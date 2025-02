『（吹）ジュラシック・ワールド【ザ・シネマ新録版】』2月23日（日）独占TV初放送直前！2月8日（土）戸谷菊之介×榊原優希　スペシャルトークイベントレポート

AXN株式会社

洋画専門チャンネルザ・シネマ(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)では、第18回声優アワード新人賞を受賞された今注目の若手声優、戸谷菊之介さんと榊原優希さんの実写洋画吹き替えデビューを記念し、トークイベントを2月8日(土)に新宿村LIVE(東京都新宿区)で開催いたしました。当日の様子は大盛況であり、その内容をオフィシャルレポートとしてご報告いたします。さらに、このイベントは『スカパー!番組配信』にてスカパー!契約者様向けに見逃し配信を行っており、視聴可能期間を好評につき3月29日(土)まで延長いたしました。さらに『ジュラシック・ワールド【ザ・シネマ新録版】』の全吹き替えキャストを公開いたします。

戸谷菊之介×榊原優希 実写洋画吹替デビュー記念 ガオガオトークSPECIAL

ザ・シネマの人気吹替新録企画、ザ・シネマ新録吹き替え第9弾『ジュラシック・ワールド【ザ・シネマ新録版】』(2月23日 ザ・シネマ独占テレビ初放送)にて、兄弟役で実写洋画吹替デビューを果たした2024年第18回声優アワード新人賞受賞の今、最も注目の若手声優二人による記念トークイベントを、2月8日(土)に新宿村LIVEにて開催いたしました。兄ザック役を演じたのは『チェンソーマン』のデンジ役で大人気の戸谷菊之介さん、弟グレイ役を演じたのは『ヒプノシスマイク』の四十物十四役で人気の榊原優希さんです。お二人は、実写洋画吹替のメインキャストに初挑戦し、映画や吹き替えに関するトークや質問コーナー、サイレント名作映画ジェスチャーゲーム、さらにサイン入りグッズが当たる豪華抽選会など盛りだくさんの内容でお届けしました。このスペシャルイベントの様子はスカパー! 加入者様はどなたでも『スカパー!番組配信』にて無料でご覧いただけます。また、配信限定のアフタートークもあり、3月29日まで見逃し配信期間が延長されました。2月23日の独占TV初放送の本編終了後にもイベントを改めてお楽しみいただけます。さらに、スカパー!ご加入者様に抽選で豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンも開催中です。外れた方にも応募者全員に戸谷菊之介さんと榊原優希さんの収録直後のインタビュー動画をプレゼントいたします。Xにて「トークLIVEザ・シネマ」戸谷菊之介×榊原優希 実写洋画吹替デビュー記念!ガオガオトークSPECIAL Supported by スカパー!見逃し配信を、『ジュラシック・ワールド【ザ・シネマ新録版】』と併せてご覧ください。

【トークLIVEザ・シネマ】見逃し配信

番組名:「トークLIVEザ・シネマ」戸谷菊之介×榊原優希 実写洋画吹替デビュー記念!

ガオガオトークSPECIAL Supported byスカパー!

出演:戸谷菊之介、榊原優希

配信期間:2月8日(土)18:00~3月29日(土)12:00まで

チャンネル:スカパー! 番組配信

視聴料金:スカパー! 加入者の方はどなたでも無料でご覧いただけます。

※配信限定のイベント終了後アフタートークつき

スカパー!見逃し配信:https://streaming.skyperfectv.co.jp/tv-2770623(https://streaming.skyperfectv.co.jp/tv-2770623)

プレゼントキャンペーン

■スカパー!ご加入者限定『ジュラシック・ワールド【ザ・シネマ新録版】』

2/23(日)独占TV初放送記念プレゼントキャンペーン

『ジュラシック・ワールド』関連豪華賞品が、抽選で合計21名様に当たる!さらに応募者全員に

声優戸谷菊之介さんと榊原優希さんの収録後特別インタビュー動画をプレゼント!

応募期間:2025年1月23日(木)~2月28日(金)23:59

キャンペーン応募:https://www.thecinema.jp/present/1310(https://www.thecinema.jp/present/1310)

■Xフォロー&引用リポストキャンペーン

どっちが先に釣れるでしょう!?モササウルス!?釣りGAME

勝者を予測して引用RP!正解した方の中から抽選で戸谷菊之介さん、榊原優希さんのサイン入りチェキを各1名様にプレゼント

応募期間:2025年2月23日(日)『ジュラシック・ワールド【ザ・シネマ新録版】』放送終了まで

X投稿:https://x.com/thecinema_ch/status/1887428367135432964(https://x.com/thecinema_ch/status/1887428367135432964)

戸谷菊之介×榊原優希 実写洋画吹替デビュー記念 ガオガオトークSPECIAL オフィシャルレポート

この日は『ジュラシック・ワールド【ザ・シネマ新録版】』で、ヒロイン、クレア(ブライス・ダラス・ハワード)のおいっ子となる兄弟、ザック(ニック・ロビンソン)とグレイ(タイ・シンプキンス)の吹き替えを担当した声優の戸谷菊之介と榊原優希のトークショーを開催。スカパー!番組生配信でも同時配信された。

「チェンソーマン」のデンジ役などで人気の戸谷と、「ヒプノシスマイク」四十物十四役などで人気の榊原という若手屈指の人気声優のタッグが実現したとあって、会場には大勢の観客が来場。以前から共演経験があったということもあり、冒頭から和気あいあいとした雰囲気の中、映画・吹き替えに関するトークや質問コーナー、ゲームに興じるなど、盛りだくさんの内容で、会場を終始盛り上げた。

日本でも人気の高い『ジュラシック』シリーズということで、この日の会場にもすでに映画を観たことがあるという観客が多数来場。字幕版で観たという人、吹替版で観たという人の割合はそれぞれ半々。中には両方のバージョンで観たという声も上がっていた。そして榊原自身も、もともと『ジュラシック』シリーズの大ファンだったという。「小さい頃から観ていた記憶があります。もともと母親が外国の映画がかなり好きなので、いろんな映画を観ていたんですけど、その流れで母と弟と一緒に観ていました」と榊原が明かすと、戸谷も「僕はどちらかというとあまり洋画を観てこなくて。見始めたのが高校生くらいだったのですごくうらやましいです」と笑顔。

そのため戸谷は、『ジュラシック』シリーズを観たのが今回の吹き替えをきっかけだったとのことで、「めちゃくちゃ面白いですね!」とうれしそうにコメント。その言葉にはシリーズ大ファンの榊原も喜びを隠せない様子で「そうでしょ!」。さらに戸谷が「僕は『ジュラシック・ワールド』からはじめて、そこから『ジュラシック・パーク』にいったんですけど、『え? この建物のこの構造って『ジュラシック・ワールド』じゃん! あの演出も『ジュラシック・ワールド』じゃん!』と思うようなところがたくさんあった」と報告すると、榊原も目を輝かせながら「そうなんですよ!」と深くうなずいてみせる。

そしてその後も『ジュラシック』シリーズで好きなシーンなどをワイワイ言い合いながら語り合ったふたり。今回の【ザ・シネマ新録版】では、クリス・プラット演じるオーウェンの吹き替えを、「七色の声を持つ男」の異名を持つ声優の山寺宏一が担当しているが、「山寺さんのオーウェンがカッコいいんですよ」と語る榊原の言葉に、大きくうなずいた戸谷。さらに豪華キャストが参加した【ザ・シネマ新録版】について「この中に入っていいのか?と思いました。でも“ちゃんきく”(戸谷)の演技がいいんですよ!」と榊原が褒めたたえると、戸谷も負けじと「いやいや、“くんゆう”(榊原)だって」。そしてしみじみと戸谷が「これは盛っているわけではなく、すごくいい吹き替え作品に仕上がっていると思います。皆さんにもぜひ新録版を楽しみにしてください!」と会場に呼びかけた。

さらに【ザ・シネマ新録版】の収録を振り返った戸谷は、演出を担当した日向泰祐氏から受けた言葉が忘れられなかったという。「実写の吹き替えってアニメとも違う映像じゃないですか。となると実写って映像の中に情報量が多いんですよ。表情や後ろで動いているものもそうだし。だから載せる声にはそんなに情報量はいらない。それほど大げさにやらなくていいんだ、ということで。お芝居の奥深さを感じましたし、今ベテランとして活躍している方も、こういうことを習得して今も活躍されているんだなと。勉強になりました」と振り返った戸谷。榊原も「あのディレクションはめちゃめちゃ大きかったですね。収録が終わった後なのに、すぐにまた新たに収録をしたくなりました」とその意見に同意する。さらに戸谷が「アニメでも情報量の多い作品というのはあるので、そういう時にも使えるんじゃないかなと思いましたし、逆に情報量の少ない画の時はバーンとやっていいのかみたいな。何か面白いことができそうな予感があります」と語るなど、ふたりにとっても得ることの多い収録だったことがうかがい知れた。

イベント内では、そんな日向氏からふたりにメッセージが。そこには「戸谷さん、榊原さんの、演技に対する姿勢にすごく前向きなものを感じておりました。声優ブーム全盛期の今、「お芝居」つまり「演じるコト」だけに重きを置くことが難しくなっていると思います。しかしながら、そんな中でもしっかりと「演じるコト」に重きを置いてくださるふたりには、非常に感謝しております。収録もスムーズだったし、何より楽しかったし、ふたりにお願いして間違いはなかったなと思いました」と記してあり、「うれしい!」と笑顔を見せあったふたり。そんなうれしそうなふたりの様子に、会場からも大きな拍手が送られた。

さらにこの日はそれぞれ個人に向けたメッセージも合わせて届けられた。まずは戸谷に向けて「戸谷さんの演技は「繊細」と言ってしまえば簡単ですが、「すごく小さい穴に糸を通す作業」のように、「非常に難易度の高いマニアックな演技を単純にこなせる」役者さんだなと私は思いました」。

続く榊原に向けて「シンプルに才能です。その上、演技で大事な「画との距離感」もしっかりと把握しているので、仕事を一緒にする上では非常に心強い役者さんだなと思いました」。

戸谷と榊原は「マジでうれしいかも!」「めっちゃうれしい!」と声を弾ませた。それぞれが読んでいた手紙を「交換しよう!」「家に飾ろう!」などと言い合いながら、大切に受け取ったふたり。メッセージを読み返し、「うれしいなぁ」とかみしめるように語り合った。

その後はふたりが映画館で必ず食べるというポップコーンの話、はじめて観た映画、そして『ダークナイト』をはじめとした、ふたりが大好きだというクリストファー・ノーラン監督の映画の話などで盛り上がる。さらには事前に募集した質問にふたりが次々と答える「質問コーナー」。そして声のスペシャリストであるふたりが、その特技を封印し、ジェスチャーだけで映画のタイトルを当てる「名作映画サイレント当てクイズ」。サイン入りお宝グッズを大放出する「グッズ抽選会」などが行われ、終始大盛り上がりとなった。

最後に会場に向けて戸谷が「今回『ジュラシック・ワールド』に参加できてうれしいですし、何よりも僕は洋画吹き替えがはじめて。収録もいろいろと考えながら準備して、めちゃくちゃこだわってつくった作品なので。感想を送っていただけたらうれしいなと思います」と呼びかけると、榊原も「皆さまに『ジュラシック・ワールド』を布教すると言いながらも、自分の好きなものを語り出したら止まらなくなってしまった感もありますが。でも今日は『ジュラシック』シリーズや『ダークナイト』の話もできましたし。とにかく『ジュラシック・ワールド』は映画も好きだし、吹き替えまでやらせていただいたので、この場を設けていただいてとてもうれしいです。すごく楽しみながら吹き替えをやっておりますので、ぜひ皆さん確認してみてください!」と会場に呼びかけた。

《放送作品情報・全吹替キャスト》

●『(吹)ジュラシック・ワールド【ザ・シネマ新録版】』

初回放送:2月23日(日)21時00分~ 独占テレビ初放送

再放送 :3月29日(土)12時00分~

『ジュラシック・パーク』を超える感動と興奮!スピルバーグ史上最高にして、2015年最大のヒット作!!

<監督> コリン・トレボロウ

<製作総指揮>スティーヴン・スピルバーグ、トーマス・タル

<新録吹き替え版スタッフ>

翻訳 平田勝茂

演出 日向泰祐

プロデューサー 井伊直子

制作 ザ・シネマ、東北新社

<声の出演>

オーウェン:演クリス・プラット(山寺宏一)、クレア:演ブライス・ダラス・ハワード(園崎未恵)、ザック:演ニック・ロビンソン(戸谷菊之介)、グレイ:演タイ・シンプキンズ(榊原優希)、

マスラニ:演イルファン・カーン(落合弘治)、ホスキンス:演ヴィンセント・ドノフリオ(田中美央)、ウー:演B・D・ウォン(加瀬康之)、ロウリー:演ジェイク・ジョンソン(関智一)、カレン:演ジュディ・グリア(小島幸子)、バリー:演オマール・シー(増元拓也)、ヴィヴィアン(村中知)、ザラ(内海安希子)、ジミー(越後屋コースケ)、ジム(中村和正)、ハル(和田録朗)、ハマダ(木内太郎)、モサ・ガイド(司薫)、パークアナ女(夕城千佳)、女友達(内田秀)、空港職員(降旗雄司)、女A(新福桜)、センターアナ男(西垣俊作)、センターアナ男3(宮島岳史)、職員1(いとうさとる)、警備員1(山下タイキ)、係員1(森下人)

<あらすじ>

ジュラシック・パーク事件から22年後、あの島ではテーマパーク「ジュラシック・ワールド」が営業中。前運営会社を買収したインド人富豪は旧パークで遺伝子担当だったウー博士と共に、優れた知能も備えた最凶恐竜「インドミナス・レックス」を遺伝子操作で作り出した。その飼育環境が適切か否かを監査するため、パーク責任者クレアの依頼で恐竜飼育員オーウェンが視察に来た日、そのインドミナスが悪知恵を働かせ檻から脱走した!

新録吹替版特設ページ:https://www.thecinema.jp/special/shin-roku/(https://www.thecinema.jp/special/shin-roku/)

『ジュラシック』シリーズ6作一挙放送

(C) 1993 UNIVERSAL CITY STUDIOS, INC. AND AMBLIN ENTERTAINMENT, INC. All Rights Reserved.

●『ジュラシック・パーク』シリーズ3作一挙放送

放送日:【字幕】2月22日(土)6時00分~ 一挙放送

『ジュラシック・パーク』

『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』

『ジュラシック・パーク III』

恐竜を現代に蘇らせ(CGで)恐竜動物園を開設!スピルバーグが放った、映画史の画期となった歴史的重要作

<監督>スティーヴン・スピルバーグ

<出演>サム・ニール、ローラ・ダーン、ジェフ・ゴールドブラム、リチャード・アッテンボローほか

(C) 2022 Universal Studios, Amblin Entertainment, Inc. and Perfect Universe Investment Inc. All Rights Reserved.

●『ジュラシック・ワールド』シリーズ3作一挙放送

放送日:【字幕】2月23日(日)12時15分~ 一挙放送

『ジュラシック・ワールド』

『ジュラシック・ワールド/炎の王国』

『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』

人間と恐竜の共存は実現するか?新旧キャストが豪華集結した『ジュラシック・ワールド』シリーズ最終章

<監督>リドリー・スコット

<出演>クリス・プラット、ブライス・ダラス・ハワード、ローラ・ダーン、ジェフ・ゴールドブラム、サム・ニール、ディワンダ・ワイズ、イザベラ・サーモンほか

特設ページ:https://www.thecinema.jp/special/jurassic/(https://www.thecinema.jp/special/jurassic/)

(C) 2012 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

●『(吹)プロメテウス【ザ・シネマ新録版】』

ご好評を頂いている「ザ・シネマ新録版」の中から「ジュラシック」独占テレビ初放送に合わせ、新録吹替第2弾『プロメテウス【ザ・シネマ新録版】』を放送!主人公ショウ役に『ミレニアム ドラゴン・タトゥーの女』でノオミ・ラパスを吹き替えた佐古真弓を起用。

放送日:2月23日(日)23時15分~ 激レア

エイリアンはどこから来て何のために生まれたのか?エイリアンの起源を描くSFホラー新章開幕[PG12]

<監督>リドリー・スコット

<声の出演>ノオミ・ラパス(佐古真弓)、マイケル・ファスベンダー(宮本充)、シャーリーズ・セロン(本田貴子)、イドリス・エルバ(竹田雅則)ほか

特集ページ:https://www.thecinema.jp/tag/640(https://www.thecinema.jp/tag/640)

ザ・シネマとは 王道のハリウッドメジャースタジオのヒット作から「何度やっていてもついつい見てしまう」というベストセラー作品、貴重な地上波放送時のTV吹き替え版、さらにはDVDが未発売もしくは超高額になっているレア作品やミニシアター系作品にまでこだわった「王道+激レア」の充実のラインナップでお届けする洋画専門チャンネルです。

