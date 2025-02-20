おでん食べ放題が580円！？【大赤字】社長が値段を下げすぎた『おでん食べ放題』始めます…富士喜商店渋谷店～47都道府県の日本酒がすべて勢揃い～
富士喜商店渋谷で期間限定おでん食べ放題開始！！
通常680円(税込748円/1名)
さ・ら・に
無料アプリ会員に登録すると580円(税込638円/1名)
※当日来店時の登録でOK
［注意事項］
・グループ全員のご注文が必要です
・オーダーから75分後にラストオーダー
・食べ放題とは別にお通し+フード2品制/1名
※ドリンクは飲み放題or2ドリンクオーダー制/1名
［期間］2/22(土)～2/27(木)※好評であれば延長も検討致します
※食べ残しあった場合100gにつき(税込)220円頂きます
※基本的に事前予約制ですが当日ご来店時もご相談ください
店名：富士喜商店渋谷店
電話:03-6416-9952
住所：東京都渋谷区宇田川町33-1 グランド東京渋谷ビル201
営業時間：月～金16:00～、土・日・祝13:30～
※金曜日,平日祝前日は1:30まで
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13297074/ (食べログ)
https://g.co/kgs/g8s6Kqo （Google）
【コスパ最強】1人580円でおでん食べ放題！価格決定の裏側を公開
〈TikTok〉
https://www.tiktok.com/@y.hasome0530?_t=ZS-8u4P66GCwHl&_r=1(https://www.tiktok.com/@y.hasome0530?_t=ZS-8u4P66GCwHl&_r=1)
〈YouTube〉
https://youtube.com/shorts/MTXu7vPsOeA?si=fZROrzeYu-nuSbI6
【富士喜商店のココがすごい！！】
１.47都道府県の日本酒すべて勢ぞろい
■北は北海道、南は沖縄まで日本全国４７都道府県の日本酒がすべて勢ぞろい
２.60種類日本酒飲み放題が６０分490円（税込539円）～
■圧倒的価格と内容の飲み放題プラン
※価格は税込表記です
[日本酒60種類飲み放題]
６０分539円（ＬＯ30分前）
90分1,089円（ＬＯ30分前）
[全約100種類！日本酒60種類、ビール、ハイボール、サワーなど]
９０分 1,628円（ＬＯ30分前）
★１番人気★１２０分 2,079円（ＬＯ30分前）
１５０分 2,629円（ＬＯ30分前）
無制限 3,729円（ＬＯ23：00）
※全プランお通し＋フード2品制
※６０分、１５０分、無制限は曜日や時間帯によりＮＧ
３.しじみ汁が飲み放題！お通し食べ放題！
■飲み放題プランをお選び頂いたグループのお客様は
【しじみ汁が飲み放題】、【お通しが食べ放題】
しじみ汁は２日酔い防止に良いらしいです♪
４.日本酒に相性が良い料理メニュー
■富士喜商店の生みの親である姉妹店【夢酒】で培った日本酒と料理のマリアージュや日本酒好きが喜ぶ内容のラインナップ。気軽にご利用頂けるよう、価格も200円台からご用意しております。
［富士喜商店人気料理］
・宝石箱～富士喜商店お造り盛合せ～
・霜降り和牛の炙り肉
・おでん盛合せ
・獺祭の酒粕ピザ
・カツオのたたき-ねぎまみれポン酢-
５.十四代/新政/獺祭/而今/田酒/黒龍など人気銘柄も完備
※こちらは飲み放題には含まれません
※銘柄や種類は店舗により異なります
［系列店舗］
店名：富士喜商店新宿総本店
電話：03－6279－3960
住所：東京都新宿区西新宿7-5-5 プラザ西新宿 B1F
営業時間：月～金16:00～、土・日・祝14:00～
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13273192/ (食べログ)
https://g.co/kgs/8qMHif （Google）
店名：富士喜商店池袋本店
電話：03－6709－0459
住所：東京都豊島区東池袋1-9-10 ユタカビル 2F
営業時間：月～金16:00～、土・日・祝13:00～
https://tabelog.com/tokyo/A1305/A130501/13243445/ (食べログ)
https://g.co/kgs/puLjhk （Google）
店名：富士喜商店渋谷店
電話:03-6416-9952
住所：東京都渋谷区宇田川町33-1 グランド東京渋谷ビル201
営業時間：月～金16:00～、土・日・祝13:30～
※金曜日、平日祝前日は1:30まで
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13297074/ (食べログ)
https://g.co/kgs/g8s6Kqo （Google）
店名：夢酒新宿本店
電話:03-6457-3903
住所：東京都新宿区歌舞伎町2-39-5 2F
営業時間：月～金16:00～、土・日・祝15:00～
※金土祝前日は3:00まで
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13194396/ (食べログ)
https://g.co/kgs/3qQai2V （Google）
［スタッフも募集中！！］
https://www.youtube.com/channel/UCr-wbd7Q8XBkCH-2nJ0JAHQ （YouTube）
https://vt.tiktok.com/ZSRjJ4phc/ (https://vt.tiktok.com/ZSRjJ4phc/)（TikTok）
［日本酒口コミサイト］
SAKEdatabank
https://sakedatabank.com
［会社概要］
株式会社ALL GRACE
本社：東京都新宿区歌舞伎町2－39－5 2F
代表取締役：羽染陽一朗
設立：2018年1月
資本金：999万円
ホームページ：https://ltg-call.com/all-grace/