バンダイナムコグループ各社のオフィシャルショップ2店舗が香川県に初登場 「一番くじ公式ショップ」「BANDAI CANDY OFFICIAL SHOP」 ゆめタウン高松に2月28日(金)オープン

株式会社バンダイナムコアミューズメント

株式会社バンダイナムコアミューズメントは、バンダイナムコグループ各社が展開するキャラクター商品のオフィシャルショップ2店舗を、2025年2月28日(金)、「ゆめタウン高松」(香川県高松市)内にオープンします。

▲一番くじ公式ショップ▲BANDAI CANDY OFFICIAL SHOP

同施設内で展開中の「ゆめランド」に隣接し、香川県初出店の「一番くじ公式ショップ 香川ゆめタウン高松店」と、「BANDAI CANDY OFFICIAL SHOP 高松店」の2店舗を同時にオープンします。オープン記念キャンペーンとして「一番くじ公式ショップ」では、2月28日(金)から先着1,000名さまに一番くじオリジナルステッカーをプレゼントします。

充実したコンテンツで、お客さまに“笑顔と楽しい思い出を届ける空間”を提供し、地域のみなさまに愛されるエンターテインメント施設を目指します。

■一番くじ公式ショップ 香川ゆめタウン高松店

「一番くじ公式ショップ」は、オリジナルグッズが当たるハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ」の公式ショップです。同店では、くじ本来の「何が出るかわからないワクワク感」に加え、圧倒的な「品ぞろえ」とハイクオリティな商品のくじ体験を、安心して楽しめます。

取り扱い商品例

一番くじ 森永乳業 Pino(ピノ)

発売日:2025年2月21日(金)より順次発売

メーカー希望小売価格:1回700円

(C) MORINAGA MILK INDUSTRY CO., LTD.

一番くじ mofusand

~にゃんこたちのぽかぽか日和~

発売日:2025年2月22日(土)より順次発売

メーカー希望小売価格:1回700円

(C)mofusand

一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 GOLDEN WIND

-HITMAN TEAM-

発売日:2025年2月22日(土)より順次発売

メーカー希望小売価格:1回850円

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険GW製作委員会

一番くじ ストリートファイター

発売日:2025年2月25日(火)より順次発売

メーカー希望小売価格:1回800円

(C)CAPCOM

※掲載している画像は実物と異なる場合があります。

■BANDAI CANDY OFFICIAL SHOP 高松店

おいしくて楽しいをコンセプトにしたエンタメ菓子(釣りグミシリーズなど)、キャラクター菓子、そして低単価で高クオリティな食玩(フィギュア、ウエハースシリーズなど)を豊富に取りそろえています。フィギュアなどのサンプルを展示するショーケースを設置し、実際に目で見て選べる楽しみ方もできる売り場が特徴です。

キャラパキ 発掘恐竜チョコ

価格:108円

発売中

(C)BANDAI

魚ギョッと釣りグミ

価格:76円

発売中

(C)BANDAI

店舗概要

所在地 :香川県高松市三条町中所608-1 ゆめタウン高松内

営業時間 :9:30~21:00

施設面積 :

一番くじ公式ショップ:約34.0平方メートル (約10.3坪)

BANDAI CANDY OFFICIAL SHOP:約39.6平方メートル (約12.0坪)

公式ウェブサイト:

一番くじ公式ショップ:

https://bandainamco-am.co.jp/chara_shop/ichibankuji-official-shop/

BANDAI CANDY OFFICIAL SHOP:

https://bandainamco-am.co.jp/official_shop/bandai-candy/index.html