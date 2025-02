D1 MILANOが仕掛ける型破りな“フォルム革命”

株式会社ビヨンクール

株式会社ビヨンクール(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:荒井雄志)は、イタリアのプレミアムウォッチブランド 「D1 MILANO(ディーワンミラノ)」の日本総輸入代理店として、新作腕時計「SQUARE(スクエア)」と「AURA(オーラ)」を、2025年2月21日(金)よりD1 MILANO取扱店にて発売いたします。

SQUARE(スクエア)- 研ぎ澄まされたミニマリズム、かつてない洗練のスクエアデザイン

「SQUARE」は、ヴィンテージのエッセンスを巧みに取り入れながら、極限までミニマルを追求した新たなスクエアフォルムの腕時計です。37mmサイズと32mmサイズの2種類を展開し、特に32mmサイズはスクエアコレクション初の試みとなります。

ダイヤルの中央には繊細なサークルブラッシュ仕上げを施し、外周には光の角度によって表情を変える斜めのリングを配置。柔らかく面取りされたスクエアケースは、建築的な精密さとエレガントなフォルムを兼ね備え、腕元に洗練された印象を与えます。

視認性を高めるため、分針の先端にアクセントカラーを採用。シンプルなデザインながらも、仕上げの美しさが際立つモデルに仕上がっています。傷に強いサファイアガラスにはブルー反射防止コーティングを施し、視認性を向上。ムーブメントには日本製クォーツを採用し、5気圧防水性能を備えています。

GRAY FRAME (37mm) \64,900 (in tax)GUN FRAME (37mm) \64,900 (in tax)DISCO GRAY (32mm) \64,900 (in tax)DISCO GOLD (32mm) \64,900 (in tax)



ケース径37mm、32mm | ケース厚み:6.45mm、6.2mm | 防水性能:5気圧防水 | ムーブメント:Miyota 1L22(日本製クォーツ) | ケース,バンド素材:316Lステンレススチール | 風防素材:サファイアガラス(ブルー無反射コーティング)

AURA(オーラ) - 史上初の長方形ケース、ヴィンテージのエレガンスに鮮やかな彩りを

「AURA」は、D1 MILANO初となる長方形ケースを採用し、クラシックなフォルムにモダンな輝きを融合させたコレクションです。ヴィンテージ感あふれるシルエットに、サテン仕上げのステンレススチールケースを組み合わせ、エッジにはポリッシュ仕上げのファセットを施すことで、光を美しく反射するデザインに仕上げました。

ダイヤルはミニマルかつジュエリーのような洗練された佇まいを持ち、ブレスレットと一体化することで、一つの流れるような美しいラインを描きます。分針にはスケルトンデザインを採用し、視認性とスタイリッシュなアクセントを両立。

スリムで手首に馴染むシルエットは、デイリーにも特別な日にも相応しいエレガントな印象を演出します。全5色のカラーバリエーションを展開し、どのカラーもモダンで洗練された輝きを放ちます。サファイアガラス(ブルー反射防止コーティング)、日本製クォーツムーブメント、5気圧防水。

STUDIO71 \55,000 (in tax)STUDIO72 \60,500 (in tax)STUDIO73 \60,500 (in tax)STUDIO74 \60,500 (in tax)STUDIO75 \60,500 (in tax)

ケース径23.5×39mm | ケース厚み:6.4mm | 防水性能:5気圧防水| ムーブメント:Miyota 1L22(日本製クォーツ) | ケース,バンド素材:316Lステンレススチール | 風防素材:サファイアガラス(ブルー無反射コーティング)

時代を超えて愛されるヴィンテージの魅力と、現代的な感性が交差する「SQUARE」と「AURA」。

ディーワンミラノが魅せる型破りなフォルムの腕時計を、ぜひ体感してください。



▼ 発売店舗

ビヨンクール名鉄百貨店

ビヨンクールキャッスル

エイチエムエスウォッチストア表参道

エイチエムエスウォッチストア横浜ジョイナス店



▼お客様お問い合わせ先

ビヨンクール名鉄百貨店

愛知県名古屋市中村区名駅1-2-1 名鉄百貨店メンズ館1F

TEL:052-541-0051

H°M’S” WatchStore 公式オンラインストア

https://www.hms-watchstore.com/c/brand/d1milano