バンダイナムコグループ各社のオフィシャルショップ2店舗が佐賀県に初登場 「一番くじ公式ショップ」「BANDAI CANDY OFFICIAL SHOP」 ゆめタウン佐賀に2月21日(金)オープン

株式会社バンダイナムコアミューズメント

株式会社バンダイナムコアミューズメントは、バンダイナムコグループ各社が展開するキャラクター商品のオフィシャルショップ2店舗を、2025年2月21日(金)、「ゆめタウン佐賀」(佐賀県佐賀市)内にオープンします。

▲一番くじ公式ショップ▲BANDAI CANDY OFFICIAL SHOP

同施設内で展開中の「ナムコ」に隣接し、佐賀県初出店の「一番くじ公式ショップ 佐賀ゆめタウン店」と、「BANDAI CANDY OFFICIAL SHOP 佐賀店」の2店舗を同時にオープンします。オープン記念キャンペーンとして「一番くじ公式ショップ」では、2月21日(金)から先着1,000名さまに一番くじオリジナルステッカーをプレゼントします。

充実したコンテンツで、お客さまに“笑顔と楽しい思い出を届ける空間”を提供し、地域のみなさまに愛されるエンターテインメント施設を目指します。

■一番くじ公式ショップ 佐賀ゆめタウン店

「一番くじ公式ショップ」は、オリジナルグッズが当たるハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ」の公式ショップです。同店では、くじ本来の「何が出るかわからないワクワク感」に加え、圧倒的な「品ぞろえ」とハイクオリティな商品のくじ体験を、安心して楽しめます。

取り扱い商品例

一番くじ ドラゴンボール EX 孫悟空修業編

発売日:発売中

メーカー希望小売価格:1回850円

(C)バードスタジオ/集英社・東映アニメーション

一番くじ SAKAMOTO DAYS vol.1

発売日:発売中

メーカー希望小売価格:1回770円

(C)鈴木祐斗/集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会

一番くじ ブルーアーカイブ vol.2

発売日:発売中

メーカー希望小売価格:1回750円

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.

一番くじ 森永乳業 Pino(ピノ)

発売日:2025年2月21日(金)より順次発売

メーカー希望小売価格:1回700円

(C) MORINAGA MILK INDUSTRY CO., LTD.

※掲載している画像は実物と異なる場合があります。

■BANDAI CANDY OFFICIAL SHOP 佐賀店

おいしくて楽しいをコンセプトにしたエンタメ菓子(釣りグミシリーズなど)、キャラクター菓子、そして低単価で高クオリティな食玩(フィギュア、ウエハースシリーズなど)を豊富に取りそろえています。フィギュアなどのサンプルを展示するショーケースを設置し、実際に目で見て選べる楽しみ方もできる売り場が特徴です。

キャラパキ 発掘恐竜チョコ

価格:108円

発売中

(C)BANDAI

魚ギョッと釣りグミ

価格:76円

発売中

(C)BANDAI

店舗概要

所在地 :佐賀県佐賀市兵庫北5-14-1 ゆめタウン佐賀2F

営業時間 :10:00~21:00

施設面積 :

一番くじ公式ショップ:約41.9平方メートル (約12.7坪)

BANDAI CANDY OFFICIAL SHOP:約35.6平方メートル (約10.8坪)

公式ウェブサイト:

一番くじ公式ショップ:

https://bandainamco-am.co.jp/chara_shop/ichibankuji-official-shop/

BANDAI CANDY OFFICIAL SHOP:

https://bandainamco-am.co.jp/official_shop/bandai-candy/index.html



※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※表示価格は全て税込みです。※商品の発売日の変更、品切れが生じる場合があります。※「一番くじ」は株式会社BANDAI SPIRITSの登録商標です。※店舗の事情により取り扱いを中止する場合や発売時期が異なる場合があります。

(C)Bandai Namco Amusement Inc.