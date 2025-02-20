【3/12無料共催ウェビナー】生成AI・RPAを活用した業務効率化、生産性向上、コストダウンを解説

株式会社オークファン

株式会社オークファン（本社：東京都品川区、代表取締役：武永修一）では、株式会社AWESOME SEと共同で【生成AI・RPAを活用した業務効率化、生産性向上、コストダウン】をテーマにした無料ウェビナーを3月12日(水)に開催します。（運営：株式会社CLOUD WIN）

共催ウェビナー 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8833/table/438_1_bdf4f4051d4f859c5bf639b93e2623ec.jpg ]

限られた従業員数で効率や生産性を高めたい経営者・部署責任者の方や、従業員の工数を削減し、パフォーマンス向上や離職率削減を目指す企業様、DXやAI、PPAの導入に一歩を踏み出せていない企業様など、ぜひお気軽にご参加ください。

▼ コンテンツ

本セミナーでは、業務の“脱・属人化”を実現し、効率化・生産性向上・コスト削減を可能にする生成AI・RPAの活用方法を実際の成功事例とともにご紹介します。

- DX・生成AI・RPAの基礎と最新市場動向

- 業務効率化を実現する具体的な活用方法

- 実際の導入プロセスと導入前後の変化

▼ 登壇者一覧

高澤 彰男

株式会社AWESOME SE 代表取締役 兼 株式会社クロスギルド CSO

形見 純

株式会社オークファン ソリューション事業部 マネージャー

津田 明日香

司会（フリーアナウンサー）

▼ セミナー参加特典

株式会社AWESOME SE ：AI導入診断のご案内（無料）

株式会社オークファン ：自動化相談会（無料）

▼各社について

株式会社AWESOME SE

「“働くって最高！”な社会の実現」というパーパスを掲げ、日本のIT人材不足を解消しイノベーティブなサービスの創出を目指すベンチャー企業。SES事業をはじめ、受託開発事業、自社開発事業、教育事業を展開。

株式会社オークファン

2006年設立、2013年東証マザーズ（現グロース）に上場。700億件もの商品売買データを生かし、相場検索・分析ツールを提供するほか、日本最大級のBtoB卸モールを運営。2021年から実務担当者様向けの業務自動化ソリューション「オークファンロボ」の提供を開始。

株式会社CLOUD WIN

ウェビナーマーケティングやSNSマーケティング、WEBシステム開発を手がける。ウェビナーマーケティング事業では、企業間の共催セミナーの企画や集客、運営、その後の各社フォローまで一貫して支援。

オークファン概要

会社名 ： 株式会社オークファン

代表者 ： 代表取締役 武永 修一

設立 ： 2007年6月

資本金 ： 9億7,368万円 (2024年9月末現在)

従業員 ： 186名 (2024年9月末現在 ※連結)

所在地 ： 〒141-0001 東京都品川区北品川5-1-18 住友不動産大崎ツインビル東館7F

コーポレートサイト https://aucfan.co.jp/