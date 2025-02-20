Ìý°µ¥·¥ç¥Ù¥ë¼«Æ°ÀÑ¹þ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖRX¡×¤Î¥Æ¥£¥¶ー¥àー¥Óー¤ò¸ø³«
³°ÉÕ¤±¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿·úÀßµ¡³£¤Î±ó³ÖÁàºî¡¢¤½¤ì¤é¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¼«Æ°±¿Å¾µ»½ÑµÚ¤Ó¥·¥ß¥å¥ìー¥¿¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëARAV³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Çòµ×¥ì¥¤¥¨¥¹¼ù¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Ìý°µ¥·¥ç¥Ù¥ë¼«Æ°ÀÑ¹þ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖRX¡×¤Î¥Æ¥£¥¶ー¥àー¥Óー¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¡¡¶áÇ¯¡¢·úÀß¸½¾ì¤Ç¤Ïµ»Ç½¤ò»ý¤Ä¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂ¿¤¯¤¬°úÂà¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¿Íºà³ÎÊÝ¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âç¼ê¥¼¥Í¥³¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¾Íè¤Ø¤Î¸¦µæÅê»ñ¤¬Æñ¤·¤¤Ãæ¾®¡¦Ãæ·øµ¬ÌÏ¤Î·úÀß²ñ¼Ò¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏÃ±½ãÆ°ºî¤Ç¤â¡¢·úµ¡»ØÄê¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌÅÚÌÚ¹©»ö¤ÇÀ¸»ºÀ¤ò²þÁ±¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤Í×Ë¾¤ÎÀ¼¤òÄºÂ×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢ARAV¤ÏÌý°µ¥·¥ç¥Ù¥ë¤Ë¤è¤ë·¡ºï¡¦ÀÑ¹þ¹©Äø¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖRX¡×¤ò³«È¯¤·¡¢¥Æ¥£¥¶ー¥àー¥Óー¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Î·¡ºï¡¦ÀÑ¹þ¤Î¤´³èÍÑ¥¤¥áー¥¸¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³µÍ×
¡Ê1¡Ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÌ¾¾Î
¡¡¡¦Ìý°µ¥·¥ç¥Ù¥ë¼«Æ°ÀÑ¹þ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖRX¡×
¡Ê2¡ËÄó¶¡³«»Ï»þ´ü
¡¡¡¦2025Ç¯6·îÍ½Äê
¡Ê3¡Ë¼çÍ×¤ÊÆÃÄ¹
¡¡¡¦ÂÐ¾Ý·úµ¡¤ò¥¥ã¥¿¥Ô¥éー¼Ò CAT320 ¤Ë»ØÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂçÉý¤Ê¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤ËÀ®¸ù¡£
¡¡¡¦ARAVÀ½ ¸åÉÕ±ó³ÖÁõÃÖ¡ÖModel E¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë³«È¯¡£
¡¡¡¦·¡ºïÂÐ¾Ý¤ò LiDAR ¤¬¼«Æ°Ç§¼±¤·¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤¬»ØÄê¤·¤¿ÈÏ°Ï¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë·¡ºï¡¦ÇÓÅÚ¡£
¡¡¡¦ºî¶È³«»Ï»þ¤Ë¥Ü¥¿¥ó°ì¤Ä¤ÇÌµ¿Í²½²ÔÆ¯¤¬²ÄÇ½¡Êºî¶È¼Ô¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤òºÇ¾®¸Â²½¡Ë¡£
¡¡¡¦Í¿Í¡¿Ìµ¿Í¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬ÍÆ°×¤Ç¡¢½¾Íè¤Î·úÀßµ¡³£¤Ë¤â¸åÉÕ¤±²ÄÇ½¡£
¡¡¡¦Ã±ÆÈ¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤¬Ê£¿ôÂæ¤ÎÌý°µ¥·¥ç¥Ù¥ë¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¾Ê¿Í²½¤Ë´óÍ¿¡£
¢£¥Æ¥£¥¶ー¥àー¥Óー¤Î¸ø³«Àè
¡¡¡¦ARAV ¸ø¼° YouTube ¡Êhttps://youtu.be/Ubd2oADdFIQ¡Ë
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=Ubd2oADdFIQ ]
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡¡ÖRX¡×¤Ï·¡ºï¤«¤éÀÑ¹þ¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢ºî¶È¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÚÌÚ·úÀß¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´À¤ÈÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÊ£»¨¤Ç¹âÅÙ¤Êºî¶È¹©Äø¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦µ¡Ç½³ÈÄ¥¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡¢ÂÐ±þµ¡¼ï¥áー¥«ー¤Î³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢2025Ç¯6·î³«ºÅ¤Î CSPI 2025 ¤Ë¤Æ¼Âµ¡Å¸¼¨¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ARAV³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡·úÀßµ¡³£¤Î±ó³ÖÁàºî¡¦¼«Æ°±¿Å¾¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¡¢°ÂÁ´¤Ç°Â¿´¤Êºî¶È´Ä¶¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸åÉÕ¤±²ÄÇ½¤Ê¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤ä±ó³ÖÁàºî¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅÚÌÚ·úÀß¸½¾ì¤Î¾Ê¿Í²½¡¦À¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò±þÍÑ¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³È½¼¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§ARAV³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¤è¤ß¡§¥¢¥é¥ô¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸þµÖ2-3-10 ÅìÂçÁ°HiRAKU GATE 9³¬
ÀßÎ©¡§2020Ç¯4·î1Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§Çòµ×¡¡¥ì¥¤¥¨¥¹¼ù
¸ø¼°HP¡§https://arav.jp/
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¡¡ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢ARAV³ô¼°²ñ¼Ò¸ø¼°HP¡Ê https://arav.jp/ ¡Ë¤è¤ê¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£