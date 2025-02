韓国で大人気の“レシート写真”をハンディで楽しめる！『PRINT CAMERA プリカ』2025年3月6日（木）発売

株式会社セガ フェイブ

セガグループの株式会社セガ フェイブ(本社:東京都品川区、代表取締役社長執行役員:杉野行雄、以下 セガ フェイブ)は、感熱紙に印刷できる「レシートプリンター」と、おもちゃのようなかわいい見た目の「トイカメラ」を掛け合わせ、レトロでアナログ可愛いモノクロのレシート写真が撮れるポータブルな『PRINT CAMERA プリカ』(希望小売価格:各8,800円/税込)を2025年3月6日(木)に全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ他 で発売いたします。商品ラインナップは「PRINT CAMERAプリカ サンリオキャラクターズ」と「PRINT CAMERAプリカ ディズニー&ピクサーキャラクターズ」の2種類を展開します。

ニューレトロ最前線!アナログ感や画素の粗さが特長の新感覚プリントカメラ

公式サイト :https://www.segatoys.co.jp/prica/

『PRINT CAMERA プリカ』は、シャッターボタンを押したその場で、すぐにレシート(感熱紙)にモノクロ写真を印刷できる商品です。どこにでも持ち運べるサイズで、インスタントカメラよりも気軽にレシート紙にプリントすることが可能です。モノクロレシート写真が韓国で人気を集め、日本でも、若者を中心にSNSや口コミで注目を浴びています。昔のデジタルカメラや、おもちゃのような見た目をしたデジタルカメラのトイデジなどと同様に最新のデジタル機器では味わえない不便さや画像の粗さが、Z世代にとって新鮮味を帯び、トレンドになっています。

「プリカ」はスマホでは叶えにくい粗い画素写真や、レシート印刷、モノクロの写真にペンで文字を書いてプレゼントしたり、4コマ漫画のように4カットを連続して撮影したりとアナログ感を存分に楽しむことができるニューレトロ最前線の商品です。推し活、イベントやサプライズなど、自由自在にアレンジするトキ消費の楽しみ方をさらに広げます。

リングライトと60種のキャラフレームで今をエモく楽しむ

『PRINT CAMERA プリカ』のカメラレンズには「リングライト」を装備しており、室内でも被写体に照明を当てることができます。また、レンズ部分を本体から回転させることで、「自撮り」撮影にも対応します。お気に入りのアイテムの接写や、イベントでの集合写真の撮影時など、あらゆるシーンで役立ちます。さらに、「PRINT CAMERA プリカ ディズニー&ピクサーキャラクターズ」「PRINT CAMERA プリカ サンリオキャラクターズ」の各商品にはキャラクターフレームを60種収録。好きなキャラクターフレームを設定することで、切り取りたい瞬間をお気に入りのキャラクターと一緒に写すことができます。人物以外にも、ぬいぐるみやグッズを主体にした写真や、フレームだけを印刷したレシート写真にメッセージを書き込むなど、アイデア次第でお気に入りの世界が広がります。

■作例イメージ

※作例はイメージです。

イベントで楽しみ方を発見!「CP⁺」(2/27~3/2)出展決定、土日限定で先行体験会を実施

『PRINT CAMERA プリカ』は、世界最大級のカメラ・映像機器ショーの「CP⁺(シーピープラス)2025」に出展します。3月1日(土)、2日(日)の2日間では、実際に主催者企画コーナー「セガ フェイブ」ブースにて発売日よりも前に、いち早く体験することができます。

■CP⁺ 2025開催・出展概要

開催場所:パシフィコ横浜(神奈川県横浜市)

開催期間:2025年2月27日(木)~3月2日(日)

開催時間:10:00(初日のみ12:00)~18:00(最終日のみ17:00)

※開場時間は日にちにより異なります。またプレスタイムの設定があります。

詳しくは、下記のCP⁺2025公式ウェブサイトをご覧ください。

CP⁺2025公式ウェブサイト :https://www.cpplus.jp/

■商品情報

・商品名: PRINT CAMERA プリカ サンリオキャラクターズ

・同梱内容:本体、きせかえシート×4、ロール紙×3、カラ―ペン×6色、充電ケーブル×1、取扱説明書×1

・商品サイズ:幅115×高80×奥40mm

・対象年齢:6才以上

・希望小売価格: 8,800円(税込)

・発売予定日:2025年3月6日(木)

・著作権表記:(C) '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L655538

(C)SEGA FAVE 2025

・商品名: PRINT CAMERA プリカ ディズニー&ピクサーキャラクターズ

・同梱内容:本体、きせかえシート×4、ロール紙×3、カラ―ペン×6色、充電ケーブル×1、取扱説明書×1

・商品サイズ:幅115×高80×奥40mm

・対象年齢:6才以上

・希望小売価格: 8,800円(税込)

・発売予定日:2025年3月6日(木)

・著作権表記: (C) Disney (C)Disney Based on “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard. (C)Disney/Pixar

(C)SEGA FAVE 2025

・商品名: PRINT CAMERA プリカ ホワイトロール紙(普通紙)

・内容物:ロール紙(普通紙)×3本、取扱説明書×1

・商品サイズ:幅75×高51×奥24mm

・対象年齢:6才以上

・希望小売価格: 1,100円(税込)

・発売予定日:2025年3月6日(木)

・著作権表記: (C)SEGA FAVE 2025

・商品名: PRINT CAMERA プリカ カラーロール紙(普通紙)

・内容物:カラーロール紙(普通紙)×3本(シアン、マゼンタ、イエロー1色ずつ)、取扱説明書×1

・商品サイズ:幅75×高51×奥24mm

・対象年齢:6才以上

・希望小売価格: 1,100円(税込)

・発売予定日:2025年3月6日(木)

・著作権表記: (C)SEGA FAVE 2025

***

セガとセガロゴは株式会社セガまたはその関連会社の登録商標です。

SEGA and SEGA logo are registered trademarks of SEGA CORPORATION or its affiliates.