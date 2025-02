COIN PARKING DELIVERYによる2年ぶり過去最大規模の新作個展をGallery & Bakery Tokyo ８分にて2025年3月22日(土)より開催

株式会社The Chain Museum新作個展 " GIVE ME TIME TO BLOOM" キービジュアル作品

株式会社The Chain Museum(本社:東京都渋谷区、代表取締役:遠山正道、以下「The Chain Museum」)は、京橋にあるアートギャラリーとベーカリー&カフェが併設する「Gallery & Bakery Tokyo 8分」にて、2025年3月22日(土)よりアーティスト・COIN PARKING DELIVERYによる新作個展「GIVE ME TIME TO BLOOM」を開催いたします。

※本展の出展作品はArtSticker限定ですべて先着制での販売です。

※出展作品はプレセールスの状況により、会期開始前に販売が終了することがありますのでご了承ください。

※プライスリストをご希望の方はこちら(https://help.artsticker.app/hc/ja/requests/new)までお問い合わせください。

展覧会詳細はこちら :https://artsticker.app/events/64385

アートギャラリーとベーカリー&カフェが併設する「Gallery & Bakery Tokyo 8分」第5回目となる本展では、アーティスト・COIN PARKING DELIVERYの新作個展「GIVE ME TIME TO BLOOM」を2025年3月22日(土)から開催いたします。

COIN PARKING DELIVERY (コインパーキングデリバリー) は、電車での移動時間にスマートフォンを使い、指で絵を描きだしたことをきっかけに2018年より活動を開始しました。

瞬く間に各フィールドから注目され、作家として展覧会での作品発表だけでなく、行政との街づくりの一環としてパブリックアートの設置や大手企業とのコラボレーションなど多岐に渡る表現でのアプローチをしています。

COIN PARKING DELIVERYの作品で特徴的なのは、どの層にもわかりやすいポップなキャラクターと強いメッセージ性です。

ふと目に入り作品を前にすると、そこにはさまざまなレイヤーが幾度となく仕込まれており、鑑賞者は自ずとキャンバスの世界に引き込まれていくことでしょう。

その空間の中で繰り広げられるエンターテインメントには、短いキャリアの中で国内外の評価を得てきたCOIN PARKING DELIVERYの視点からなる「繋がり」と「愛」、「人間」と「社会」、「生産」と「消費」の現代におけるジレンマをわかりやすいモチーフによって表現することを常に試みているようです。

2023年に行なわれた個展を機に2年間の作家活動休止を発表し、商業活動に注力したCOIN PARKING DELIVERY。

待望の本展ではスカルプチャーの発表だけでなく、過去最大の大きさとなるキャンバスを含めた13点の新作を発表し、作家にとって過去最大規模の個展となります。

東京駅から8分というさまざまな人々が行き交うこの会場でCOIN PARKING DELIVERYの作品がどのように鑑賞者と共有されていくのか、ぜひこの Gallery & Bakery Tokyo8分にてお楽しみください。

皆様のご来場をお待ちしております。

参考作品《 Time to think 》2021参考作品《 どっこいしょ!!︎ 》2021

展覧会ステートメント

本作は、「つながりたい」という人間の根源的な欲求を主題とし、その欲求が生み出す関係性や矛盾を再考する試みです。

モチーフとして登場する「ハート」は、コミュニケーション──すなわち“つながり”の象徴であると同時に、時に調和を乱す不協和音ともなり得る存在です。他の要素との相互作用を通じて、つながりが持つ多層的な意味を浮かび上がらせます。

本作は、現代社会における関係性のあり方や、コミュニケーションが孕む葛藤に光を当て、鑑賞者に思索の余地を与えます。視覚的な対話の中で、鑑賞者は自身の愛やつながりの在り方を問い直し、新たな視点を獲得することでしょう。

Information

参考作品《禅と奴隷》制作年:2023 撮影 : Mone FujitaCOIN PARKING DELIVERY 新作個展「GIVE ME TIME TO BLOOM」

会期

2025年3月22日(土)~2025年4月22日(火)



会場

Gallery & Bakery Tokyo8分



住所

〒104-0031 東京都中央区京橋1-7-1 TODA BUILDING 1F

営業時間

08:00~19:00

休み

会期中無休

観覧料

無料



アクセス

東京メトロ銀座線「京橋駅」6番出口 徒歩3分

東京メトロ銀座線「日本橋駅」B1出口 徒歩5分

JR各線「東京駅」八重洲中央口 徒歩8分

展覧会URL

https://artsticker.app/events/64385

アーティストバイオグラフィー

COIN PARKING DELIVERY

2018年、電車での移動時間にスマートフォンを使い、指で絵を描きだしたことからクリエーション活動をスタート。現代人の必須アイテムでもあるスマホを片手に、「今」というこの時代ならではの疑問や理想を落とし込んだ作品を制作し、国内外で高い評価を得る。



近年では、データのみならず、造形、空間、ドローイング、海外のパブリックスペースの外壁など、さまざまな場所で独自の世界を構築している。

展覧会歴

2025

COIN PARKING DELIVERY × 葛飾北斎 「 ANOTHER STORY in TOKYO」(東急プラザ渋谷,東京,2025)

2023

COIN PARKING DELIVERY × GOZILLA THE ART「GODZILLA THE ART by PARCO vol.2」(galleryX,東京,2023)

「アニミズム」 平安神宮 (尚美館,京都,2023)

「BLUE」(FOAM CONTEMPORARY,東京,2023)

「落下」(SOFTCORNER ART,ソウル,2023)

COIN PARKING DELIVERY × 火の鳥 / COIN PARKING DELIVERY × 鉄腕アトム (THE PLUG,東京,2023)

2021

「DIMENTION MEDIA」(DIESEL ART GALLERY,東京,2021-2022)

「Surface Silver」(銀座蔦屋書店,東京,2021)

COIN PARKING DELIVERY × Sesame Street 「OSANAME」(THE PLUG,東京,2021)

COIN PARKING DELIVERY × ISETAN 3D ART PROJECT ~DIMENSION MEDIA “MENTAL POOL”~ (伊勢丹新宿,東京,2021)

2020

「Little Fingers」(TRUNK HOTEL,東京,2020)

「eNrOll」(MDP Gallery,東京,2020)

2019

COIN PARKING DELIVERY x JUN INAGAWA x Yabiku Henrique Yudi「MY WAVE」(SO1,東京,2019)

2018

「MOVE IF YOUNG」(2018)

Instagram(@coinparkingdelivery_art(https://www.instagram.com/coinparkingdelivery_art/))

HP:https://www.coinparkingdelivery.com/

CPD HOOME:https://cpdhoome.com/

Gallery & Bakery Tokyo 8分

Photo: Ryohei Tomita

「Gallery & Bakery Tokyo 8分」は、ArtStickerを運営する株式会社The Chain Museumと、THE CITY BAKERY を運営する株式会社フォンスがプロデュースする、アートギャラリーとベーカリー&カフェが併設するスペースです。

芸術や文化にも注力した都市開発が進む東京の中心地にて街に開かれたアートスペースを目指します。

場所は、戸田建設株式会社が「ART POWER KYOBASHI」をコンセプトに様々なアートプログラムを展開する、2024年11月2日に開業した TODA BUILDINGの1階です。空間の設計は建築家・元木大輔が率いる株式会社 DDAAが担当しました。

アートのために設計されたミュージアムを思わせる贅沢な空間にて、これからが楽しみなアーティストにスポットライトを当てます。また、アートを鑑賞した後の余韻に浸ったり、感想を語り合うことができるベーカリー&カフェもアートスペースの中に設置をいたしました。アート作品を鑑賞するだけでなく、誰かと語り合いたくなる空間として、食事を楽しみながら体験できる特別なスペースです。

<今後の展覧会>

オートモアイ:2025年4月26日(土)~5月27日(火)

Gallery & Bakery Tokyo 8分 公式インスタグラム(@tokyo8min(https://www.instagram.com/tokyo8min/))

ArtStickerについて

株式会社The Chain Museumが運営する、アートに出会う機会と、対話を楽しむ場所を提供し、アート鑑賞の「一連の体験をつなぐ」プラットフォーム。著名アーティストから注目の若手アーティストの作品まで、幅広く収録。作品のジャンルも、インスタレーション、絵画、パフォーミングアーツなど、多岐にわたっています。

▽ArtSticker Webサイト

https://artsticker.app/

▽ArtSticker ダウンロードURL

App Store:https://apps.apple.com/app/artsticker/id1446438049

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=art.tcm.artsticker

The Chain Museum 概略

The Chain Museumは「気付きのトリガーを、芸術にも生活にも。」というミッションを掲げ、これまで、気付きのトリガーを世界中に伝播させるために、アーティストと鑑賞者の新しい関係性が生まれる場をつくる「ArtSticker事業」、生活の中にアートを散りばめるために、ホテルや商業施設、オフィスなどの空間プロデュースを行う「Coordination事業」、そして、アートとのより多様な関わり方を提案するために、自らが運営する「Gallery事業」を展開。デジタルとリアルを相互に駆使し、気付きのトリガーを伝播させてまいります。

社名 :株式会社 The Chain Museum(読み:ザ・チェーンミュージアム)

所在地 :東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ3階 代官山TOKO

代表者 :代表取締役 遠山 正道

▽株式会社 The Chain Museum 公式Webサイト

https://t-c-m.art/