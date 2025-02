¡ÖÂçºåÇßÅÄ±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ£±Ê¬ ¾¦¶È»ÜÀß¡ÖNUÃã²°Ä®¡×¤Ë 2025Ç¯2·î21Æü¡Ê¶â¡Ë11»þ¡¡¡ÖGiGO NUÃã²°Ä®¡×¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡ª

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:二宮 一浩 以下「当社」)は、阪急「大阪梅田駅」に近い茶屋町の商業施設「NU茶屋町」に2025年2月21日(金)11時、「GiGO(ギーゴ) NU茶屋町」をグランドオープンいたします。

大阪キタの「NU茶屋町」にゲームも推し活も楽しめるGiGOがオープン!

阪急電鉄「大阪梅田駅」茶屋町口改札から徒歩1分の場所に「GiGO NU茶屋町」がオープンいたします。

茶屋町エリアのランドマーク「NU茶屋町」が「"好き"をとことん追求・楽しめる施設」を新コンセプトにリニューアルするにあたり、同ビルの4階にGiGOが店を構えることになりました。阪急阪神グループの商業施設へのGiGO出店は今回が初となります。

店内は、クレーンゲーム機を中心にプリントシール機も配置し、プリントシール機コーナーにはドレッサーを備えるなど、利用者に配慮したつくりになっています。

さらに、GiGOでしか手に入らないGiGO限定の景品や毎週入れ替わる「景品の鮮度」も魅力で、ゲーム好きな方はもちろん、推し活中の方にも楽しんでいただけます。

「GiGO NU茶屋町」概要

●住所:大阪市北区茶屋町10番12号 NU茶屋町4階

●アクセス:阪急「大阪梅田駅」茶屋町口改札より徒歩1分

●営業時間:11:00~22:00

●営業面積:94坪

●設置台数:合計 87台 クレーンゲーム/84台、プリントシール機/3台

●店舗URL: https://tempo.gendagigo.jp/am/osaka-chayamachi/

●店舗X :https://x.com/GiGO_Chayamachi

●電子マネーQRコード決済:非対応

●GiGOアプリ:なし

●メディア各位:店舗の撮影や店長への取材が可能です。下記よりお問い合わせください。

・取材のお申し込み:https://www.gendagigo.jp/contact/coverage_form.html

・撮影のお申込み :https://www.gendagigo.jp/location_form.html

オープン記念プレゼントキャンペーン

■店舗でアンケートに答えるとGiGOオリジナルノベルティをプレゼント!

オープンを記念して、「GiGO NU茶屋町」でアンケ―トに答えると、「GiGOソーダ」をプレゼントいたします。

詳細は、店舗公式Xアカウントをご確認下さい。

※配布の日時と内容詳細は、店舗公式Xでお知らせします。

※数量は限定です。無くなり次第終了になります。

GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。