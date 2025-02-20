【Ｚ会の通信教育】2月27日より順次公開！2025年度東大・京大入試の科目別分析
株式会社増進会ホールディングス
Ｚ会の大学受験担当者が、東大。京大入試の2025年度試験を徹底分析。長年の入試分析から得られた知見もふまえて、来年に向けた対策アドバイスもお届けします。▼公開予定の科目
【東大】
英語、国語、理系数学、文系数学、物理、化学、生物、日本史、世界史、地理
【京大】
英語、理系国語、文系国語、理系数学、文系数学、物理、化学、生物、日本史、世界史、地理
▼公開予定の内容
・分量と難度の変化
・今年度入試の特記事項
・合否の分かれ目はここだ！
・大問別のポイント
・攻略のためのアドバイス
▼「Ｚ会東大受験対策サイト」「Ｚ会京大受験対策サイト」について
「Ｚ会東大受験対策サイト」「Ｚ会京大受験対策サイト」では、入試分析のほかにも東大・京大受験生向けの記事を多数公開しています。
毎年、多くの東大・京大合格者を輩出してきたＺ会ならではの「合格直結の受験攻略法」をご覧いただけます。
Ｚ会東大受験対策サイト：https://www.zkai.co.jp/todai-exam/
Ｚ会京大受験対策サイト：https://www.zkai.co.jp/kyodai-exam/
＜本件に関するお客様からのお問い合わせ＞
株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社である株式会社Ｚ会は、「Ｚ会東大対策サイト」「Ｚ会京大対策サイト」で東大・京大入試の科目別分析を、2025年2月27日(木)より順次公開します。
Ｚ会の大学受験担当者が、東大。京大入試の2025年度試験を徹底分析。長年の入試分析から得られた知見もふまえて、来年に向けた対策アドバイスもお届けします。
Ｚ会東大対策サイト 入試分析トップ：https://www.zkai.co.jp/todai-exam/bunseki/
Ｚ会京大対策サイト 入試分析トップ：https://www.zkai.co.jp/kyodai-exam/bunseki/
【東大】
英語、国語、理系数学、文系数学、物理、化学、生物、日本史、世界史、地理
【京大】
英語、理系国語、文系国語、理系数学、文系数学、物理、化学、生物、日本史、世界史、地理
▼公開予定の内容
・分量と難度の変化
・今年度入試の特記事項
・合否の分かれ目はここだ！
・大問別のポイント
・攻略のためのアドバイス
▼「Ｚ会東大受験対策サイト」「Ｚ会京大受験対策サイト」について
「Ｚ会東大受験対策サイト」「Ｚ会京大受験対策サイト」では、入試分析のほかにも東大・京大受験生向けの記事を多数公開しています。
毎年、多くの東大・京大合格者を輩出してきたＺ会ならではの「合格直結の受験攻略法」をご覧いただけます。
Ｚ会東大受験対策サイト：https://www.zkai.co.jp/todai-exam/
Ｚ会京大受験対策サイト：https://www.zkai.co.jp/kyodai-exam/
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株式会社Ｚ会 高校生向けコースお客様センター
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