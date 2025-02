JLL、フォーチュン誌の「世界で最も称賛される企業2025」に選出

ジョーンズ ラング ラサール株式会社

(以下は、2025年1月29日に米国シカゴから発表されたリリースの抄訳版です)

東京 2025年2月19日 - 総合不動産サービス大手JLL(本社: 米国シカゴ、CEO & プレジデント: クリスチャン・ウルブリック、NYSE: JLL)は、9年連続でフォーチュン誌が選出する「世界で最も称賛される企業2025」に選出されました。

「世界で最も賞賛される企業」は、各業界を通じて最も高い評価を得ている企業を選出しています。毎年企業の選出とランク付けを9つの評価項目で行い、高く評価されている企業を業界別に発表しています。

JLLグローバルCEO & プレジデント クリスチャン・ウルブリックは、次のように述べています。

「JLLが継続して『世界で最も称賛される企業』に選出されていることは、従業員の献身性と堅固なグローバルプラットフォームを証明するものです。JLLは革新的なソリューションとデータインテリジェンスを世界トップクラスの豊富な知見と実績を有するエキスパートと組み合わせることで、卓越したサービスをお客様に提供し、不動産業界のリーダーとしての地位を確立しています。」

選出基準やその他の「世界で最も賞賛される企業」については、フォーチュン誌ウェブサイトをご覧ください。https://fortune.com/ranking/worlds-most-admired-companies/

JLLは革新的なテクノロジー、サステナビリティ、事業における倫理性により、お客様、従業員、コミュニティを「明るい未来へ」導きます。JLLの取組みはhttps://jll.comをご覧ください。(https://jll.com)

