産学連携シーズマッチングコンソーシアム「iNexS」 第1期前期結果報告/第2期参加企業・アカデミア募集を開始

アイパークインスティチュート株式会社

・第1期：アカデミア29大学・機関、湘南アイパーク内企業9社参加中。秘密保持契約5件締結

・「企業担当者との距離が近くなった」（アカデミア）「効率よく面談を進められた」（企業）など好評の声

・第2期は湘南アイパーク外企業も参加可能。募集期間は、本日より4月30日（水）まで

アイパークインスティチュート株式会社（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役社長：藤本利夫、以下「アイパークインスティチュート」）は、アカデミアシーズを企業ニーズに効果的にマッチングし、研究の事業化を促進するiNexS（アイネックス）*に2024年1月から取り組んでいます。現在、全国のアカデミア29大学・機関と湘南アイパーク入居企業9社が参加中です。このたび第1期前期の結果をご報告するとともに、第2期の募集を本日より開始いたします。

【第1期活動報告】

iNexS第1期前期(2024年4～9月)では、セミナーや個別面談を通じ、本年1月中旬までに秘密保持契約5件締結などの成果が生まれました。参加アカデミアからは「企業担当者との距離が近くなり、フランクにお話しできた」、「シーズフォームがしっかりしていて、情報をまとめるポイントが整理できた」、「企業ニーズを把握して、学内から提案できるシーズを探す流れが効率的かつマッチング率が高くなりそう」、企業からは「他の展示会等で会えなかったアカデミアと会うことができた」といったコメントが寄せられました。

一方で、「参加企業の数をさらに増やしてほしい」というアカデミアからの要望も多数あり、iNexSでの活動への期待が伺えます。続く第1期後期（2024年10月～2025年3月）で、事業化に向け、更なる歩みを進めます。

* 「iNexS」（アイネックス）：ニーズとシーズのマッチングを進める場（Needs x Seeds）とシーズを社会実装（Next Stage）へ移行させる場をつくりたいという思いを込めた名称です。

設立発表のプレスリリース: https://www.shonan-ipark.com/news/1433/

iNexS公式ウェブサイト: https://ibuzz.shonan-ipark.com/incubation/

【 iNexS 第1期参加アカデミア 】※参加表明順

奈良県立医科大学

北海道大学

藤田医科大学

横浜国立大学

東京工業大学（現・東京科学大学）

大阪公立大学

日本大学

量子科学技術研究開発機構

関西医科大学

株式会社東京大学TLO

琉球大学

新潟大学

札幌医科大学

国立循環器センター

北海道大学病院

東京薬科大学

慶應義塾大学

横浜市立大学

名古屋大学

福島医科大学トランスレーショナルリサーチ機構

熊本大学

鹿児島大学

株式会社理研鼎業

沖縄科学技術大学院大学学園

弘前大学

理研

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 生命工学領域

国立大学法人 岡山大学

株式会社AIST Solutions

【 iNexS 第1期参加企業 】※参加表明順

オリヅルセラピューティクス株式会社

武田薬品工業株式会社

中外製薬株式会社

マルホ株式会社

久光製薬株式会社

あすか製薬株式会社

エーザイ株式会社

EAファーマ株式会社

シコニア・バイオベンチャーズ株式会社

【 iNexS 第2期募集概要 】

第2期では参加企業の枠を拡大し、湘南アイパークに入居・入会していない企業のコンソーシアムへの参加も可能となり、湘南アイパークに入居・入会する企業のうちベンチャー企業はディスカウント価格での参加が可能となりました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118829/table/40_1_d2ff4f7237995c5b08e8ff7155f24f3a.jpg ]

アイパークインスティチュート株式会社について

アイパークインスティチュート株式会社は、産業ファンド投資法人（IIF）、武田薬品工業株式会社、三菱商事株式会社を主要株主として、2023年4月に事業を開始しました。2018年より武田薬品が担っていた湘南ヘルスイノベーションパーク（神奈川県藤沢市、略称：湘南アイパーク）の運営事業を2023年に承継し、施設の運営・管理のほか、イノベーション創出促進、技術交流・研究連携促進など、ライフサイエンスエコシステムの構築・活性化のための事業を行っています。当社に関する詳しい説明はこちら（ https://www.shonan-ipark.com/company/?utm_source=pressrelease&utm_medium=click&utm_campaign=ec_from_pressrelease-click(https://www.shonan-ipark.com/company/?utm_source=pressrelease&utm_medium=click&utm_campaign=ec_from_pressrelease-click) ）をご覧ください。

湘南ヘルスイノベーションパーク（湘南アイパーク）について

湘南アイパークは、2018年4月に武田薬品工業株式会社が自社研究所を外部に開放して誕生した、日本初の製薬企業発サイエンスパークです。現在は武田薬品から独立したアイパークインスティチュート株式会社が運営を行っており、幅広い業種や規模の産官学が結集してヘルスイノベーションを加速する場となることを目指しています。現在、製薬企業のみならず、次世代医療、細胞農業、AI、行政などの企業・団体が集積し、約190社、約2500人（2025年2月現在）のエコシステムを形成しています。

公式HP: https://www.shonan-ipark.com/?utm_source=media-pressrelease

湘南アイパーク最新の入居/メンバー企業・団体はこちら（ https://www.shonan-ipark.com/membership/list/?utm_source=pressrelease&utm_medium=click&utm_campaign=ec_from_pressrelease-click(https://www.shonan-ipark.com/membership/list/?utm_source=pressrelease&utm_medium=click&utm_campaign=ec_from_pressrelease-click) ）

公式SNS:

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCeJgWczMHXzRxISvHzSOTOQ/

Facebook: https://www.facebook.com/Shonan.iPark/

X (旧Twitter): https://twitter.com/Shonan_iPark/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/shonan-health-innovation-park/