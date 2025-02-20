バリュエンス、タイにてブランド買取「ALLU Impact」をオープン！

バリュエンスホールディングス株式会社

Valuence International Singapore Pte. Ltd.（本社：シンガポール、代表取締役社長：アントニオ・リー）は、タイにてブランド買取「ALLU Impact」を2025年2月20日（現地時間）にオープンいたします。

タイ・ノンタブリー地区に新規出店！

Valuence International Singaporeは、2021年1月よりタイでブランド買取サービス「ALLU（アリュー）」の展開を開始し、現在はバンコクの中心部プルンチットエリアで「ALLU Ploenchit」を運営しております。利便性の高い立地により、多くのお客さまにご利用いただいております。

この度、新たにオープンするブランド買取店舗「ALLU Impact」は、ノンタブリー地区を含む周辺地域のお客さまにとってアクセスしやすく、より便利にご利用いただけます。店舗周辺には大型複合施設「Impact Muang Thong Thani」があり、多様な展示会やコンサートなどのイベントが開催されるため、イベント参加者やビジネス利用者で賑わうエリアとなっております。また、タイではBCG経済モデルの推進により、リユース市場のさらなる発展が期待されています。



今後もバリュエンスグループでは、世界各国でのブランド買取店舗の展開を加速させ、より多くのお客さまがリユースを体験できる場を提供し、リユース文化の浸透と循環型社会の実現に向けた取り組みを一層強化してまいります。



■ALLU Impact 概要

・店舗名：ALLU Impact

・オープン：2025年2月20日（木）

・営業時間：10:00～18:00（現地時間）

・住所：47/349 Kaitak Building, Room No. K0095001, 9th Floor, Popular Road, Banmai, Pakkret, Nonthaburi 11120, Thailand

・買取ジャンル：時計、バッグ、ジュエリー

・対応言語：タイ語、英語、日本語

・Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61564120580167

・Instagram：https://www.instagram.com/allu.thai?igsh=N3BrODhiMGRnd214

■Valuence International Singapore Pte. Ltd. ※Valuence International Ltd. 100%出資

・設立：2019 年 12 月

・代表：アントニオ・リー

・本社所在地：33 New Bridge Road,#17-10,ChinaTown Point Singapore 059413

■Valuence International Ltd.

・設立：2008 年 11 月 19 日（グループ化：2015 年 9 月）

・代表：六車 進

・本社住所：16/F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, Kowloon, Hong Kong

・事業内容：ブランド品、貴金属等の買取、販売

※Valuence International Ltd.および Valuence International Singapore Pte. Ltd.は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270／https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。