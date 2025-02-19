『頭文字D』AE86(トレノ)のトートバッグ 予約開始
トートバッグ 『頭文字D』 2501ID43-02 イニシャルD 1600GT アペックストートバッグ
『頭文字D』の半袖Tシャツやトートバッグがノリモノ雑貨ブランド CAMSHOP. JP より登場！予約販売を開始します。
名作『頭文字D』の雰囲気をそのまま味わうことができる、トートバッグは、主人公・藤原拓海が運転するAE86（トレノ）が描かれた一コマがインパクトたっぷりにプリントされた一枚。
コットン100％。
ノリモノ雑貨メーカーオフィシャルサイト CAMSHOP.JPでの先行販売となる。
シンプルながらも遊び心溢れる一枚をぜひお楽しみください。
(C)しげの秀一/講談社
商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=f107
トートバッグ 『頭文字D』 2501ID43-02 イニシャルD 1600GT アペックストートバッグ
トートバッグ 『頭文字D』 2501ID43-02 イニシャルD 1600GT アペックストートバッグ
【CAMSHOP.JP】
CAMSHOP.JP（キャムショップ）は株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドです。
各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開しています。
オフィシャルサイト：https://camshop.jp/
商品詳細
【サイズ (平置き)】
横幅 37cm x 高さ37cm x 底面マチ11.5cm
持ち手高さ：26cm
持ち手外周 54cm
※素材の特性や生産の過程によって、表記サイズより誤差が生じます。あらかじめご了承ください。
容量：約10リットル
【素材】
綿 100％ キャンバス
生地目付 280g/m^2 8.3oz/yd^2
JAN：4573660390980
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
販売元
会社名 ：株式会社フェイス
所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38
お問い合わせ：076-287-6593(#)
メール ：27@faith-jp.com
受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)
HP ：https://camshop.jp/
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