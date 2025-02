わくわくWORKが楽しめる！新アトラクション続報「CHALLENGE PURO」 2025年3月20日オープン

株式会社サンリオエンターテイメント

株式会社サンリオエンターテイメント(本社:東京都多摩市、代表取締役社長:小巻亜矢)が運営するサンリオピューロランド(以下、ピューロランド)は、2025年3月20日(木)に、 1F ピューロビレッジにて、初のワークショップ型アトラクション「CHALLENGE PURO(チャレンジ ピューロ)」をオープンします。ピューロランドならではのクリエイティブな体験を通じて、子どもたちが様々な夢に挑戦し、想像力や表現力を育む機会をお届けいたします。

詳細:https://www.puroland.jp/ride-amusement/challenge_puro/

※画像はイメージです

本アトラクションは、ピューロランドのなかにある”お仕事アトリエ”がモチーフとなっており、キャラクターモチーフを取り入れながら楽しめるピューロランドならではのワークショップ型のアトラクションです。

オリジナルキャラクターパフェを作るパティシエ体験と、世界に一つだけのハローキティのコスチュームデザインを描く衣装デザイナー体験、タブレットを使用して自分だけのオリジナルキャラクターを作るキャラクターデザイナー体験の3つの体験をお楽しみいただけます。各ワークショップでは、子どもたちが自由な発想でアイデアを形にしていきます。「キャラクターを作る」「衣装デザインを描く」「デザートを仕上げる」などの体験を通じて、創造力や表現力を楽しく伸ばすことができます。

また、それぞれのワークショップで完成させたオリジナルキャラクターパフェはご自身でご実食いただけるほか、世界に一つだけの衣装を着せたハローキティのぬいぐるみ、オリジナルキャラクターが印刷されたカードは、特別な思い出として記念にお持ち帰りいただけます。不思議なアトリエでの、わくわくな体験をお楽しみください。

「CHALLENGE PURO」では、ピューロランドでしか体験できない、キャラクターにまつわる特別なプログラムを通して創造する喜びを感じながら、自分らしさを表現できる場を提供します。これからも、ここでしかできない体験を通じて、学びと成長の場を創出し、子どもたちとご家族のかけがえのない思い出づくりを支えてまいります。

「CHALLENGE PURO」詳細

オープン日:2025年3月20日(木・祝)

場所︓1F ピューロビレッジ

内容:ピューロランド初のワークショップ型新アトラクション。

ハローキティがみんなの夢をスケッチしている不思議なアトリエがオープン!

子どもたちが主役となり、ピューロランドでしか味わえないキャラクターにまつわる

特別なクリエイティブ体験ができます。

所要時間:各20~30分程度

チケット価格:1,000~3,000円

販売スケジュール:3月1日(土)10:00~ ※3月20日(木・祝)~31日(月)期間分を販売

※キャラクターの出演はございません

※本アトラクションの対象年齢は3~15歳です

※本アトラクションのご利用には、ピューロランドの入場に必要なパスポートチケットとは別に、

参加券(有料)が必要です

※チケット詳細や付き添い規定、他注意事項などはホームページよりご確認ください

■各ワークショップ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7643/table/419_1_52ae415e62b5cd553e66699065b193bf.jpg ]

■各ワークショップイメージ画像

各ワークショップ完成イメージお子様のコスチュームイメージパティシエ体験イメージ衣装デザイナー体験イメージキャラクターデザイナー体験イメージ

※画像素材ご掲載の際は、必ずコピーライトの記載をお願いいたします。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ

※本リリースの掲載内容は画像を含め、2月19日(水)現在の情報です。内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d7643-419-5bcb58f1c7e067d924f573dcbad692a7.pdf