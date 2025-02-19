インフォアイ、インド・ニューデリーで開催されるジャパンエキスポ2025に出展

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株式会社インフォアイ

ジャパンエキスポは、日本の伝統文化風土を再集結し、


世界へ再発信するためのプロジェクトとなります。



今回、南アジア最大級規模を誇る国際見本市　第26回国際エンジニアリング＆テクノロジーフェア（IETF）と同時開催されます。



- 2025 Japan Expo India in New Delhi 概要

開催日時：2025年2月20日（木）～23日（日）


会場：Pragati Maidan, New Delhi, Delhi - 110001, India


公式サイト：https://www.japanexpo-india.com/



- IETF展示会について

南アジア最大級の規模を誇る国際見本市第26回国際エンジニアリング＆テクノロジーフェア （IETF2025）


IETFとは、南アジア最大級の規模を誇る国際見本市第26回国際エンジニアリング＆テクノロジーフェア です。


公式サイト：https://www.ietfindia.in/




- インフォアイについて

2002年の会社設立以来、日本とインドを拠点にアパレル業界向けソリューション構築・運営及び画像切り抜き加工サービスを提供しています。
今後、ファッション業界に枠を広げ皆様のお役に立つソリューション構築を引き続き進めてまいります。







【会社概要】
会社名: 株式会社インフォアイ
所在地: 東京都千代田区鍛治町1－10－6 BIZSMART神田503


代表者: 背戸土井 貴之
設立: 2002年2月

【資格・認定】
アップルコンサルタントネットワーク
https://consultants.apple.com/jp/profile/2409124








Claris FileMaker SBAパートナー


https://www.claris.com/partners/profile/company.10000006576/?lang=ja







【事業内容】
ファッション業界向けソリューション構築・運営
画像切り抜き加工サービス(キリコム)

【お客様からのお問い合わせ先】
TEL: 03－5816－2522


Email： https://infoeye.com/contact/