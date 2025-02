「iFace」から新型iPhone 16e対応のスマホアクセサリーが登場！

Hamee株式会社

あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」(運営:Hamee株式会社、本社:神奈川県小田原市、代表取締役社長:水島育大、証券コード:東証スタンダード 3134)は、新型iPhone 16eに対応したスマホアクセサリーの販売を、2025年2月20日(木)からオンラインにて随時開始します。尚、フラッグシップストアiFace 原宿店はじめ、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では、順次取り扱いとなります。

■自分らしく、もっとなりたい自分になる。iFaceであなたの好きを持ち歩こう。

“By Your Side”をブランドコンセプトに、一人一人のお客様に寄り添ったモバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」から、新型iPhone 16eに対応したスマホアクセサリーが登場します。

透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えた『Reflection(リフレクション)』シリーズからは、人気の「iFace Reflection強化ガラスクリアケース」をはじめ、指紋のつきにくい「iFace Reflection Frost 強化ガラスクリアケース」、 MagSynqアクセサリーに対応した「iFace Reflection MagSynq 強化ガラスクリアケース、ステッカーや写真が入れられる「iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース」を展開します。

『Look in Clear(ルックインクリア)』シリーズからは、オールクリアの「iFace Look in Clearケース」や、MagSynqアクセサリーに対応した「iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース」を展開します。

iFaceの代名詞である『First Class(ファーストクラス)』シリーズからは、「iFace First Class MagSynqケース」が登場します。「Standard(スタンダード)」「Cafe(カフェ)」「KUSUMI(くすみ)」のデザインを展開。パネルが分解式となり、MagSynqモジュールを内蔵。ケースをつけることで各種マグネットアクセサリーに対応します。

また全てのケースに、チャームストラップが付けられるシグネチャーボールを搭載しており、

その日のファッションに合わせて、チャームも着せ替え感覚で自由なカスタムを楽しめます。

詳細はこちら:https://jp.iface.com/pages/iface_iphone16e

Reflection(リフレクション)シリーズ

透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えた「Reflection」のクリアケース。

高い耐衝撃性と、手にしっかりフィットする「くびれ」形状が女性の小さめな手でも持ちやすいことが特徴です。クリアで美しさが持続するReflectionのクリアケースを長くお楽しみください。

詳細はこちら:https://jp.iface.com/categories/series/reflection

■製品情報

・製品名 :iFace Reflection強化ガラスクリアケース

・価格 :3,600円(税込3,960円)

・カラー展開 :ブラック、グレー、ネイビー、ベージュ、ペールブルー、サクラピンク

・対応機種 :iPhone 16e

・予約開始日 :2025年2月20日(木)

・発売日 :2025年3月下旬予定

・販売場所 :iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/products/case_reflection_standard?id=41-988503

他iFace 原宿などiFace取扱店

■製品情報

・製品名 :iFace Reflection Frost 強化ガラスクリアケース

・価格 :3,800円(税込4,180円)

・カラー展開 :ブラック、グレー、ベージュ、ペールブルー

・対応機種 :iPhone 16e

・予約開始日 :2025年2月20日(木)

・発売日 :2025年2月下旬予定

・販売場所 :iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/products/case_reflection_standard?id=41-988565

他iFace 原宿などiFace取扱店

■製品情報

・製品名 :iFace Reflection MagSynq 強化ガラスクリアケース

・価格 :4,200円(税込4,620円)

・カラー展開 :ブラック、グレー、ベージュ、ペールブルー、サクラピンク

・対応機種 :iPhone 16e

・予約開始日 :2025年2月20日(木)

・発売日 :2025年3月上旬予定

・販売場所 :iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/products/case_reflection_magnetic?id=41-988602

他iFace 原宿などiFace取扱店

■製品情報

・製品名 :iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース

・価格 :3,900円(税込4,290円)

・カラー展開 :ブラック、ベージュ、ペールブルー

・対応機種 :iPhone 16e

・予約開始日 :2025年2月20日(木)

・発売日 :2025年3月中旬予定

・販売場所 :iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/products/case_reflection_diary?id=41-988657

他iFace 原宿などiFace取扱店

Look in Clear(ルックインクリア)シリーズ

「Look in Clear」のスマホケースは、全面クリアで作られています。

縁部分もすべてクリア素材で作られているので、透明感がより増し、iPhone本体の色や質感を損なわずスタイリッシュな印象をあたえてくれます。透明だからこそ、あなたの個性が映えるケースです。

詳細はこちら:https://jp.iface.com/categories/series/lookinclear

■製品情報

・製品名 :iFace Look in Clearケース

・価格 :3,200円(税込3,520円)

・カラー展開 :クリア・クリア/ラメ

・対応機種 :iPhone 16e

・予約開始日 :2025年2月20日(木)

・発売日 :2025年3月上旬予定

・販売場所 :iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/products/case_lookinclear_standard?id=41-988688

他iFace 原宿などiFace取扱店

■製品情報

・製品名 :iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース

・価格 :3,800円(税込4,180円)

・カラー展開 :クリア

・対応機種 :iPhone 16e

・予約開始日 :2025年2月20日(木)

・発売日 :2025年2月下旬予定

・販売場所 :iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/products/case_lookinclear_magnetic?id=41-988701

他iFace 原宿などiFace取扱店

First Class(ファーストクラス)シリーズ

みんなに愛されるiFaceの定番の「First Class」のスマホケースは、長年愛されているデザインと安心の耐衝撃性能を兼ね備えています「Standard」「Cafe」「KUSUMI」の定番で人気のカラーが展開されます。

詳細はこちら:https://jp.iface.com/categories/series/firstclass

■製品情報

・製品名 :iFace First Class Standard MagSynqケース

・価格 :4,000円(税込4,400円)

・カラー展開 :ホワイト、ブラック、カフェラテ、くすみホワイト、くすみブラック、くすみブルー

・対応機種 :iPhone 16e

・予約開始日 :2025年2月20日(木)

・発売日 :2025年2月下旬予定

・販売場所 :iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/products/case_firstclass_standard?id=41-988404

他iFace 原宿などiFace取扱店

※その他、新型iPhone 16eに対応した「iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター」や「iFace 背面クリアケース用インナーシート」の販売も行います。製品の詳細は公式サイト及び取扱店舗にてご確認ください。

■iFace(アイフェイス)(https://jp.iface.com/)について

「iFace」は、“By Your Side”をブランドコンセプトに、一人一人のお客様に寄り添ったモバイルアクセサリーブランドです。

耐衝撃性の高さと優れたデザインに、豊富なカラーバリエーションが特徴で、スマートフォンケース・リングホルダー・ストラップ・エアポッズケースなどを幅広く展開しています。

世界累計販売個数は2,900万個。

公式オンラインストアのほか、バラエティショップ・家電量販店など全国約4,000店にて販売中です。

■iFace 日本公式SNSアカウント

Twitter(X)(@iface_jp):https://twitter.com/iface_jp

Instagram(@iface_jp):https://www.instagram.com/iface_jp/

Facebook(@iface.jp):https://www.facebook.com/iface.jp/

LINE@(@iface_jp):https://page.line.me/iface_jp

YouTube(iFace日本公式チャンネル):https://www.youtube.com/c/iFace_jp

■オンライン販売店舗

iFace公式オンラインストア:https://jp.iface.com

Hamee公式オンラインストア:https://www.strapya.com/

Hamee 楽天市場店:https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/

Hamee Amazon店:https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051

他 Hamee運営ECストアにて販売

■関連メディア

Hameefun:https://hameefun.jp/

■会社概要

会社名:Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード:3134 )

設立 :1998年5月

代表者 :代表取締役社長 水島 育大

所在地 :神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 :スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、

ゲーミングモニターブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、

ByURブランドで展開するコスメティクス事業、

専用スマートフォンにより子供の防犯・安心をサポートするHamic事業を展開

URL:https://hamee.co.jp