インフォアイ、インド・ニューデリーで開催されるジャパンエキスポ2025に出展

株式会社インフォアイ

ジャパンエキスポは、日本の伝統文化風土を再集結し、

世界へ再発信するためのプロジェクトとなります。

今回、南アジア最大級規模を誇る国際見本市 第26回国際エンジニアリング＆テクノロジーフェア（IETF）と同時開催されます。

- 2025 Japan Expo India in New Delhi 概要

開催日時：2025年2月20日（木）～23日（日）

会場：Pragati Maidan, New Delhi, Delhi - 110001, India

公式サイト：https://www.japanexpo-india.com/

- IETF展示会について

南アジア最大級の規模を誇る国際見本市第26回国際エンジニアリング＆テクノロジーフェア （IETF2025）

IETFとは、南アジア最大級の規模を誇る国際見本市第26回国際エンジニアリング＆テクノロジーフェア です。

公式サイト：https://www.ietfindia.in/

- インフォアイについて

2002年の会社設立以来、日本とインドを拠点にアパレル業界向けソリューション構築・運営及び画像切り抜き加工サービスを提供しています。

今後、ファッション業界に枠を広げ皆様のお役に立つソリューション構築を引き続き進めてまいります。

【会社概要】

会社名: 株式会社インフォアイ

所在地: 東京都千代田区鍛治町1－10－6 BIZSMART神田503

代表者: 背戸土井 貴之

設立: 2002年2月



【資格・認定】

アップルコンサルタントネットワーク

https://consultants.apple.com/jp/profile/2409124

Claris FileMaker SBAパートナー

https://www.claris.com/partners/profile/company.10000006576/?lang=ja

【事業内容】

ファッション業界向けソリューション構築・運営

画像切り抜き加工サービス(キリコム)



【お客様からのお問い合わせ先】

TEL: 03－5816－2522

Email： https://infoeye.com/contact/