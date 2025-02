ウェルビーイングブランド「be my flora」から、新商品「be my flora ギルトフリー 酵素入り生チョコレート」が発売

株式会社RESALON

株式会社RESALON(東京都港区/代表取締役 笠間ちひろ)は、真の健康と美しさをサポートするウェルビーイングブランド「be my flora(ビーマイフローラ)」より、「be my flora ギルトフリー 酵素入り生チョコレート」を、2025年2月22日(土)からbe my flora kitchenとRESALONにて販売開始いたします。

「be my flora ギルトフリー 酵素入り生チョコレート」とは

be my flora ギルトフリー 酵素入り生チョコレート

「より健康に、より美しく!」をコンセプトとして掲げる「be my flora」ブランドでは、たくさんの方にご愛顧いただいている酵素ペースト「be my flora 10年熟成酵素+」を始めとし、さらに腸活をサポートするためのスイーツやフードなどを販売してまいりました。

そんなbe my floraブランドから、オーガニックのクーベルチュールチョコレートに、生クリームと「be my flora 10年熟成酵素+ 」を加えた「be my flora ギルトフリー 酵素入り生チョコレート」を新発売いたします。

「be my flora ギルトフリー 酵素入り生チョコレート」は、添加物、白砂糖、乳化剤、香料、着色料を含まず、罪悪感なく楽しめるスイーツとなっております。

それだけでなく、調理方法や原材料にも徹底的にこだわり開発いたしました。

酵素やビタミン・ミネラルを失活させない40℃の低温処理で丁寧に製造したメキシコ産の蜂蜜や、白砂糖不使用のオーガニッククーベルチュール74%チョコレートなどを原材料として使用。

悪玉菌のエサとなってしまうような添加物や白砂糖不使用であることはもちろん「美味しくなければ意味がない」という理念のもと、味にもこだわり、甘さ控えめで、酸味とのバランスが絶妙な生チョコレートとなっております。

また、金箔や、無添加・砂糖不使用のラズベリーを飾り、手土産や贈り物にも適した華やかな仕上がりです。

白砂糖や添加物などを含まない「5つのフリー」をベースに、味や見た目にも徹底的にこだわった「be my flora ギルトフリー 酵素入り生チョコレート」をぜひこの機会にご購入ください。

「be my flora ギルトフリー 酵素入り生チョコレート」12個入りbe my flora ギルトフリー 酵素入り生チョコレート

【販売場所】be my flora kitchen(ビーマイフローラキッチン)、RESALON(アールイーサロン)

【期間】2025年2月22日(土)~ ※終了日未定

【価格】2,916円(税込)

【賞味期限】製造から3ヶ月(冷凍保存)、冷蔵庫に移してから2週間(賞味期限にかかわらず解凍から2週間)

【be my flora kitchenについて】be my flora kitchen

住所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-1-14 AK神宮前1F

営業時間:11:00~19:00(18:00 L.O)

電話番号:03-6438-9490

アクセス:表参道駅A2出口より徒歩7分・外苑前駅2a出口より徒歩7分

URL:https://bemyflora.com/kitchen/

Instagram:https://www.instagram.com/bemyflora_kitchen/

【RESALONについて】RESALON

住所:〒107-0062 東京都港区南青山3-3-14 チェリーズガーデン南青山3F

営業時間:10:00~18:00(最終受付18:00、不定休)

電話番号:03-6721-0801

アクセス:表参道駅A4出口より徒歩7分・外苑前駅1a出口より徒歩7分

URL:https://www.resalon.co.jp

instagram:https://www.instagram.com/resalon.co.jp/