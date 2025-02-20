MOOMIN80周年記念の特別デザインの5000mAhモバイル充電器が登場！

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Hamee株式会社

スマートフォングッズの商品開発、及び通販サイトを運営するHamee(ハミィ)株式会社（所在地：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134）は、MOOMIN80周年記念の特別デザインの「モバイル充電器5000mAh」の販売を開始します。


2025年2月21日(金)よりオンラインにて予約開始、発売は2025年2月下旬予定です。


全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では順次取り扱いとなります。





■MOOMIN80周年記念の特別デザインのモバイル充電器5000mAhが登場！


コンパクトで持ち運びに便利なモバイル充電器が、MOOMIN80周年記念の3デザインで新登場します。


モバイル充電器は、安心の容量5000mAhなので、外出時でも安心です。


片手で収まる薄くてコンパクトなサイズで、バッテリー残量の目安がわかるインジケーター付きです。


また、充電用USBとして【Type-C to Type-A ケーブル】が付属されています。


2025年は「ムーミン」小説1作目の出版80周年です。


80周年のテーマは“The door is always open”。


ドアに鍵をかけないムーミンやしきは、どんな生きものでも受け入れるのです。


帰る場所や居場所の大切さを物語の中で見つけてほしい。


それが、物語が始まった80年前から変わることのないおもいです。



■製品情報


・製品名　　 ：ムーミン80周年 モバイル充電器5000mAh


・価格　　　 ：3,800円（税込4,180円）


・デザイン　　 ：ブラック/ドア、ブラック/ムーミンやしき、スクエア/ブルー/イエロー


・サイズ体 ：約縦11.2×横6.7×厚1cm


・重量 ：約115g


・容量 ：3.7V/5000mAh


・入力 ：USB Type-C DC5V/2.1A


・出力 ：USB Type-A DC5V/2.0A(MAX)


USB Type-C DC5V/2.0A(MAX)


・予約開始日 ：2025年2月21日（金）よりオンラインにて


・発売日　　 ：2025年2月下旬予定


・販売場所　　 ：Hamee公式オンラインストア


　　　　　　　　https://www.strapya.com/products/360-989


　　　　　　　　他Hamee公式ECモールおよび小売店など、Hamee取扱店舗




■製品特長


・安心の容量5000mAh


・インジケータ付き


・充電用USB Type-C to Type-A ケーブル付属


・Type-Aポート×1個、Type-Cポート×1付き


・2台同時充電可能






■オンライン販売店舗


Hamee公式オンラインストア：https://www.strapya.com/


Hamee 楽天市場店　　　：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/


Hamee Amazon店　　　：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051


他 Hamee運営ECストアにて販売



■関連メディア


Hameefun：https://hameefun.jp/



■会社概要


会社名：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）


設立 ：1998年5月


代表者 ：代表取締役社長 水島 育大


所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2


事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、


　ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、


　ByURブランドで展開するコスメティクス事業、


　　専用スマートフォンにより子供の防犯・安心をサポートするHamic事業を展開


URL：https://hamee.co.jp