スペースデータ、異業種共創による宇宙産業の革新に向け、イノベーションチーム第一期メンバーを選出

株式会社スペースデータ

株式会社スペースデータ(本社:東京都港区、代表取締役社長:佐藤航陽、以下スペースデータ)は、「宇宙の民主化」の実現を目指すイノベーションチームの第一期メンバーを選出したことをお知らせいたします。

本プロジェクトは、異業種の技術者や専門家、クリエイターとの共創を通じ、宇宙産業に革新をもたらすことを目的とし、今年1月10日よりメンバーの募集を開始しました(※1)。今回選出されたメンバーは、技術、ビジネス、デザイン、アートなど多様なバックグラウンドを持ち、それぞれの専門性を活かしながら、新たな宇宙関連事業の創出に挑みます。

宇宙人材の確保と育成は、宇宙産業の成長における重要課題の一つです。技術者の高齢化や若手不足、大学と産業界のミスマッチ、新技術に対応できる人材の不足が指摘されています。スペースデータは、イノベーションチームの活動を通じて、宇宙人材に関する課題解決と裾野拡大の可能性を探求すると共に、宇宙産業の新たな価値創造を加速してまいります。

(※1)2025年1月10日のプレスリリース「スペースデータ、先端的なプロジェクトを共創するイノベーションチームを設置」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000080352.html

イノベーションチーム選出メンバーからのコメント

選出されたメンバーから数名分のコメントを抜粋してご紹介いたします。

小笠原 寛人

東京農工大学大学院 JAXA橋本研究室所属

幼少期から憧れ続けてきた宇宙に、今まさに仕事で関われるということがとても嬉しいです。地球デジタルツイン構築事業や「Space Station OS」の開発、スペースコロニー構想など、スペースデータの革新的なプロジェクトに携われることにとてもワクワクしています。チームに加わってまだ間もないですが、メンバーの知的好奇心の高さと情熱に日々刺激を受けています。この素晴らしいチームの一員として、宇宙ビジネスの新たな可能性を切り拓くべく、全力で取り組んでまいります。

Tharit Sinsunthorn

Current M1 student of Aerospace Engineering department at Tohoku University. Doing space robotics research and development at Space Robotics Laboratory of Prof. Kazuya Yoshida.

I'm Honored to join the Innovation Team where I can contribute my expertise in space robotics and digital twin simulation. Space is always my passion, bringing me to Japan for aerospace studies. Excited to collaborate towards space democratization.

中村 匠

3D、ロボット大好きなビジネスマン。現在Unity Technologies所属。

自分の人生の目標の1つに好きなSF作品のような世界を実現するという目標があり、今回メンバーに加われたことにより目標に近づけました。オープンソースコミュニティの活動に興味がありROSCon JPの運営もしていますが、今回はさらに活躍の場を宇宙まで広げたいと思っています。知識もビジネスもオープンに回してこそ価値があると思っているので、コミュニティを拡大させて色々な人に参加してもらい、そこから新しいビジネスなどが生まれるお手伝いをしたいです。

下越 志延

年間約半分は日本の外で仕事をしている開発コンサルタント

普段はグローバルサウス諸国の政府機関・民間企業の方々と一緒にその国の社会課題の解決に取り組んでいます。今回、そのネットワークを活かして、宇宙というスケールの大きな活動に関われる機会をいただき、ワクワクしています。

佐藤 貴奈

会社員/経営大学院生

憧れだった宇宙が、私たちの生活に当たり前に溶け込んでいく「宇宙の民主化」に携われることを大変光栄に思います。起業家の卵として、各種アクセラレーションプログラムや大学院で事業開発を学んできましたが、これからはイノベーションチームの一員として実践を重ね、より多くの価値を生み出せるよう尽力してまいります。切磋琢磨しながら自分らしい挑戦を続け、事業の拡大を推進してまいります。今後ともスペースデータの活躍に刮目ください。よろしくお願いします。

黒木 智津子

会社員

ずっと「未来」に憧れていました。でも「宇宙」は遠く、手の届かないものだと思い込んでいました。しかし、宇宙ビジネスに触れ、革新的な技術や高い志に出会い、確信したのです。私が求めていた未来は、すでにここにあるのだということ。宇宙をもっと身近に、もっと当たり前の存在にするために。今までのプロモーション経験を活かして、皆様のお手元に宇宙ビジネスの魅力を届けていきたいです。この壮大な挑戦の一端を担えることに、心からワクワクしています。

S405//SHOGO

兼業作曲家、クリエイター

普段はリクエスト型のサービスにて、ジャンルを問わず楽曲制作を行っています。これまでの人生では有り得なかった、技術者、専門家の方々とのプロジェクトに参加することができ、これからの体験を想像するだけで心からワクワクしています。作曲・音響に限らず自身の活動としてSNS、メタバース空間を通じた「宇宙の民主化」に向けて人と宇宙の橋渡し的存在となれるよう尽力致します。

海島

インハウスのカーデザイナー

大学受験の際に「宇宙開発エンジニアへの道」と「工業デザイナーへの道」どちらに進もうか?すごく迷いました。今まで20年近く車のデザインを楽しんできましたが「やっぱり宇宙にも触れてみたい!」との気持ちで今回イノベーションチームへ応募させていただきました。宇宙ロボット勉強中です。

スペースデータについて

スペースデータは、宇宙を「民主化」し、誰もが使えるインフラとして身近にすることを目指しています。具体的には、地球および宇宙環境を再現するデジタルツイン技術や、宇宙ロボット及び宇宙ステーションのオペレーティングシステム開発等に注力しています。「宇宙」と「デジタル」の技術を融合することで、宇宙産業に新たな変革を促し、持続可能な宇宙社会の実現に向けて取り組んでいます。

