わずか1秒で設置！！MagSafe対応した車載ホルダーを2月19日に発売

写真拡大 (全19枚)

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、MagSafe対応のスマートフォンが強力マグネットでしっかり固定ができる、吸盤取り付けタイプの車載ホルダー「200-CAR117」を発売しました。





おすすめポイント


・MagSafe対応で簡単取り付け


・角度調整が自由自在


・吸盤設置だから車以外でも活躍



掲載ページ


MagSafe対応車載ホルダー スマホホルダー 吸盤取り付け 超強力吸着 360度調整 片手操作 磁気吸着 折りたたみ 携帯スタンド カー用品 iPhone Android メタルリング付属


型番：200-CAR117　販売価格：2,710円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-CAR117




●1秒設置


MagSafe対応のマグネットを搭載。わずか1秒で簡単取り付け。さらに、強力マグネットによりしっかり固定ができるため、車の振動でもズレる心配はありません。





●幅広い対応


300gまでのスマホに対応しており、付属のメタルリングを使用することでMagSafe非搭載のスマホでも設置することができます。




●自由自在の角度調整


360°回転する台座に2カ所のヒンジを搭載。見やすい好みの位置に調整をすることができます。





●どこでも設置


吸盤設置に対応。ダッシュボードに取り付けはもちろん、デスクやベッド、キッチンに作業場までどこでも設置することができ、幅広く活躍することができます。







●特長を動画で確認


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=R9838webgZg ]

製品仕様




サンワダイレクト各店掲載ページ


サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-CAR117


サンワダイレクト楽天市場店


https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/200-car117/


サンワダイレクトYahoo!ショッピング店


https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/200-car117.html


サンワダイレクトau Pay マーケット店


https://wowma.jp/item/726416804


サンワダイレクトAmazon店


https://www.amazon.co.jp/dp/B0DWX2ST26


サンワダイレクト関連商品掲載ページ


車載ホルダーの商品一覧を見る


https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001004035003


車内をオフィス化！？インカーワーク特集


https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/incar_work/


サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS


サンワダイレクト 公式ホームページ


https://direct.sanwa.co.jp


サンワダイレクト公式X(旧Twitter)


https://twitter.com/sanwadirect


サンワダイレクト公式Instagram


https://www.instagram.com/sanwadirect


サンワダイレクト公式YouTubeチャンネル


https://www.youtube.com/user/sanwadirect/


サンワダイレクト公式LINEアカウント


https://page.line.me/?accountId=jgl3920e




社名　　：サンワサプライ株式会社


サイト名：サンワダイレクト


設立　　：昭和26年(1951年)


本社　　：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１


本店　　：東京都品川区南大井６-５-８


展示場　：東京都港区芝大門２-２-２　芝大門サンワビル ９階


　　　　：大阪府淀川区宮原４-５-３６　ONEST新大阪スクエア １０階


業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い




■お問い合わせ


サンワダイレクト


TEL　　 ：086-223-5680


FAX　　 ：086-223-5123


E-Mail　 ：direct@sanwa.co.jp


※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。


仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。