【埼玉県】「SAITAMA e-sportsリンクフェス2025 Spring」を開催！
埼玉県はeスポーツの普及・裾野拡大に取り組んでいます。
県民の皆さんにもっとeスポーツに触れて楽しんでいただくため、eスポーツイベント「SAITAMA e-sportsリンクフェス2025 Spring」を令和７年３月16日（日）に開催します。
イベントは「エミテラス所沢」「イオンモール春日部」「熊谷ラグビー場」の３会場をオンラインでつなぎ、開催します。３会場をつないだ生中継のほか、会場間で対戦を行うなど、eスポーツの魅力や可能性を感じられるイベントです。
当日はプロeスポーツ選手も参加するステージイベントや、初心者向けeスポーツ体験会、プログラミング体験会（熊谷会場）を実施します。
ぜひ会場にお越しいただき、eスポーツの魅力を体験してください。
１ 概要
⑴ 日程・会場
日程
令和７年３月1 6 日（日） 1 1 :00 00～17:00
会場
所沢：エミテラス所沢 TOKOROZAWA e CUBE
（埼玉県所沢市東住吉10 11）
https://et-ge-tokorozawa.com/emiterrace/
春日部：イオンモール春日部 藤の広場
（埼玉県春日部市下柳420 11）
https://kasukabe-aeonmall.com/
熊谷：熊谷スポーツ文化公園 ラグビー場 VIP ラウンジ
（埼玉県熊谷市上川上810810）
https://www.parks.or.jp/kumagaya/guide/000/000771.html
※３か所同時開催
⑵ 内容
１.ｅスポーツ大会・エキシビションマッチ
【全会場共通観覧タイトル】
フォートナイト、eF ootball (TM)シリーズ、バーチャルサイクリング
【所沢会場限定観覧タイトル】
オーバーウォッチ２
２.初心者向けｅスポーツ体験会
【全会場共通】
フォートナイト、eF ootball (TM)シリーズ、ストリートファイター6 、
ぷよぷよｅスポーツ(TM)、バーチャルサイクリング
３.プログラミング体験会（熊谷会場限定、要事前申込）
「マインクラフトで学ぶプログラミング親子体験会」
○時間 11:30～13:00 （レベル１）、14:30～16:00（レベル２）
※レベル１はレベル２に比べ、より初級者向けの内容となります。
○対象 小学３～６年生とその保護者
○定員 各回12 名の小学生とその保護者
○申込URL 以下の公式ホームページ内からお申込みください。
https://saitama-esportslinkfes.jp/
※"eFootball"、"e-Football"、"eサッカー"、"e-サッカー"および"eFootballロゴ"は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。
⑶ 会場MC
所沢会場：板倉俊之（インパルス）、坂本麻子
春日部会場：品川祐（品川庄司）、亀井京子
熊谷会場：山本博（ロバート）、日下怜奈
⑷ その他
詳細は以下の公式ホームページを御覧ください。
https://saitama-esportslinkfes.jp/
２ 主催
県民総合スポーツ大会埼玉県実行委員会
（事務局：埼玉県県民生活部スポーツ振興課内）
３ 問い合わせ先
県民総合スポーツ大会埼玉県実行委員会事務局（埼玉県県民生活部スポーツ振興課内）
川脇・山本・和泉 048-830-6945