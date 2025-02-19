「ゲルと草原の物語―絵本原画と生活道具」開催決定【横浜ユーラシア文化館】

公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団

横浜ユーラシア文化館は、令和６（2024）年12月にモンゴルの遊牧文化がユネスコの無形文化遺産に登録されたことを記念し、企画展「ゲルと草原の物語―絵本原画と生活道具」を令和7（2025）年4月26日から開催します。

小学校2年生の国語の教科書で学ぶモンゴル民話「スーホの白い馬」やモンゴル人相撲力士の活躍で、とりわけ親しみ深いモンゴルについて、本展では、日本で活躍するモンゴル人絵本作家バーサンスレン・ボロルマー氏とイチンノロブ・ガンバートル氏による絵本作品『ぼくのうちはゲル』と『モンゴル大草原800年』とともに、そこに描かれているさまざまな生活道具を展示してモンゴルの遊牧生活とチンギス・ハーンの時代から現代に至るまでの歴史を紹介します。

バーサンスレン・ボロルマー 「誇り高く自由に」 2018年企画展開催概要

会 期 令和7（2025）年4月26日（土）～7月6日（日）〔開館日数62日間〕

会 場 横浜ユーラシア文化館3階企画展示室

主 催 横浜ユーラシア文化館（公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団）

休館日 毎週月曜日 ただし、5月5日（月・祝）、6月2日（月）は臨時開館、5月7日（水）、6月3日（火）は臨時休館。

開館時間 9：30～17：00 券売は閉館30分前まで。

観覧料 一般 800円、小・中学生及び市内65歳以上 400円

※関連イベント等、詳細は確定次第改めてお知らせいたします。

横浜ユーラシア文化館

〒231-0021 横浜市中区日本大通12

Tel. 045-663-2424

Fax. 045-663-2453

当館は旧横浜市外電話局（1929年竣工）を保存活用したものです。

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