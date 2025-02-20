【博多エキナカ マイング】総勢11店舗が大集合！「マイング あまおう苺スイーツフェア」2/23～3/2　初開催！期間中限定商品も！

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株式会社　博多ステーションビル



現在開催中の「マイングあまおう苺祭」のイベントとして初開催します。


ぜひ福岡が誇る博多あまおうスイーツをご堪能くださいませ。




【 期間 】2025年2月23日(日)～3月2日(日)　※期間中一部入替あり


【 時間 】11：00～19：00　※売り切れ次第終了


【 場所 】マイング広場


【 出店企業 】総勢１１店舗 (うちマイング初出店６店舗）


詳細を見る :
https://ming.or.jp/strawberryfesta/saiji/

【 注目商品 】


・筑前堀「博多ういろうあまおういちご」


　実は福岡が伝来の地である「ういろう」福岡みやげの新定番です。



・季のせ「いちご大福」


　練乳ミルク餡でくるみ、羽二重餅で包みあげています。



・ON SUGAR「博多あまおう豆乳マラサダ」


　豆乳飲料『博多あまおう』と自家製カスタードたっぷりのマラサダ。マイング限定商品です。





筑前堀「博多ういろうあまおういちご」

季のせ「いちご大福」



ON SUGAR「博多あまおう豆乳マラサダ」







SAISON DES RECOLTES

みこの森スイーツファクトリー

Lapin-ラパン-


King berry

博多まっかな苺


【博多エキナカ マイング】


博多駅１階に位置する九州最大級のおみやげ処　


スーパーもあり、地元のお客様需要も強い商業施設


公式WEB：https://www.ming.or.jp/