大阪市立自然史博物館　第55回特別展「貝に沼る -日本の貝類学研究300年史-」＜オリジナルグッズ・コラボ企画・関連イベントのご紹介＞

地方独立行政法人大阪市博物館機構

美しい殻で人々を魅了する貝。地球上では数万種が知られ、極めて多様性の高い生き物です。中でも日本列島は暖流と寒流双方の影響を受ける位置にあり、またたくさんの島嶼を有することから、世界的に見ても多くの貝類が生息する地域です。このような背景からでしょうか、日本では古来より多くの人が貝のとりこになり、学問としてその実態に迫ろうとしてきました。

この特別展では本草書から初期の図鑑、歴史的な発見をもたらした実物標本、最新の研究技術までを一堂に集め、日本の江戸時代から現代までの貝類学の研究史とその成果をひもときます。歴々の研究者が貝に”沼る”とはどういうことなのか、この特別展で実感しましょう。

今回は以下についてご紹介いたします。

・特別展会場だけで手に入れられる「貝に沼るカード」

・特別展オリジナルグッズ

・長居公園周辺施設とのコラボ企画

・関連イベントの追加情報

▼ 特別展の詳細は特別展HPにてご紹介しています。

https://omnh.jp/tokuten/2025shells/

幻の貝10種を解説する「貝に沼るカード」をプレゼント

今回の特別展では、今までにごくわずかしか採集例がない「幻の貝」の標本や写真、スケッチを展示しています。その中から10種を選んで解説する「貝に沼るカード」を作成しました。

カード1枚で1種を解説しています。特別展ご来場の特典として、会期中先着2,000名様にプレゼントします(カードの種類はお楽しみ)。また、期間内フリーパスをご購入の方には、フリーパス1枚につき全10種1セットをプレゼントします(限定150セット)。今回カードになったのは以下の10種です。

ビードロタイラギ、カサゴナカセ、マボロシリュウグウボタル、チリメンユキガイ、カワムラカワニナ、カワネジガイ、リュウキュウカワザンショウ、ハタグモウミウシ、サガミハスエラウミウシ、ダルマイカ。

なお、特別展解説書では、カードになった10種を含めた幻の貝27種をカラー写真・スケッチでさらに詳しく解説しています。ぜひお求めください。

(カードの一例)

※お渡しするのは1回の来場につき1名様1枚です。

※ご来場特典の配布はランダムとなり、絵柄は選べません。

※予定枚数に達し次第終了となります。

オリジナルグッズ

【「貝千種」風呂敷】 価格:6,270円(税込) サイズ:100cm×100cm

専用の化粧箱入りです。

日本の近代貝類学の発展に大きく貢献した平瀬與一郎。平瀬が刊行した「貝千種」(かいちぐさ)は、多色木版画を和装した美しい貝類図鑑です。今回、特別展の開催にちなみ、美術専門出版業の芸艸堂と大阪市立自然史博物館がコラボ。「貝千種」に掲載された全400種の貝を一枚に敷き詰めた風呂敷を制作しました。400種の種名、学名、産地を記載した解説パンフレットも同封。多様な形、色彩を持つ貝の華やかさと迫力をご堪能ください。

【「貝千種」ポスター】 価格:1,980円(税込) サイズ:A1(59.4 cm×84.1 cm)

「貝千種」に掲載された全400種の貝を一枚に敷き詰めたポスターです。下部には全400種の貝の種名、学名、産地の情報を記載しています。「貝千種」の華やかさと迫力を、ぜひご自宅でもお楽しみください。

【「貝殻断面圖案」Tシャツ】 価格:3,300円(税込)

平瀬與一郎が制作・刊行した、巻き貝の殻の断面をモチーフにしたデザイン集「貝殻断面圖案」(かいがらだんめんずあん)。巻き貝の殻を縦に切ってみると、そのらせん構造による幾何学的な形が姿を現します。Tシャツでは6種(サザエ、ツメタガイ、ナガニシ、シノマキ、ギンタカハマ、リュウキュウタケ)の断面を示した同書の掲載図を再構成して用いました。

【貝に沼る缶バッジ】 価格:440円(税込)

イラストレーター・きのしたちひろさんが制作した特別展のポスターデザインを使用した、その名も「貝に沼る缶バッジ」が登場。特別展に来て貝に沼った方も、はじめから貝に沼っていた方も、この缶バッジでぜひ貝の魅力をアピールしてはいかがでしょうか。

コラボ企画

【長居ユースホステル】「貝に沼るコラボ宿泊プラン」

長居公園内にある長居ユースホステルにて、特典満載のお得な宿泊プランを実施します。

特別展「貝に沼る」にちなんだ貝のスープ付き軽食セットや貝殻のお土産、さらには特別展割引券が付いたプランです。

詳細・ご予約は長居ユースホステルへ(TEL:06-6699-5631)

●実施期間:2月22日(土)~5月6日(火・休)

●宿泊プランの詳細:

<個室プラン>1泊1名6,000円(税込)(4名~6名様で1部屋利用の場合)

<相部屋プラン>1泊1名5,500円(税込)(男女別相部屋)

●プラン特典

1. 朝の特別軽食セット2.貝殻のお土産3.特別展「貝に沼る」割引券

【長居ユースホステル】

日本で唯一「スタジアム」の中にある、ユースホステル。大阪市立自然史博物館から徒歩5分、長居公園内の宿泊施設です。個人でもグループ・ファミリーでもご宿泊可能です。

https://osaka-yha.or.jp/nagai/

関連イベント(追加情報)

■子どもワークショップ(2月・3月)「ミニミニ貝をさがせ!」

みんなは貝をしってるかい?あさり、しじみ、ほたて… たべたことあるかい?

うみのすなのなかにはね、もっともっと、ちいさな貝がいるんだって。

すなのなかから、じぶんでさがしてみよう。どんなかたち、どんないろをしてるかな。

みつけた貝は、すてきな「ミニミニ貝カード」にしてもってかえろうね。

●日時:2月22日(土)・23日(日・祝)、3月8日(土)・9日(日)

1.11:00 2.13:30 3.15:00(1回約40分)

●場所:特別展会場

●定員:各回10名

●対象:どなたでも(小学生未満は保護者同伴)

●参加費:100円(ただし、高校生以上は特別展入場料が必要)

●受付:各回10分前から受付

※プログラムの内容と安全確保のため、定員になり次第受付を終了します。また、途中参加はできません。

※プログラムの終了時間は、お子さまの制作されるペースによって変わります。

開催概要

1.名 称 第55回特別展「貝に沼る -日本の貝類学研究300年史-」

(英題:Obsessed with Shells - 300 Years of Malacology in Japan)

2.主 催 大阪市立自然史博物館

3.会 期 令和7年2月22日(土)~5月6日(火・休)

4.開館時間 2月22日~28日 9:30~16:30(入館は16:00まで)

3月1日~5月6日 9:30~17:00(入館は16:30まで)

5.休 館 日 月曜日(ただし、月曜日が休日の場合はその翌平日)

6. 会 場 大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール(花と緑と自然の情報センター2階)

〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園1-23

TEL:06-6697-6221 FAX:06-6697-6225

HP:https://www.omnh.jp/

地下鉄Osaka Metro御堂筋線「長居」駅下車3号出口・東へ約800m

JR阪和線「長居」駅下車東出口・東へ約1km

7.観 覧 料 大人500円、高校生・大学生 300円

期間内特別展フリーパス 大人1000円、高校生・大学生 600円

※本館(常設展)とのセット券は、大人700円、高校生・大学生 400円。

※中学生以下、障がい者手帳など持参者(介護者1名を含む)、

大阪市内在住の65歳以上の方は無料(要証明)。30人以上の団体割引あり。

※本館(常設展)、長居植物園への入場は別途料金が必要です(セット券を除く)。

8.後 援 大阪府教育委員会、大阪市教育委員会

9.特別協力 船の科学館「海の学び ミュージアムサポート」

10.特別展HP https://omnh.jp/tokuten/2025shells/