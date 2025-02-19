わずか1秒で設置！！MagSafe対応した車載ホルダーを2月19日に発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、MagSafe対応のスマートフォンが強力マグネットでしっかり固定ができる、吸盤取り付けタイプの車載ホルダー「200-CAR117」を発売しました。
おすすめポイント
・MagSafe対応で簡単取り付け
・角度調整が自由自在
・吸盤設置だから車以外でも活躍
掲載ページ
MagSafe対応車載ホルダー スマホホルダー 吸盤取り付け 超強力吸着 360度調整 片手操作 磁気吸着 折りたたみ 携帯スタンド カー用品 iPhone Android メタルリング付属
型番：200-CAR117 販売価格：2,710円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-CAR117
●1秒設置
MagSafe対応のマグネットを搭載。わずか1秒で簡単取り付け。さらに、強力マグネットによりしっかり固定ができるため、車の振動でもズレる心配はありません。
●幅広い対応
300gまでのスマホに対応しており、付属のメタルリングを使用することでMagSafe非搭載のスマホでも設置することができます。
●自由自在の角度調整
360°回転する台座に2カ所のヒンジを搭載。見やすい好みの位置に調整をすることができます。
●どこでも設置
吸盤設置に対応。ダッシュボードに取り付けはもちろん、デスクやベッド、キッチンに作業場までどこでも設置することができ、幅広く活躍することができます。
●特長を動画で確認
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=R9838webgZg ]
製品仕様
サンワダイレクト各店掲載ページ
サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-CAR117
サンワダイレクト楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/200-car117/
サンワダイレクトYahoo!ショッピング店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/200-car117.html
サンワダイレクトau Pay マーケット店
https://wowma.jp/item/726416804
サンワダイレクトAmazon店
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DWX2ST26
サンワダイレクト関連商品掲載ページ
車載ホルダーの商品一覧を見る
https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001004035003
車内をオフィス化！？インカーワーク特集
https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/incar_work/
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社名 ：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立 ：昭和26年(1951年)
本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店 ：東京都品川区南大井６-５-８
展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階
：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階
業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い
■お問い合わせ
サンワダイレクト
TEL ：086-223-5680
FAX ：086-223-5123
E-Mail ：direct@sanwa.co.jp
※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。
仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。