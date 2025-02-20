日本マイクロソフトのレポート【日本の最新事例：AI エージェントで実現する業務効率化とイノベーション】で、ヘッドウォータースが支援している大和証券と西日本旅客鉄道のAI 活用事例が紹介されました
株式会社ヘッドウォータース（本社：東京都新宿区、代表取締役：篠田 庸介、以下「ヘッドウォータース」）が日本マイクロソフト株式会社（本社：東京都港区、以下日本マイクロソフト）と共同支援している、「大和証券株式会社のAIオペレーター導入」と「西日本旅客鉄道株式会社の鉄道業界特化型エージェント開発」の取り組みが、日本マイクロソフトのレポート【AI エージェントで実現する業務効率化とイノベーション：日本の最新事例】で紹介されました。
レポートURL：http://msft.it/6187oXmY5
■紹介内容
カスタマイズ型エージェントの事例として、下記内容が紹介されています。
・大和証券株式会社
生成 AI を活用した「AI オペレーター」を導入し、マーケット情報提供や手続き関連の問い合わせ対応を効率化し、顧客体験の改革をはかっています。投資家層の拡大に伴い、問い合わせ増加と待ち時間の削減を目指し、複数の AI エージェントがリアルタイムでタスクを高速、効率的に処理します。リアルタイムで正確なマーケット情報の提供や、信頼性の高い手続き案内を迅速かつ信頼性高く提供することが可能になりました。あわせて、モニタリング AI が応対内容をチェックしています。有人オペレーターの業務負荷を軽減し、24 時間対応が実現。今後はお客様ごとに必要な手続きの案内や執行、入出金や受発注等の対応も目指しています。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/8601/tdnet/2507527/00.pdf
・西日本旅客鉄道株式会社 (JR西日本)
駅員の業務負担低減とお客様満足度向上を目的に、鉄道業界特化型エージェント「Copilot for 駅員」を開発。鉄道固有の複雑で膨大な営業制度に対応するため、生成 AI アシスタントが駅員を支援し、お客様の待ち時間短縮とサービス品質向上をはかります。お客様からの問い合わせ実績データを蓄積、分析、活用することで、新任係員の教育レベル向上や営業制度の改善への寄与が期待されます。今後は業務対応範囲の拡大やお客様への利用展開などを検討中です。
https://www.headwaters.co.jp/news/jr_west_ai_copilot_for_ekiin.html
以上
■参考情報
・プレスリリース：ヘッドウォータース、日本マイクロソフトが開催したイベント「生成AIとDX の最前線」で、大和証券AIオペレーターの開発に関するプレゼンテーションを行いました
https://www.headwaters.co.jp/news/msevents_speaker_daiwa_ai_operator.html
・プレスリリース：大和証券と協働し、AIオペレーターを開発 ～ 生成AI活用による顧客体験（CX）変革を実現 ～
https://www.headwaters.co.jp/news/hws_daiwa_ai_operator.html
・プレスリリース：日本マイクロソフトが提供する生成AI事業化支援プログラムのイベント Columbus DAYに登壇しました
https://www.headwaters.co.jp/news/ms_columbus_day_speaker.html
・プレスリリース：JR西日本の生成AI「Copilot for 駅員」に対する開発支援を行っています
https://www.headwaters.co.jp/news/jr_west_ai_copilot_for_ekiin.html
■商標について
Microsoftは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。記載されているイベントなどの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
■会社情報
会社名：株式会社ヘッドウォータース
所在地：〒163-1304 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー４階
代表者：代表取締役 篠田 庸介
設 立：2005年11月
URL ：https://www.headwaters.co.jp