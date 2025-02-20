【博多エキナカ マイング】総勢11店舗が大集合！「マイング あまおう苺スイーツフェア」2/23～3/2 初開催！期間中限定商品も！
株式会社 博多ステーションビル
詳細を見る :
https://ming.or.jp/strawberryfesta/saiji/
筑前堀「博多ういろうあまおういちご」
季のせ「いちご大福」
ON SUGAR「博多あまおう豆乳マラサダ」
SAISON DES RECOLTES
みこの森スイーツファクトリー
Lapin-ラパン-
King berry
博多まっかな苺
現在開催中の「マイングあまおう苺祭」のイベントとして初開催します。
ぜひ福岡が誇る博多あまおうスイーツをご堪能くださいませ。
【 期間 】2025年2月23日(日)～3月2日(日) ※期間中一部入替あり
【 時間 】11：00～19：00 ※売り切れ次第終了
【 場所 】マイング広場
【 出店企業 】総勢１１店舗 (うちマイング初出店６店舗）
詳細を見る :
https://ming.or.jp/strawberryfesta/saiji/
【 注目商品 】
・筑前堀「博多ういろうあまおういちご」
実は福岡が伝来の地である「ういろう」福岡みやげの新定番です。
・季のせ「いちご大福」
練乳ミルク餡でくるみ、羽二重餅で包みあげています。
・ON SUGAR「博多あまおう豆乳マラサダ」
豆乳飲料『博多あまおう』と自家製カスタードたっぷりのマラサダ。マイング限定商品です。
筑前堀「博多ういろうあまおういちご」
季のせ「いちご大福」
ON SUGAR「博多あまおう豆乳マラサダ」
SAISON DES RECOLTES
みこの森スイーツファクトリー
Lapin-ラパン-
King berry
博多まっかな苺
【博多エキナカ マイング】
博多駅１階に位置する九州最大級のおみやげ処
スーパーもあり、地元のお客様需要も強い商業施設
公式WEB：https://www.ming.or.jp/