名古屋PARCO 　2025年春リニューアル第一弾！

株式会社パルコ

名古屋PARCOは、これまでリアルな体験価値の提供と栄エリアの魅力発信に注力し、MZ世代の感性に応える「FASHION」や「ENTERTAINMENT」をテーマにリニューアルを進めてきました。

栄エリアには海外のお客様が増え、街の開発が進んでいます。名古屋PARCOもエリア開発と連動し、さらなる進化を図っています。

今後、東海エリアNo.1ポップカルチャー集積として、MZ世代のファッション感性を刺激するオンリーワンビルを目指し、2025年春のリニューアルでも新たな体験価値を創出していきます。

<第一弾リニューアルのポイント>

●東海エリア初出店5店舗を含む7店舗が新規出店

・昨年東館2階にオープンした「ポケモンセンターナゴヤ」の集客力を生かし、幅広いお客様をターゲットに東館1階をリニューアル中。この春は老舗スニーカーメーカー「MIZUNO」の新コンセプトストアが登場。

・新世代のストリートカンパニー”株式会社yutori“より新たに「My Sugar Babe」が登場。

●レディスフロアを中心に13ショップがリニューアルオープン

「ロイヤルパーティ」「リエンダ」「オリーブデオリーブ」「ヤンガーソング/センチメーター」が装い新たにパワーアップ。

名古屋PARCO改装特設ページ: https://nagoya.parco.jp/page/newshop/(https://nagoya.parco.jp/page/newshop/)

東海エリア初!話題のショップが続々オープン!

●ミズノショップ

3/14(金) NEW OPEN 東海初

東館1階

愛知県で初めての「ミズノスポーツスタイル」をメインとした直営店舗です。スニーカーファンはもちろん、日常に取り入れやすいアイテムを多数そろえて、皆様のご来店をお待ちしております。●マイシュガーベイブ

3/15(土) NEW OPEN 東海初

西館6階

My Sugar Babe は“私の大切な人“という意味で、ロゴを施した、カップルで着用できるユニセックスのオリジナルアイテムを展開。●エヌエムティーシープラス

3/15(土) NEW OPEN 東海初

西館4階

主張しすぎずも、自分らしさを表現したい人に向けたセレクトショップNMTC+(エヌエムティーシープラス) ノームコアとミニマリズムを融合し、洗練されたインパクトを持つアイテムを世界中から厳選。●ロイヤルパーティ

3/1(土) RENEWAL OPEN

西館3F

シンプルでグラマラス、ベーシックでグロッシー。あらゆるシーンにおいて、いつもの服をドラマティックに演出するワンランク上のSEXYをリアルに表現。●リエンダ

3/1(土) RENEWAL OPEN

西館3F

女性らしさに大人なエッジを効かせ艶やかさに人を魅了させるそんなセンシュアルなデザインを表現 ~The beauty of being yourself is essential~●オリーブデオリーブ

3/1(土) RENEWAL OPEN

西館4F

やりたいことは積極的に取り入れるトレンド好きな女の子のための、周りに流されない『自分ウケ』ファッションを提案します。●ヤンガーソング/センチメーター

3/15(土) RENEWAL OPEN

西館6F

メンズ・レディスの注目ショップも新規オープン!

若い世代から男女問わず絶大な人気を誇るストリートブランド「Younger Song /ヤンガーソング」と、「centimeter/センチメーター」が待望の合同出店。大人気アイテムでもあるブランドロゴの入ったユニバーサルロゴから、小物アイテムまで、幅広く展開。●アルード

3/8(土) NEW OPEN 東海初

西館5階

韓国ファッション好きが通うアパレルショップ。綺麗なアイテムからカジュアルなアイテムまで幅広く揃っています。●アクアシルバー

3/15(土) NEW OPEN 東海初

西館5階

渋谷のストリートからインスピレーションを得た鋭いデザイン性と、ラグジュアリー感を兼ね備えたアクセサリーをご用意しております。●ミッシュマッシュ

3/29(土) NEW OPEN

西館3階

質の良さはもちろん、シルエットやデザインにもこだわり、トレンドを程よく取り入れたアイテムを提案。どんなコーディネートも女性らしく洗練された印象にしてくれる、大人可愛いアイテムが揃います。●リサマリ

4/4(金) NEW OPEN

西館4階

名古屋パルコ大人気ショップが続々リニューアル!

上品なコンテポラリーをベースにしながら、適度にトレンドを取り入れた可愛らしさと女性らしさを表現したインナーブランド。

※OPEN日は状況により変更となる場合がございます。

【名古屋PARCO】

住 所:愛知県名古屋市中区栄3-29-1

営業時間:(物販)10:00~21:00

(西館7Fレストラン)11:00~最大22:30

※上記営業時間と異なる店舗がございます

※営業時間は予告なく変更となる可能性がございます

アクセス:地下鉄名城線矢場町駅直結

公式HP : https://nagoya.parco.jp/