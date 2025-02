遊んでIT用語を学べるICTかるた、寄贈先の学校を募集開始

株式会社SEプラス

IT人材教育会社である株式会社SEプラス(以下、当社)は、ITの基本用語をテーマとした教材『ICTかるた』を、ご希望いただいた学校に寄贈する取り組みを開始いたします。今回は、試験的に寄贈先を20校に限定し、2025年2月24日~2025年3月31日の期間にて申込を受付いたします。

学校専用申込フォーム:https://docs.google.com/forms/d/1SxLhjBbHYAe91O5WAgRKkrHfLnxyXPjVv_QkIjO4Kpo/preview

■本取り組みに至る背景

昨今、凄まじい速さでAIをはじめとした新たなIT技術が次々に生まれていますが、同時にIT人材不足は深刻な問題となりつつあります。そこで当社では、将来的なIT人材の育成を目指し、学生のうちから楽しくIT用語を学べる『ICTかるた』を開発いたしました。学生が気軽にITに触れる機会を作りたいという想いから、あえて販売はせず、東京都葛飾区をはじめとした全国の小学校へ寄贈する取り組みを進めております。

これまで寄贈した学校の教師や児童の皆様からは「遊びながらICT用語を学べる」といった声が寄せられました。そうした声も踏まえ、当社では今後より多くの学校でICTかるたを活用していただきたいと考え、寄贈先の学校を募集する取り組みを開始することにいたしました。

■ICTかるた申込概要

・申込期間

2025年2月20日~2025年3月31日

・申込方法

以下フォームよりお申込みください

https://docs.google.com/forms/d/1SxLhjBbHYAe91O5WAgRKkrHfLnxyXPjVv_QkIjO4Kpo/preview

※応募条件

・ご活用いただく場が学校であること

・2025年9月までにご使用いただくこと

・弊社より事例を外部に向けて発信することについてご同意いただくこと、またご使用いただいた感想の共有などご協力いただくこと

※注意事項

・本申込期間での寄贈学校数は最大20校とさせていただきます

・1校当たりの寄贈数は最大10セットまでとさせていただきます

・応募数が寄贈予定総数を超えた場合は、先着順にて寄贈させていただきます

■ICTかるた概要

50のICT基本用語を遊びながら学習できる、かるた教材です。読み札裏には用語解説が記載されており、IT書籍ベストセラー著者 兼 講師である矢沢久雄氏が監修しています。

・内容物:読み札(解説有)50枚、取り札50枚

・対象年齢:10歳以上

・用語解説監修:矢沢 久雄

・企画/製作:株式会社SEプラス

・販売情報:現在販売の予定はありません

■SEプラス e&TS Div. Manager 山田裕輔 コメント

この度、『ICTかるた』を全国のご希望いただいた学校へ寄贈することに決定いたしました。

はじめは、葛飾区内全小学校への配布から始まった『ICTかるた』ですが、本取り組みのニュースなどをみた小学校からもお問合せをいただくようになり、広く寄贈してまいりました。

実際にご利用いただいた児童の皆様からは、「遊びながら勉強ができて面白い」「新しい言葉が覚えられて楽しい」等とてもありがたいお声をいただき、より多くの学校で使っていただきたいと思うようになりました。

もし、『ICTかるた』を学校で利用してみたいと思っていただけましたら、限られた数ではございますがお贈りいたしますので、お気軽にお申込みいただけますと幸いです。

■株式会社SEプラス 会社概要

社名:株式会社 SEプラス / SE plus Co., Ltd.

所在地:〒102-0084 東京都千代田区二番町11-19興和二番町ビル2階

電話番号:03-6685-5420

資本金:1,750万円(東証スタンダード上場SEH&I 100%出資)

URL:https://www.seplus.jp/

公式YouTube:https://www.youtube.com/c/SEplusITeducation

IT書籍に特化した出版社「翔泳社」の一部門としてIT教育サービスを開始。

2001年にグループ会社として独立し、IT人材教育サービス事業、医療/コメディカル系人材紹介事業の2つの事業を実施。

IT人材教育サービス事業では、情報処理試験対策eラーニング「独習ゼミ」やIT特化型定額制研修サービス「SEカレッジ」などBtoB向けのIT教育を中心に展開。

”本当に価値あるIT教育とは何か?”を常に考え、既存サービスにとらわれず、いまの課題を解決できるようなIT教育サービスを開発し続ける。