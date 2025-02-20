MOOMIN80周年記念の特別デザインの5000mAhモバイル充電器が登場！
スマートフォングッズの商品開発、及び通販サイトを運営するHamee(ハミィ)株式会社（所在地：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134）は、MOOMIN80周年記念の特別デザインの「モバイル充電器5000mAh」の販売を開始します。
2025年2月21日(金)よりオンラインにて予約開始、発売は2025年2月下旬予定です。
全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では順次取り扱いとなります。
■MOOMIN80周年記念の特別デザインのモバイル充電器5000mAhが登場！
コンパクトで持ち運びに便利なモバイル充電器が、MOOMIN80周年記念の3デザインで新登場します。
モバイル充電器は、安心の容量5000mAhなので、外出時でも安心です。
片手で収まる薄くてコンパクトなサイズで、バッテリー残量の目安がわかるインジケーター付きです。
また、充電用USBとして【Type-C to Type-A ケーブル】が付属されています。
2025年は「ムーミン」小説1作目の出版80周年です。
80周年のテーマは“The door is always open”。
ドアに鍵をかけないムーミンやしきは、どんな生きものでも受け入れるのです。
帰る場所や居場所の大切さを物語の中で見つけてほしい。
それが、物語が始まった80年前から変わることのないおもいです。
■製品情報
・製品名 ：ムーミン80周年 モバイル充電器5000mAh
・価格 ：3,800円（税込4,180円）
・デザイン ：ブラック/ドア、ブラック/ムーミンやしき、スクエア/ブルー/イエロー
・サイズ体 ：約縦11.2×横6.7×厚1cm
・重量 ：約115g
・容量 ：3.7V/5000mAh
・入力 ：USB Type-C DC5V/2.1A
・出力 ：USB Type-A DC5V/2.0A(MAX)
USB Type-C DC5V/2.0A(MAX)
・予約開始日 ：2025年2月21日（金）よりオンラインにて
・発売日 ：2025年2月下旬予定
・販売場所 ：Hamee公式オンラインストア
https://www.strapya.com/products/360-989
他Hamee公式ECモールおよび小売店など、Hamee取扱店舗
■製品特長
・安心の容量5000mAh
・インジケータ付き
・充電用USB Type-C to Type-A ケーブル付属
・Type-Aポート×1個、Type-Cポート×1付き
・2台同時充電可能
■オンライン販売店舗
Hamee公式オンラインストア：https://www.strapya.com/
Hamee 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/
Hamee Amazon店 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051
他 Hamee運営ECストアにて販売
■関連メディア
Hameefun：https://hameefun.jp/
■会社概要
会社名：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）
設立 ：1998年5月
代表者 ：代表取締役社長 水島 育大
所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2
事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、
ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、
ByURブランドで展開するコスメティクス事業、
専用スマートフォンにより子供の防犯・安心をサポートするHamic事業を展開
URL：https://hamee.co.jp