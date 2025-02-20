「劇場版プロジェクトセカイ　壊れたセカイと歌えないミク」よりVivid BAD SQUAD・東雲彰人＆青柳冬弥が「週刊TVガイド2025年3月28日号」に登場！

株式会社東京ニュース通信社東京ニュース通信社は、「週刊TVガイド2025年3月28日号」を3月19日（水）に発売。アニメイト通販購入者特典として、大ヒット上映中の「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」より、Vivid BAD SQUADの東雲彰人、青柳冬弥のブロマイドが付くことが決定しました。「週刊TVガイド2025年3月28日号」（東京ニュース通信社刊）

「週刊TVガイド2025年3月28日号」（3月19日発売）のバックカバーは、本誌限定描きおろし！ 大人気ゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」（略称：「プロセカ」）が原作の「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」より、実力派ストリートユニット・Vivid BAD SQUADの東雲彰人＆青柳冬弥が登場する。

さらに、中面でも「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」を大特集。東雲彰人役・今井文也＆青柳冬弥役・伊東健人のオリジナルスタイリングでのグラビア＆インタビュー、楽曲提供クリエイターのボカロP・DECO*27のインタビュー、監督・畑博之氏×脚本・米内山陽子氏の対談を掲載。彼らが明かす、劇場版を何度も見る際の推しポイントも必見だ。

また、「週刊TVガイド2025年3月28日号」をアニメイト通販で購入すると、東雲彰人と青柳冬弥の描きおろし絵柄のブロマイドをアニメイト通販購入者限定でプレゼント！ 彰人＆冬弥の2ショットと彰人／冬弥の各1ショットの合計3種から1枚を選ぶことができる。

描きおろしは、大好きなチーズケーキを手にした彰人と、大好きなクッキーを手にした冬弥。話題沸騰中の本作の裏表紙＆大特集、そして限定特典は必見だ。

アニメイト通販購入者特典 決定！

アニメイト通販にて「週刊TVガイド関東版 2025年3月28日号」をご購入のお客様に「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」 特典ブロマイドを1枚プレゼント！

※ビジュアルは東雲彰人＆青柳冬弥、東雲彰人、青柳冬弥の3種類となります。

※アニメイト実店舗での特典付き販売はございません。通販のみの特典となります。

アニメイト通販でのご購入については下記HPをご覧ください。

１. 東雲彰人＆青柳冬弥 特典ブロマイド付き

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3066878/

２. 東雲彰人 特典ブロマイド付き

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3066879/

３. 青柳冬弥 特典ブロマイド付き

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3066880/

・週刊TVガイド関東版2025年3月28日号 3冊セット【「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」 特典ブロマイド付き（3種）】

https://www.animate-onlineshop.jp/products/bulk_purchase_detail.php?id=30226

※在庫には限りがございます。ご了承ください。

＜注意事項＞

※2月20日現在

※特典付き商品の販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。

※特典付き販売は関東版のみとなります。

※特典付き商品の販売は通販のみのお取り扱いとなります。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各店舗にてご確認ください。

【紙版 商品概要】

「週刊TVガイド2025年3月28日号」

関東版／関西版／中部版／福岡・佐賀・山口西版／北海道・青森版／岩手・秋田・山形版／宮城・福島版／静岡版／長野・新潟版／石川・富山・福井版／広島・島根・鳥取・山口東版／岡山・香川・愛媛・高知版／長崎・熊本版／鹿児島・宮崎・大分版

●発売日：2025年3月19日（水）※一部発売日が異なる地域がございます

●特別定価：540円

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【電子版 商品概要】

「週刊TVガイド2025年3月28日号」

●配信日：2025年3月21日（金）以降～順次配信開始予定

●価 格：540円

※電子版の番組表は関東版になります。

※Amazon kindle store、楽天koboほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。

※「週刊TVガイド」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。電子版からはご応募できない企画があります。



【関連サイト】

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