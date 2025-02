ミュージカル『マイストーリー』 イッツフォーリーズの新入団員が等身大でお届けするオンナの本音の物語

株式会社オールスタッフ

株式会社オールスタッフ、ミュージカルカンパニー イッツフォーリーズでは2025年4月5日(土)~6日(日)に、M.M.C Studioにおきまして、新人公演ミュージカル『マイストーリー』の公演を行います。本作品は、篠田節子の直木賞受賞作をもとにミュージカル『女たちのジハード』としてアトリエフォンテーヌで2007年に初演。90年代の女性たちが奮闘する様子をイッツフォーリーズがミュージカルとして描きました。その後、設定を変え、タイトルも『マイストーリー』として改め、2015年、2019年に再演。新人公演としても41期が2018年に上演いたしました。今回は2024年にイッツフォーリーズに入団した48期・6名が、自分たちの物語として、オンナたちの本音を等身大で描いていきます。演出、振付などスタッフには、本作品を新人公演として演じた41期のメンバーが携わります。次世代のイッツフォーリーズを担うフレッシュな感性にどうぞご期待ください。

■タイトル

イッツフォーリーズ新人公演

ミュージカル「マイストーリー」

公式サイト

https://www.allstaff.co.jp/48/

■公演日程…2025年4月5日(土)13時開演(A)・17時開演(B)/6日(日)12時開演(A)・16時開演(B) 4回公演

※一部Wキャスト ミチル役 A=藤井圭香 B=後藤真由 本役出演時以外は蓬田役として出演いたします

開場は開演の30分前

■会場…M.M.C studio

〒130-0022東京都墨田区江東橋5-16 TEL. 03-5600-5787

■前売開始…2025年2月21日(金)

■入場料(全指定席・税込)

前売 3,500円

当日 4,000円

U20 2,000円(20歳以下、前売のみ、当日要年齢証明)

※未就学児の入場はご遠慮ください

※前売券が予定枚数に達した場合、当日券の販売はございません

※最前列は背もたれのないお席となります 座席表につきましては、公演サイトをご確認ください

※車椅子のお客様は事前にオールスタッフまでお電話にてご連絡ください

■チケット取扱

オールスタッフ 03-5823-1055 (平日11:00-18:00) https://www.allstaff.co.jp/

Paskip https://www.paskip.jp/events/58(https://www.paskip.jp/events/58)

※公演中止の場合を除き、チケットの払い戻し・お振替は致しかねます

イッツフォーリーズの新入団員が等身大でお届けする、オンナの本音の物語(ストーリー) ――

フレッシュな感性のパワーあふれるステージにどうぞご期待ください!

《あらすじ》

今から20年ほど前の東京ーー。趣味に生きる女、結婚を夢見る女、キャリアアップを目指す女、家庭と仕事の両立に悩む女、何もできないのに要領だけはいい女……。

様々な夢、道を持って、働く女性たち5人が、結婚や仕事、人生に迷いながらもそれぞれの生き方を模索し、挫折を経験しつつ、たくましく幸せを求めてゆく。彼女たちの歩むべき道はどこにある?

【出演】一部Wキャスト

イッツフォーリーズ 48期

明石果奈

狩野りり花

後藤真由

高岡千紗

瀧澤菜々美

藤井圭香

---

宮村大輔

【演奏】吉田さとる(Pf.)

【スタッフ】

脚本・作詞 高橋亜子

音楽・演奏 吉田さとる

イッツフォーリーズ

演出 澤田美紀

振付 杉尾優香

歌唱指導 徳岡 明

演出助手 成観 礼

制作 近藤萌音

稽古ピアノ 宮村大輔

宣伝写真 金井恵蓮

撮影協力 喫茶らい

プロデューサー 松本崚汰

主催・企画・制作 株式会社オールスタッフ

ミュージカルカンパニー イッツフォーリーズ

ミュージカルカンパニー イッツフォーリーズについて

「見上げてごらん夜の星を」「手のひらを太陽に」で知られる作曲家の故いずみたくが1977年に立ち上げたミュージカルを専門に上演する劇団です。今年で創立45年を迎え、50代から20代まで約50名が在籍しています。2012年に本拠地を六本木から台東区蔵前に移し、日本全国で公演しています。1988年にはミュージカル「歌麿」でアメリカへ、2004年には「ルドルフとイッパイアッテナ」で韓国へ、2017年には「歌麿コンサート」でワシントンD.C.へ招聘公演を行いました。日本のオリジナルミュージカルを作ることに生涯を捧げたいずみたくの遺志を引き継ぎ、活動を続けています。

過去の新人公演より

2019年「空気のなくなる日」2020年 Folktale HIKOICHI~俳優たちのための物語~2021年「Go For Success 2021」2022年 ミュージカル「人間ども集まれ!」2024年 「Crimes of the heart-クライムス オブ ザ ハート」チラシ表チラシ裏