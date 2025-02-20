2月20日（木）発売「週刊少年チャンピオン」12号の表紙＆巻頭グラビアは櫻坂46の守屋麗奈ちゃん(ハート) 両面BIGポスターが付録としてつくほか、限定QUOカード200名プレゼント企画も！

写真拡大 (全5枚)

株式会社 秋田書店

株式会社秋田書店(所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二)は、発行している週刊少年漫画誌『週刊少年チャンピオン』(編集長：松山英生)2月20日(木)発売の12号にて、表紙&巻頭グラビアに櫻坂46の守屋麗奈さんが登場することをお知らせいたします。両面BIGポスター付録＆限定QUOカード200名プレゼント企画も実施いたします。




櫻坂46の人気メンバー、守屋麗奈ちゃんが3年ぶりに週チャン帰還!!　大人っぽいノースリーブニットに身を包んで微笑む姿から、キュートなニーハイ姿まで。可憐で、優美で、どこまでも軽やかな“れなぁ”の魅力をとことんご堪能あれ！　両面BIGポスターが特別付録としてつくほか、限定QUOカード200名プレゼント企画も！








【守屋麗奈さんコメント】


「2度目の週チャンさん表紙、ありがとうございます！　自然体の姿をたくさん撮っていただけたと思うので、1枚1枚の表情に注目してください(ハート) 私自身もっともっと進化していけるようがんばっていきます！　これからもよろしくお願いします！」



【商品概要】


●掲載誌：「週刊少年チャンピオン」12号


●発売日：2月20日（木曜日）


●定価：380円（10%税込）


●全国の書店、コンビニエンスストアにて


●出版社：秋田書店


週刊少年チャンピオン公式 :
https://www.akitashoten.co.jp/w-champion
株式会社　秋田書店
株式会社　秋田書店

代表者：代表取締役社長　山口徳二
所在地：〒113-0021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号
　　　　文京グリーンコートセンターオフィス18F
創立：1948年8月10日
事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど
社員数：約160名
https://www.akitashoten.co.jp/