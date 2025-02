【ルイ・ヴィトン】フォーミュラ1創設75周年記念イベントに際し、ルイ・ヴィトンが特別仕様のFIA フォーミュラ1世界選手権(TM)のトロフィー・トランクを製作

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

かつてない規模で開催されるフォーミュラ1創設75周年記念イベントに際し、ルイ・ヴィトンが特別仕様のFIA フォーミュラ1世界選手権(TM)のトロフィー・トランクを製作

FIA フォーミュラ1世界選手権(TM)のトロフィーがルイ・ヴィトンによるカスタムメイドのトロフィー・トランクに収められ、フォーミュラ1創立75周年を記念するイベント「F1 75」に登場。ロンドンのO2アリーナで開催された本イベントは、史上初めて全10チームのドライバーとチーム代表が一堂に会し、2025年シーズンで使用するマシンのカラーリングを披露する特別なイベントとなりました。

フォーミュラ1(R)とルイ・ヴィトンとのオフィシャルパートナーシップの一環として行われた今回のコラボレーション。FIA フォーミュラ1世界選手権(TM)のトロフィー・トランクはシーズンの終わりに、年間ドライバーズチャンピオンに輝いた選手に贈られます。

ルイ・ヴィトンがデザインしたすべての特注トランクと同様に、FIA フォーミュラ1世界選手権(TM)のトロフィー・トランクは、パリ郊外のアニエールに佇む歴史あるルイ・ヴィトンのアトリエで経験豊かな職人たちが手作業で製作したもの。トランクの2枚のフロントパネルは、F1(R)カラーと、フィニッシュラインを想起させる印象的なブラックとホワイトを基調としたダミエ・モチーフで「Victory」と「Vuitton」を意味する「V」がハンドペイントで描かれています。ライニングにはトロフィーを優しく保護するブラックのレザーとマイクロファイバーを採用。外装はレザーのトリミングで仕上げられ、1860年代からルイ・ヴィトンのトランクに使用されてきたものと同じ真鍮製のコーナー金具やロック(錠前)、クラスプがあしらわれています。

1897年に、ルイ・ヴィトンの息子ジョルジュ・ヴィトンの指揮の下、最初の「オート・トランク」が製作されたのもこのアトリエでした。その後125年にわたり、ルイ・ヴィトンは自動車文化と密接な関係を保ち続けてきました。自動車と旅の人気の高まりをいち早く予見していたジョルジュは、トランクが風雨にさらされることを考慮し、レザーを使わずに「ヴィトニット」と呼ばれる耐久性に優れたキャンバス素材を開発。後にこれが今日まで使用される、ルイ・ヴィトンを象徴するキャンバスへと進化しました。

このクリエーションと共にルイ・ヴィトンは世界で最も期待され、高く評価されているスポーツ競技会のトロフィーを運び、保護し、展示するためのトランクを製作するというメゾンが大切にしてきた伝統を継承しています。アトリエからレーストラック まで、チームワーク、精密さ、独創性といった重なり合うテーマが、ファッションとスポーツという2つの世界の架け橋となり、偉大なる野望を追い続けるルイ・ヴィトンとフォーミュラ1(R)を結び付ける価値観となっています。

モナコ自動車クラブ(Automobile Club de Monaco)とのパートナーシップを通じてフォーミュラ1(R)との関係を築いてきたルイ・ヴィトンは2021年から2024年には、フォーミュラ1(R)モナコ グランプリ(TM)のためのトロフィー・トランクを製作・贈呈。世界的に高まるフォーミュラ1(R)の人気に伴い、観客は数億人にものぼり、多くのファンがF1(R)の象徴的で感動的なシーンを目にするでしょう。そしてルイ・ヴィトンは、これらすべての勝利が伝統と卓越性の中で永遠に刻まれ、素晴らしい伝統として継承されることを保証します。本パートナーシップは、「Victory Travels in Louis Vuitton (勝利の喜びをのせて旅するルイ・ヴィトン)」の究極の証なのです。

「F1 75」イベントの模様は、YouTubeを含むF1のソーシャルメディアチャンネルでライブ配信予定。

「Victory travels in Louis Vuitton(勝利の喜びをのせて旅するルイ・ヴィトン)」

メゾンの歴史の中で、世界トップクラスのアスリートたちが所有する数々の貴重なスポーツアイテムは、ルイ・ヴィトンによる丁寧な荷造り梱包技術に委ねられてきました。ルイ・ヴィトンではこの大切な伝統を受け継ぎ、発展させながら、世界で最も象徴的な競技会やスポーツ賞のトロフィーを運び、展示するためのトランクを製作しています。感動に彩られたこれらの冒険は、メゾンの歴史に新たなマイルストーンを刻み続け、「Victory Travels in Vuitton(勝利の喜びをのせて旅するルイ・ヴィトン)」、そしてスポーツにおける卓越性がルイ・ヴィトンの価値観と共鳴していることの証となっています。1983年にアメリカズカップと初のパートナーシップを締結して以来、ルイ・ヴィトンは、FIFAワールドカップ(2010年、2014年、2018年、2022年)、リーグ・オブ・レジェンド (2019年、2020年)、デビスカップ(2019年、2020年、 2021年、2022年)、ローラン・ギャロス(2017年、2018年)、NBA(2020年、2021年、2022年)、F1モナコGP(2021年、2022年、2023年、2024年)、ラグビーワールドカップ・フランス大会(2023年)、バロンドール(2023年、2024年)、パリ オリンピック & パラリンピック競技大会(2024年)、全豪オープン(2024年、2025年)など、世界屈指のスポーツ大会に関わっています。

フォーミュラ1(R)について

フォーミュラ1(R)レーシングは1950年にはじまった世界で最も権威あるモーターレーシング大会であると共に、世界で最も人気のある毎年開催されるスポーツ・シリーズです。フォーミュラ・ワン・ワールド・チャンピオンシップ・リミテッド(Formula One World Championship Limited)は、フォーミュラ1(R)の1部であり、FIAフォーミュラ・ワン・ワールド・チャンピオンシップ(TM)(FIA Formula One World Championship(TM))の独占的商業権を保有しています。FIA フォーミュラ1(R)は、フォーミュラ・ワン・グループのトラッキングストックに属するリバティ・メディア・コーポレーション(Liberty Media Corporation)(NASDAQ略号:FWONA, FWONK, LLYVA, LLVYK)の子会社です。F1のロゴ、F1 FORMULA 1のロゴ、FORMULA 1、F1、FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP、GRAND PRIX、PADDOCK CLUB、および関連のマークは、Formula 1傘下企業 Formula One Licensing BVの商標。無断転載を禁じます。

PHOTO CREDIT:LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ & ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

