AAEON Intel(R) Arc(TM) A750E搭載 産業用GPUカード【GAR-A750E】販売開始！

V-net AAEON株式会社GAR-A750E

AAEON社はIntel(R) Arc(TM) A750E搭載 した、長期供給対応のGPUカード【GAR-A750E】の販売を開始しました。16GB GDDR6メモリ搭載し、ターボ時最大周波数2400MHz、28 Xe- Cores、28 Ray Tracing Unitsに対応、約10TOPSの処理能力をもち、AI推論などの高性能計算処理に最適なGPUカードとなります。DP 2.0 x 4 ポートを搭載し、4画面対応した製品です。

製品特徴：

●ターボ時最大周波数2400MHz、28 Xe- Cores、28 Ray Tracing Units対応

●16GB GDDR6メモリ搭載

●PCIe 4.0 x16インターフェイス

●DP 2.0 x 4 ポートを搭載、最大7680 x 4320 @ 60Hzに対応

●H.264, H.265 (HEVC)、AV1、VP9対応

●レイトレーシング（Ray Tracing）、可変レートシェーディング（VRS）、 DirectX 12 Ultimate対応

●AIおよびメディア処理の強化に役立つIntel Deep Link機能を活用可能

●236mm x 109mm x 42mmサイズ、2スロット占有

詳細を見る :https://jp-vnet.com/items/plist/GAR-A750E/

注文型番：

GAR-A750E GPU Card.Intel A750E.4xDP

寸法図（mm）：

GAR-A750E dimension

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電話：045-594-9535 / FAX:045-594-9536

メール： sales@jp-vnet.com

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AAEONについて

AAEONは産業用PC関連製品の専業メーカーです。NVIDIA Elite Partner及びIntel Titanium Partnerであり、NVIVIDA Jetson搭載のAIエッジPCや、Intelチップセット搭載の小型組込向けボード、マザーボード、タッチパネルPCやファンレスPCなどを設計、製造、販売しています。日本ではV-net AAEONが日本支社の役割を担い、販売、修理、技術サポートを行っており、日本のお客様に合わせた柔軟なカスタム対応やサービスを提供しています。

（https://jp-vnet.com/）

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