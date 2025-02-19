スウェーデン発ウォッチブランド「CORNICHE」- 限定クロノグラフを2型同時リリース

株式会社ビヨンクール

株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）が運営するファッションウォッチセレクトショップ「H°M’S” WatchStore（エイチエムエスウォッチストア）」にて、スウェーデン発ウォッチブランド「CORNICHE（コーニッシュ）」より、世界349個限定のクロノグラフモデル『The Obscur II (オブスキュアII)』と、『Demande Speciale VI (デマンドスペシアーレVI)』の第6弾の2型をリリースする。

The Obscur II

『オブスキュアII』は、2020年に第1弾が発売されて以来、5年の時を経て待望のアップデートモデルが登場。直径39mmのケースは316LステンレススチールにダークグレーのサンドブラストPVD加工を施し、マットな質感が洗練された印象を与える。

全体をオールグレーに統一しつつ、文字盤のコレクション名表記と秒針の先端には赤をアクセントに加え、遊び心を加えたデザインに仕上げている。モダンなタキメータースケールとアラビア数字が調和し、視認性とデザイン性を両立。

ストラップにはしなやかなラバーを採用し、優れたフィット感と快適な着用感を提供する。

The Obscur II \97,900(税込)

ケース： 316L ステンレススチール/PVD加工| 文字盤： セラミック/グレー｜ ケースサイズ： 39mm

ベルト: シリコンラバー| ガラス： サファイアガラス|厚み: 12mm | 防水機能： 5ATM(5気圧防水)

ムーブメント： SEIKO VK64 クオーツ｜ リミテッド： 世界限定349本シリアルナンバー刻印有

『Heritage Chronograph(ヘリテージクロノグラフ)』のベストセラーシリーズである「デマンドスペシアーレ」は、2022年7月に第1弾が発売され、その後も限定モデルが立て続けにリリースされ、即完売を繰り返してきた人気シリーズ。

今回の第6弾では、コート・ダジュールの風景を彷彿とさせる色鮮やかなアズールブルーのセラミックダイヤルを採用し、光の角度によって豊かな表情を見せる。

ケースバックにはコート・ダジュールを象徴する松の木の刻印を施し、フランス文化への敬意が込められている。

ストラップには上質なレザーを使用し、クラシックな雰囲気を強調する。

Demande Speciale VI \97,900(税込)

ケース： 316L ステンレススチール| 文字盤： セラミック/アズールブルー｜ ケースサイズ： 39mm

ベルト: レザーストラップ| ガラス： サファイアガラス|厚み: 12mm | 防水機能： 5ATM(5気圧防水)

ムーブメント： SEIKO VK64 クオーツ｜ リミテッド： 世界限定3００本シリアルナンバー刻印有

両モデルともムーブメントにはSEIKO製VK64メカクオーツを搭載し、機械式さながらの滑らかなクロノグラフ運針を実現。ドーフィン針がラグジュアリーな雰囲気を演出し、細部までこだわり抜かれたデザインとなっている。ケースの左側面には限定生産を示すシリアルナンバーが刻印され、コレクション性を高めている。

数量限定販売のため、各店舗での在庫がなくなり次第販売終了。

2025年2月22日(土)より、エイチエムエスウォッチストア表参道、及びコーニッシュ取り扱い店舗で先行発売後、2月25日(火)より、エイチエムエスウォッチストア公式オンラインストアにて発売開始する。



▼販売店舗

H°M’S” WatchStore表参道

H°M’S” WatchStore横浜ジョイナス店

h°m’s” archiveアミュプラザ長崎店

h°m’s” archiveアミュプラザくまもと店

h゜m's" archive 鹿児島センテラス天文館店

Beyondcool キャッスル

Beyondcool 名鉄百貨店

Vault金沢フォーラス店

ADEOS

DF TOKYO

HYBRID STYLE

HIBASIC マークイズ福岡ももち店

mint time イオンモール倉敷店

mint time イオンモール岡山店

mint time 天満屋ハピータウン岡南店

H°M’S” WatchStore 公式オンラインストア（https://www.hms-watchstore.com/）



▼お客様お問い合わせ先

エイチエムエスウォッチストア表参道

東京都渋谷区神宮前4-4-9-1F

03-6438-9321