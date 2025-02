ラフォーレ原宿　春のNEW＆RENEWAL SHOPがオープン　「PARIS SAINT-GERMAIN STORE HARAJUKU」やレインウェアブランド「RAINS」など注目ショップを複数展開

森ビル株式会社

ラフォーレ原宿は、2025年2月22日より随時、2025春のリニューアルを実施してまいります。

新たにオープンするのは、サッカー文化とファッションが融合するコンセプトストア「PARIS SAINT-GERMAIN STORE HARAJUKU」、デンマークのレインウェア「RAINS」、デザイナー・YOPPY が手掛ける人気ブランド「little sunny bite」初の常設店舗、各ブランドから「MLB コレクション」をラインナップする「L.W.C.」と、韓国・ソウル発ブランドの「codegraphy」など、注目のショップです。

また、POP UP SHOPとして、シューズブランド「RANDA」都内初のアパレル特化型店舗、新進気鋭の6ブランドを集める「CFD TOKYO DESIGNER’S POPUP STORE」、帽子を中心とした服飾雑貨を展開する「kaorinomori」、ローンチ後、初のPOP UP SHOP となる「SELFIST」が登場。さらに、B0.5F 愛と狂気のマーケットには、引き続き「MKQC」をはじめとした個性的な出品者が揃います。

6F ラフォーレミュージアム原宿では、TV アニメ『アイドリッシュセブン』1 期放送から7 周年を記念した、「アニメ アイドリッシュセブン MEMORIAL EXHIBITION」を開催します。

ラフォーレ原宿は、今季も他にはないファッションやショッピング体験を提案してまいります。

NEW & RENEWAL SHOPS

3月15日(土)NEW OPEN

<1F> PARIS SAINT-GERMAIN STORE HARAJUKU(パリサンジェルマンストアハラジュク)

■日本限定のカプセルコレクションやWomen’sコレクションを展開

サッカー文化とファッションが融合するコンセプトストアがオープン。

ラフォーレ原宿店では、他のPARIS SAINT-GERMAIN STOREにも増してファッションを最優先し、日本限定のカプセルコレクションやWomen’sコレクションを展開します。サッカーの魅力を存分に感じられるショップです。

3月7日(金) NEW OPEN オンリーショップ 日本初出店

<1F> RAINS(レインズ)

■ヨーロッパの大人気ブランドが日本初の常設店舗をオープン

雨の日の多いデンマーク発のRAINS(レインズ)は、クラシカルなラバー製レインコートを現代的に再解釈したデザインが起源のブランドです。ブランドのシグネチャーであるPU コーティングを施したウォータープルーフのファブリックを使い、「ネオ・スカンジナビア」の美学が息づく都会的なコレクションをユニセックスで展開しています。

デザイン性と機能性が融合したアパレルやバッグを豊富なカラーでご用意。オープンを記念して、ご購入いただいた方【先着100 名様】にカラビナまたはコスメティックバッグ(非売品)をプレゼントいたします。

4月29日(火・祝) NEW OPEN オンリーショップ

<1.5F> little sunny bite(リトル サニー バイト)

「“カワイイ”ものには、何にでも心を引かれた幼少期。大人になった今でも、その心は変わらにずいたい。素直に好きと思えるモノを手に取り、ハートで感じて欲しい。あなたの “カワイイ”がココにはあります。」というコンセプトのもと2014年春からスタートしたlittle sunny bite。初の常設店舗として、ラフォーレ原宿にフラッグシップショップをオープンします。

2月28日(金) NEW OPEN オンリーショップ

<4F> L.W.C. (エル・ダブリュ・シー)

■各ブランドから「MLBコレクション」をラインナップ

ROYAL PARTY、SPIRALGIRL、BACK TO THE FIELD、4GEEKs by SPIRALGIRL、DOUBLE NAME などの人気ブランドに加え、WEB 中心に展開しているPONEYCOMB、MIIA、mytwilight、More self Love といったブランドを揃える、唯一無二のセレクトショップ。取扱いブランドの多さを強みとして、さまざまなコラボレーションや店舗限定アイテム、イベントなど、幅広い企画を展開します。ファッションの街・原宿から、世界に向けてサプライズを発信。

※本商品はMLBと株式会社グレイスの商品化契約に基づき展開するものです。

2月15日(土) NEW OPEN

<3F> codegraphy (コードグラフィー)

■韓国・ソウル発のブランド

韓国・ソウルで誕生し、K-POP アイドルのStray Kids やMONSTA X らが愛用したことで注目を集めるブランド。2022 年にはメインモデルにSEVENTEENのホシを起用し、「MZ 世代のSETUP 代表ブランド」として大衆性とトレンドの両立を実現。ユーティリティ感性をベースに、機能的な要素と個性的なグラフィックムードを組み合わせた、ウェアラブルなアイテムを揃えます。

2月22日(土) NEW OPEN オンリーショップ

<4F> VAYRELL(ヴァイレール)

■K-POPアイドルのようなスタイルが手に入る、強い女性のためのブランド

“ヒトと同じじゃイヤ、量産型ではつまらない、理想の自分になりたい”。そんな強い意志を持って美を追い求める女性のためのブランドがオープン。透け感のあるシアートップスや、露出度の高いキャミソールに、ルーズなデニムやミニスカートを合わせ、Y2Kスタイルを提案します。

2月22日(土) RENEWAL OPEN

Amilige(アミリージュ)

■ジェンダーレスブランドがリニューアル

「かわいい」と「病み」、矛盾する2つの感情をイメージしたジェンダーレスブランドが拡張してリニューアルオープン。かわいらしさのなかに陰を抱える若者の、複雑な内面を表現するためのアイテムを展開します。

2月6日(木) NEW OPEN

<3F> BARCON(バルコン)

■モード、グランジ、ストリートなど幅広いスタイリングを提案

ハイエンドな未来性デザインを取り入れたモードストリートブランド。トレンドであるグランジスタイルも得意とし、幅広いスタイリングを提案します。

2月6日(木)RENEWAL OPEN

PSYNYXX(プシュニクス)

■インフルエンサーの一日店長企画を開催

ユニセックスファッションブランドとしてSNS で注目を集めるブランドが、フロアを移転しリニューアルオープン。韓国のトレンドを取り入れた姉妹店舗「THICC」に対し、「PSYNYXX」のコンセプトは“退廃的な印象”。枠に囚われない感性を表現する、個性的な商品を揃えます。

2月6日(木) RENEWAL OPEN

THICC(チック)

■韓国トレンドのストリートやサブカルが主軸のブランド

韓国のストリートやサブカルを意識したラインナップで、オーバーサイズのアイテムを軸にオリジナルのスタイリングを提案します。性別や年齢を問わず独自のファッションを楽しめる、ユニセックスブランドです。

3月1日(土) NEW OPEN

<1F kitchen car> MOOMIN CAFE STAND (ムーミンカフェ スタンド)

■国内初のキッチンカー出店

「ムーミンやしき」をテーマにした、キッチンカー国内初出店となるお持ち帰り専門カフェスタンド「MOOMIN CAFE STAND(ムーミンカフェ スタンド)」。ムーミンやしきは、ムーミン一家や仲間たちが集まり、日常や冒険を分かち合う大切な場所。カフェスタ

ンドではムーミンやしきをテーマに、訪れる人がドリンクと一緒に“わくわく”も持ち帰れる工夫がされています。

ムーミンのキャラクターをイメージした、限定ドリンクをはじめとした豊富なドリンクメニューや、フィンランドで親しまれているお菓子「ラスキアイスプッラ」をアレンジしたスイーツなど、何度来ても楽しめるメニューをご用意しております。

(C)Moomin Characters(TM)

NEW & RENEWAL SHOPS 一覧

POP UP SHOPS

3月5日(水)~3月12日(水)

<2F CONTAINER> RANDA (ランダ)

■都内初、アパレルだけのPOP UP SHOPがオープン

人気シューズブランド「RANDA」による、洋服限定のPOP UP SHOP。自分のムードやTPOに合わせて自由にスタイルを楽しみたい女性に向けて、“今”を意識した遊び心のあるデザインで、アーバナイズしたトータルファッションを提案します。

16,000円(税込)以上ご購入いただいたお客様には「RANDA オリジナルルームシューズ」をプレゼント。※無くなり次第終了

3月14日(金)~3月23日(日)

<2F CONTAINER> CFD TOKYO DESIGNER’S POP UP STORE(シーエフディー トウキョウデザイナーズポップアップストア)

■新進気鋭の6ブランドによるPOP UP STORE

一般社団法人東京ファッションデザイナー協議会(CFD TOKYO)による、新進気鋭のデザイナーを集めたPOP UP STORE。

3月14日(金)~18日(火)はMEGMIURA、nunuforme、ENSWの3ブランドが、3月19日(水)~23日(日)はritsu、armublatt、YUASANOの3ブランドが登場。

2月21日(金)~2月26日(水) オンリーショップ

<1F entrance space> kaorinomori (カオリノモリ)

■帽子を中心に、ガーリーでエッジの効いた服飾雑貨を展開

いつまでも自分の「好き」を大切にする、遊び心にあふれた女性へ、ガーリーかつ少しエッジの効いたアイテムを展開。ポップアップショップではイラストレーター「foxy illustrations」とのコラボレーションによる限定描き下ろしイラストのアイテム5型をご用意いたします。

3月5日(水)~3月12日(水)

<2F CONTAINER> SELFIST (セルフィスト)

■ブランドローンチ後初となるPOP UP SHOP

「“触れた瞬間、高嶺の花に”。ときには可愛く、ときにはキレイに。女の子のわがままを叶える魔法のワードローブ。」をコンセプトに、大人フェミニンなアイテムを展開。デンドロビウムというお花の花言葉「わがままな美人」をコンセプトと重ね、凛としたお花をロゴとしてブランド名に添えています。

B0.5F 愛と狂気のマーケット

3月1日(土)~3月31日(月)

MKQC

陶器でできた個性豊かな動物たち。同じものはひとつもありません。ニコニコ笑っていたり、じっと何かを見つめていたり。 お気に入りの動物を探してください。

ムラサキトミドリ

matureなポップさを追求した、アクリル素材のアクセサリーブランド。 ピアス、ブローチ、キーリング、イヤーカフ、ヘアアクセサリーなど、大人の女性が何気なくいつでも身につけられて、気持ちを弾ませることを意識したデザインを展開。制作過程で生まれるカケラ(端材)を組み合わせた「Fragmentアクセサリー」シリーズを同時展開。

■出張!愛と狂気のマーケット

3月7日(金)~3月13日(木)

<大阪 ルクアイーレ2F イセタンアーバンマーケット> ラフォーレ原宿の自主編集売場「愛と狂気のマーケット」が、大阪の商業施設・ルクアイーレにPOP UP出店。 原宿でおなじみの35のクリエイターが大阪にも出品し、関西圏のお客様にも「愛と狂気のマーケット」の魅力をお伝えします。

6F ラフォーレミュージアム原宿

アニメ アイドリッシュセブン MEMORIAL EXHIBITION

2月15日(土)~ 3月2日(日)

11:00~20:00(最終入場19:15まで)、会期中無休

展示会場 6F ラフォーレミュージアム原宿

物販会場 5F MAKE THE STAGE

TVアニメ『アイドリッシュセブン』1期放送から7周年を記念した、

「アニメ アイドリッシュセブン MEMORIAL EXHIBITION」開催!

アニメシリーズ1期~3期の思い出がたくさんつまった場面写真展示で、これまでの物語を振り返ります。

ほかにも撮り下ろしビジュアルを使用したパネルや、ミニジオラマの展示、オリジナルグッズの販売も実施いたします。

公式HP:https://id7-anime-ex.com/

公式X:https://x.com/ID7_anime_ex

■ラフォーレ原宿 2025SS 広告ビジュアル

私たちはリアルな現実世界での体験を何一つ漏らすまいと、

日常的に0と1の組み合わせであるデジタル情報にコンバートし保存している。

10年後、100年後の世界において、デジタルの塵で形づくられたそれらは、私たちが過去の名作や思い出を見るように“美しいもの”として残っているのだろうか。

●midori(OFBYFOR TOKYO)

東京を中心に活動する、アートディレクター・グラフィックアーティスト。幼少期・学生時代からペインティング・スプレーアートを続け、専門学生時代にPCソフトウェアを活用したグラフィックを作り始め、20歳の時にOBFにジョイン。

「手触りのあるデジタルクリエイティブ」を特徴とし、国内外のファッションブランドビジュアル・コンテンツを多数手がける次世代アーティスト。