【WAZER PRO 新発売】業界初の小型ウォータージェットカッター「WAZER（ウェザー）」に、さらにパワフルで生産性が高いウォータージェットカッターが登場！

コムネット株式会社

2025年2月19日、コムネット株式会社（神戸市中央区港島南町、代表取締役：五十嵐晃治）は業界初の小型ウォータージェットカッターの新製品「WAZER PRO（ウェザープロ）」を発表しました。

コムネットは、日本国内におけるWAZERの総販売代理店です。

導入をご検討されている方は、コムネットまでお問い合わせください。

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小型ウォータージェットカッター「WAZER PRO（ウェザープロ）」を新発売

この度、当社は従来のデスクトップ型ウォータージェット加工機のラインナップに、新たに高出力・高生産性を実現した新製品「WAZER PRO（ウェザープロ）」を発売いたしました。

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WAZER PROの無料相談お申込者に、スペック比較表と素材別カット時間早見表冊子を無料進呈

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WAZER PROの特徴

さらに高出力、生産性が高い新製品が登場。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=dTPYfj_1_6s ]



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業界初の小型ウォータージェットカッター「WAZER（ウェザー）」とは？

従来の大型工業用ウォータージェットカッターと異なり、シェア工房やFabスペース、研究開発（R&D）や教育機関での利用を想定した、コンパクト&静音設計の小型（卓上型）の小型ウォータージェット（高水圧）カッターです。

産業用ウォータージェットカッターは、導入費用が2,000万円以上するものが多いですが、WAZER（ウェザー）は、導入費用、イニシャルコストを大幅に抑えられる加工マシンです。

加工できる素材

金属

ガラス

プラスチック

複合材

タイル

皮革

フォーム

活用されている業界

航空宇宙産業

自動車産業

教育機関

ガラス工芸

機械工場

製造業

看板・サイン

タイル・石材工事





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WAZER 製品ラインナップ・価格

従来製品との違いがわかる、［新製品］WAZER PROの7つの特徴

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=HWJV9LoC_yU ]

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▼ご利用方法、購入方法、サポート内容、スペック情報、消耗品など、詳しくは製品ページでご確認ください。

「WAZER PRO／WAZER」製品ページ

https://www.comnet-network.co.jp/products/wazer/

コムネット株式会社 会社概要

業務用レーザー加工機の国内販売で堂々の24年連続No.1の実績を誇る会社です。

レーザー加工機メーカーSEI社の「SEIシリーズ」、GCC社の「LaserProシリーズ」を発売以来、おかげさまで販売台数6,000台を突破いたしました。

業務用CO2レーザーを取り扱っている販売会社は当社以外に国内に12社（メーカーは5社）ありますが、当社の販売実績数は、業界トータル販売数の約45％のシェアを獲得し、年間販売台数・売上金額も調査を始めた2001年～現在に至るまでの間、業界内で24年連続で堂々の第1位の実績を誇ります。



コムネット株式会社

設立 1991年6月18日

資本金 7500万円

従業員数 70名

〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町7-2-10

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