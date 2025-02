全国のパパママと作る令和の子育てのための音楽プロジェクト「KIDS MUSIC PARK」第一弾、ケロポンズ「チューざぶろー」　2月19日（水）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、子育てメディア「with class mama」とタッグを組み、全国のパパとママとつくる令和の子育てのために発足した音楽プロジェクト「KIDS MUSIC PARK」より、第一弾楽曲としてケロポンズの「チューざぶろー」を2月19日(水)に発売します。

ユニバーサル ミュージックと講談社「with class mama」(注1) がタッグを組んだ、全国のパパママとつくる令和の子育てのための音楽プロジェクト『KIDS MUSIC PARK』。毎日多忙な親子が音楽を通して、日常の中に愛を伝える時間や心と体の触れ合いを作り出せるコンテンツを発信していきます。

(注1) 講談社の女性向けライフスタイルウェブサイト「with class」と、総フォロワー366万人を超える現役ママインフルエンサーが共同運営する子育てメディア。

子育て中の方のリアルな声を元にコンテンツを生み出していきたいという想いから、「with class mama」のママたちと共に、昨年夏より座談会やワークショップ、アンケート調査などを実施。そこで集まった声をもとに、第一弾アーティストのケロポンズと共に新曲「チューざぶろー」を制作しました。今後もwith class mamaと、このプロジェクトに賛同するアーティストたちと共に、親子のための楽曲を発信していきます。

「チューざぶろー」は、子供たちに“そのままの君が好きだよ”と伝える、明るく楽しい楽曲です。「with class mama」のママインフルエンサーさんたちとケロポンズが歌詞や振付について意見交換を行い、細部までこだわって制作しました。作品には「チューざぶろー」に加えて、書き下ろし楽曲「バナナバネバネ」「ピカフル」という新曲も収録されます。「ピカフル」は親も子もそれぞれの“カタチ” で自分らしくいることの素晴らしさと大切さを歌った楽曲、「バナナバネバネ」は飛んだり跳ねたりが大好きなKIDSたちにピッタリな1曲です。 ケロポンズのコンサートでも既に披露されており、会場の子供たちが飛んだり跳ねたり楽しむ姿が見られています。

チューざぶろー / ケロポンズ

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=--zvAceBt1Y ]

バナナバネバネ / ケロポンズ

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=CwCSCfZDLb0 ]

■KIDS MUSIC PARK

・特設サイトURL:https://sp.universal-music.co.jp/kids-music-park/

・アーティストページURL:https://www.universal-music.co.jp/kids-music-park/

・公式Instagram:https://www.instagram.com/kidsmusicpark

■プロジェクト第一弾 「チューざぶろー」について

プロジェクトのスタートを切ってくれる第一弾アーティストは、長きに亘って保育業界や親子に愛され続けている楽曲「エビカニクス」がYouTubeで1億6千万再生を突破したケロポンズ。

本プロジェクトに賛同したケロポンズが、ママたちの想いを受け、お子様に「そのままの君が好きだよ」を伝えられる明るく楽しい楽曲を作りました。親子で「ギュー」とハグができる振り付けが入っており、0歳のお子様から親子で楽しんでいただける曲となっています。

デジタル配信リンク:https://keropons.lnk.to/Chuzaburo

ユニバーサル ミュージック ストア:https://store.universal-music.co.jp/product/uicz5173/

「チューざぶろー」CD購入特典情報:https://www.universal-music.co.jp/kids-music-park/news/2025-02-04/

■「親子で聴きたい毎日ラララ♪プレイリスト by with class mama」

with class mama のママインフルエンサーたちと、親子で聴きたいと思う楽曲をセレクトした「親子で聴きたい毎日ラララ♪プレイリスト by with class mama」も公開中。

親子で歌って、踊って、触れ合うことで毎日が楽しくなったり、苦手なことをがんばれたり、大切なことを伝えられる曲が編成されています。

プレイリスト遷移URL:https://Digster.lnk.to/oyakodelalala

■ケロポンズ プロフィール

1999年結成、増田裕子と平田明子からなるミュージック・ユニット。あそびうたや体操の作詞、作曲、振付を手掛ける。

あそびうた、体操、絵本やパネルシアター等で構成される親子コンサートや、保育⼠・幼稚園の先生を対象とした保育セミナーを全国で行う。

育児雑誌や保育雑誌にこどもとのふれあい遊びや体操の紹介記事を執筆、楽曲・振付の提供、絵本の創作等も行う。作詞・作曲を手掛けた歌やあそびうた・考案したあそびは1000 作品を超える。代表作「エビカニクス」のYouTube動画再生回数は1億6千万回を突破。

公式サイト:https://kaeruchan.net/

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCk_ZQUhYa0vjIAYWzZk6tLQ

Instagram:https://www.instagram.com/keropons_1999/