BtoBセールスマーケティングにおける課題を解決【DX 総合EXPO 2025 春 東京】に出展
BtoBセールスマーケティング支援サービスを提供する株式会社Growth DX（東京都千代田区、代表取締役：筒井 瑛輝）は、2025年2月26日（水）～2月28日（金）に幕張メッセで開催される【DX 総合EXPO 2025 春 東京】に出展します。
当社のブースでは、BtoBセールスマーケティング施策の無料診断コンテンツを通じて、
お立ち寄りいただく方々のセールスマーケティング施策の見直しの機会をご提供させていただきます。
是非、お立ち寄りくださいませ。
▼BtoB Growth支援事業について
サービスページ：https://growth-dx.com/solutions/
・ABMコンサルティング/実行支援
リンク：https://growth-dx.com/solutions/abm/(https://growth-dx.com/solutions/abm/)
エンタープライズ企業向けの新規開拓における戦略施策を一気通貫して伴走いたします。
・SDRコンサルティング/実行支援
リンク：https://growth-dx.com/solutions/sdr/(https://growth-dx.com/solutions/sdr/)
インバウンドリードの商談化を一気通貫して伴走いたします。
・CSコンサルティング/実行支援
リンク：https://growth-dx.com/solutions/cs/
既存顧客のLTV最大化を一気通貫して伴走いたします。
・アライアンスコンサルティング/実行支援
リンク：https://growth-dx.com/solutions/alliance/
代理店戦略設計から代理店開拓、代理店向け営業支援を一気通貫して伴走いたします。
・FSコンサルティング/実行支援
リンク：https://growth-dx.com/solutions/fs/
セールスイネーブルメントの推進からFS代行を一気通貫して伴走いたします。
・イベントマーケコンサルティング/実行支援
リンク：https://growth-dx.com/solutions/event/
イベントマーケティングを通じたリード獲得から商談化を一気通貫して伴走いたします。
・DXコンサルティング/実行支援
リンク：https://growth-dx.com/solutions/dx/
DXを通じた営業組織の生産性向上を一気通貫して伴走いたします。
■イベント情報
名称：DX 総合EXPO 2025 春 東京
主催：DX 総合EXPO 実行委員会
開催期間：2025年2月26日（水）～2月28日（金）
開催時間：各日10:00-17:00
開催場所：幕張メッセ（４～７ホール）
〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1
当社ブース位置：S17-06
イベントトップページ： https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo
■ご来場方法
・来場事前登録（無料）
入場には入場用バッジのご登録が必要です。下記よりご登録ください。
https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-tokyo
・交通アクセス
https://www.bizcrew.jp/expo/access-outline/dx-tokyo
JR京葉線 海浜幕張駅（下車 徒歩約5分）
＜株式会社Growth DXについて＞
企業名：株式会社Growth DX
所在地：東京都千代田区麹町1丁目7-2 相互半蔵門ビルディング8F
代表者：筒井 瑛輝
事業内容：BtoBセールスマーケティング支援事業 / ビジネスマッチングサービスMeet Hub提供
HP：https://growth-dx.com/
株式会社Growth DXは、「10年後の日本を創る、成長企業を支えるインフラとなる」ことを実現すべく企業のマーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセス等幅広い領域を支援しております。
お問い合わせ先
株式会社Growth DX 担当：早坂（はやさか）
TEL:050-5784-7849
Email:t.hayasaka@growth-dx.com