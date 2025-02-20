『ケロロ軍曹』の新規描き下ろし商品「Good night series」が2月22日(土)よりBN Picturesストアにて発売！

株式会社バンダイナムコピクチャーズ

株式会社バンダイナムコピクチャーズ（本社：東京都杉並区、代表取締役社長：佐藤弘幸）は、2月22日(土)より、アニメ『ケロロ軍曹』の新規描き下ろしイラストによる新商品「Good night series」をBN Picturesストア（秋葉原・京都）にて発売いたします。

ケロロ軍曹の子どもの頃の姿である通称”ちびケロ”。

彼とその仲間であるケロロ小隊メンバーがすやすやとおやすみ中の姿を描き下ろしたイラストを用いた商品が新登場します。

商品情報

▼トレーディング缶バッジ

【価格】

・495円（税込）

【種類】

・全5種（ランダム）

【サイズ】

・直径 約54mm

▼トレーディングミニアクリルスタンド

【価格】

・880円（税込）

【種類】

・全5種+シークレット1種

【サイズ】

・本体：約39x56mm以内

・台座：約40x40mm以内

▼マルチクロス

【価格】

・990円（税込）

【種類】

・全5種

【サイズ】

・約20x20cm

BN Picturesストア 店舗概要

アニメーション制作レーベル「BN Pictures」作品のグッズを集めたオフィシャルストア「BN Picturesストア」が登場！ バンダイナムコピクチャーズのオリジナル商品を見て、手に取って購入できる常設リアル店舗をお楽しみください！

【BN Picturesストア 秋葉原】

所在地：東京都千代田区外神田1-17-6 アトレ秋葉原1 2F

（バンダイナムコ Cross Store アトレ秋葉原店 内）

営業時間：10:00～21:00

【BN Picturesストア 京都】

所在地：京都府京都市南区西九条鳥居口町1 イオンモールKYOTO Sakura館 4階

（バンダイナムコ Cross Store 京都 内）

営業時間：10:00～21:00

作品情報

■『ケロロ軍曹』について

漫画家・吉崎観音が、雑誌「月刊少年エース」(発行：株式会社KADOKAWA)にて連載中の、地球を訪れたカエルに似た宇宙人がまきおこす騒動を描くコメディ作品。2004年からの7年間、TVアニメシリーズが放送され、5作の劇場版アニメ公開を含めて幅広くメディア展開。2021年4月よりYouTube公式チャンネルがスタートし、2025年2月現在、登録者数24万人を突破。2024年に原作連載25周年、TVアニメ開始から20周年を迎えた。

■権利表記

(C)吉崎観音／KADOKAWA・BNP・テレビ東京・NAS・BV

※本プレスリリースの内容は 2025年2月20日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。