2月20日（木）発売「週刊少年チャンピオン」12号の表紙＆巻頭グラビアは櫻坂46の守屋麗奈ちゃん(ハート) 両面BIGポスターが付録としてつくほか、限定QUOカード200名プレゼント企画も！
株式会社 秋田書店
週刊少年チャンピオン公式 :
https://www.akitashoten.co.jp/w-champion
株式会社 秋田書店
代表者：代表取締役社長 山口徳二
株式会社秋田書店(所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二)は、発行している週刊少年漫画誌『週刊少年チャンピオン』(編集長：松山英生)2月20日(木)発売の12号にて、表紙&巻頭グラビアに櫻坂46の守屋麗奈さんが登場することをお知らせいたします。両面BIGポスター付録＆限定QUOカード200名プレゼント企画も実施いたします。
櫻坂46の人気メンバー、守屋麗奈ちゃんが3年ぶりに週チャン帰還!! 大人っぽいノースリーブニットに身を包んで微笑む姿から、キュートなニーハイ姿まで。可憐で、優美で、どこまでも軽やかな“れなぁ”の魅力をとことんご堪能あれ！ 両面BIGポスターが特別付録としてつくほか、限定QUOカード200名プレゼント企画も！
【守屋麗奈さんコメント】
「2度目の週チャンさん表紙、ありがとうございます！ 自然体の姿をたくさん撮っていただけたと思うので、1枚1枚の表情に注目してください(ハート) 私自身もっともっと進化していけるようがんばっていきます！ これからもよろしくお願いします！」
【商品概要】
●掲載誌：「週刊少年チャンピオン」12号
●発売日：2月20日（木曜日）
●定価：380円（10%税込）
●全国の書店、コンビニエンスストアにて
●出版社：秋田書店
週刊少年チャンピオン公式 :
https://www.akitashoten.co.jp/w-champion
株式会社 秋田書店
代表者：代表取締役社長 山口徳二
所在地：〒113-0021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号
文京グリーンコートセンターオフィス18F
創立：1948年8月10日
事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど
社員数：約160名
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