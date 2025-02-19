UNBY¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖUNBY CAMP MEETING¡×¤¬4/12(ÅÚ)-13(Æü)¤Ë¼¢²ì¸©¹âÅç»Ô¤Î¥Þ¥¥Î¹â¸¶¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª
UNBY³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©»°ÅÄ»Ô¡¿Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÉÚ»Î¾¾ ÂçÃÒ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥È¥¢¡ÖUNBY GENERAL GOODS STORE¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖUNBY CAMP MEETING¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£
UNBY¤¬±¿±Ä¡¦³«ºÅ¤·¤¿MINIMAL WORKS INVITATION¤ÎÍÍ»Ò
UNBY¤¬±¿±Ä¡¦³«ºÅ¤·¤¿MINIMAL WORKS INVITATION¤ÎÍÍ»Ò
UNBY¤¬±¿±Ä¡¦³«ºÅ¤·¤¿MINIMAL WORKS INVITATION¤ÎÍÍ»Ò
UNBY GENERAL GOODS STORE¤¬½ÐÍè¤Æº£Ç¯¤Ç10¼þÇ¯¡£
¤³¤Î10Ç¯´Ö¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢
Æ±¤¸»Ö¤ò»ý¤Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤µ¤ó¡¢UNBY¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤µ¤ó¡¢
¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤âUNBY¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÂçÀÚ¤Ê¤ªµÒÍÍ¡£
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¬UNBY¤ØÃí¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿°¦¤È¡¢º¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¼ê¤ò¡¢
¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È°®¤êÊÖ¤·¡¢°¦¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ó¤Ê2Æü´Ö¤Ë½ÐÍè¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
UNBY CAMP MEETING ³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ
2025Ç¯4·î12Æü(ÅÚ)～13Æü(Æü)
¢¨ ±«Å··è¹Ô¡¢¹ÓÅ·Ãæ»ß
¾ì½ê
¥Þ¥¥Î¹â¸¶¥¥ã¥ó¥×¾ì
¼¢²ì¸©¹âÅç»Ô¥Þ¥¥ÎÄ®ËÒÌî931ÈÖÃÏ
@makinokougen_official(https://www.instagram.com/makinokougen_official/)
http://makinokougen.co.jp/
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä´ü´Ö
2/21(ÅÚ)20:00~
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÀèÃåÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÁá¤á¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
1¥µ¥¤¥È12,000±ß(ÀÇÊÌ)
¢¨£±¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¡¢¥Æ¥ó¥È£±Ä¥¤ê¡¢¥¿ー¥×£±Ä¥¤ê¡¢¼Ö£±Âæ¤Þ¤Ç
¢¨¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¡£
¢¨Âç¿Í2¿ÍÌÜ°Ê¹ß¡¢1¿Í¤Ë¤Ä¤ÊÌÅÓÄÉ²ÃÎÁ¶â1,100±ß(ÀÇ¹þ)¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£
»²²Ã¤µ¤ì¤¿ÊýÁ´°÷¤ËUNBY¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¤Î38Åô¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§UNBY CAMP MEETING ÆÃÀß¥µ¥¤¥È(https://www.unby.jp/f/unby_campmeeting)
UNBY ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/unby_official/(https://www.instagram.com/unby_official/)
¥Þ¥¥Î¹â¸¶¥¥ã¥ó¥×¾ì
¥Þ¥¥Î¹â¸¶¥¥ã¥ó¥×¾ì
UNBY¤é¤·¤µ°î¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
UNBY CAMP MEETING¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¹¥¤¤Î²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢UNBY¤Ë¤·¤«½ÐÍè¤Ê¤¤¥¥ã¥ó¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿
°ÊÁ°¤«¤é·Ò¤¬¤ê¤Î¤¢¤ë¥áー¥«ー¤µ¤ó¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤ò¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇòÇ®¤Î¥â¥ë¥Ã¥¯Âç²ñ¡¦ÂçÃêÁª²ñ
ÅöÆü¤½¤Î¾ì¤Ç¥é¥ó¥À¥à¤Ë¥Áー¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç¾ÞÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤òÀï¤¦¥â¥ë¥Ã¥¯Âç²ñ¡£
¤ª¸ß¤¤¤Ë¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤âÂ«¤Î´Ö¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¹ç¤¤¡¢¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¤·¤¿¤ê°ì½ï¤Ë²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìë¤ÎÊ²¤²Ð²ñ¤Ç¤Ï¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤ò¤«¤±¤¿ÂçÃêÁª²ñ¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎØ¤òºî¤Ã¤ÆÊ²¤²Ð¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤ªÎÙÆ±»Î¤Ç²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤à¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÌë¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥ïー¥²¥ó¤Î¥×¥í¡ÖGAKUYA¡×¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥ïー¥²¥ó¤ÎÅ¸¼¨
UNBY¤¬·É°¦¤¹¤ë¡¢
¥È¥é¥ó¥¹¥Ýー¥¿ー¤òÃæ¿´¤Ë¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¼Ö¤ÎÈÎÇä¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ê¤¦VWÀìÌçÅ¹
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¡ÖGAKUYA¡×¤µ¤ó¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢ÅöÆü¤ÏGAKUYA¤µ¤ó¤Î¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¤¬²¿Âæ¤âÊÂ¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¼Ö¤òÄ¯¤á¤¿¤ê¡¢¤â¤Á¤í¤ó¹ØÆþ¤Î¤´ÁêÃÌ¤â¤½¤Î¾ì¤Ç²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ª
SATISFACTIONZ COFFEE WORKS¤Ë¤è¤ë¥³ー¥Òー¤È¥·¥ë¥¯¥¹¥¯¥êー¥ó¥×¥ê¥ó¥È
Ê¼¸Ë¸©¤ò¥Ùー¥¹¤ËÁ´¹ñ¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥»¶¯¤Ê¥³ー¥Òー²°¤µ¤ó¡ÖSATISFACTIONZ COFFEE WORKS¡×¤µ¤ó¡£
¥·¥§¥¤¥«ー¤Ç¥³ー¥Òー¤òºî¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤â¿Íµ¤¤Î¥·¥§¥±¥Ê¥³ー¥Òー¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥³ー¥Òー¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢
¿ô¡¹¤ÎSFZ¿Íµ¤¤ÎÈÇ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¥·¥ë¥¯¥¹¥¯¥êー¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºþ¤ê¤¿¤¤Êª¤ò¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿Íµ¤¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤µ¤ó¤Î»²²Ã
¿Íµ¤¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤µ¤ó¤¬Â³¡¹»²Àï·èÄê¡£¤´ËÜ¿Í¤È¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¶¦¤Ë¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥®¥¢¤ä¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¸«¤»¤¿¤ê¤ÈÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
»²²ÃÍ½Äê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤µ¤ó
¡¦Genya Films outdoor
https://www.youtube.com/@GenyaFilms
¡¦ken10 /camp addict
https://www.youtube.com/@ken10
¡¦Shirimani channel
https://www.youtube.com/@ShiromaniChannel
¡¦¥·¥â¥ó¤µ¤ó
https://www.instagram.com/shimoncamp/
(https://www.instagram.com/shimoncamp/)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ and more....
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¸ÂÄêÊªÈÎ¤ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥Õー¥É¥Öー¥¹¤Ê¤É¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ËÉ¬¤º³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò2025Ç¯¤Î¥¥ã¥ó¥×»Ï¤á¤ÏUNBY CAMP MEETING¤Ç¡ª¡ª
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
UNBY¡Ê¥¢¥ó¥Ð¥¤ ¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ëmaster-piece¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¿¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÉÚ»Î¾¾ ÂçÃÒ¤¬ÆÈÎ©¤·Î©¤Á¾å¤²¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAS2OV(¥¢¥Ã¥½¥Ö)¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£Î¢¸¶½É¤Ë£±Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ëÄ¾±ÄÅ¹¡ÖUNBY GENERAL GOODS STORE¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¡¢ÆüËÜÂåÍýÅ¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖCote&Ciel¡×Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ¥ªー¥×¥ó¡£´Ú¹ñÈ¯¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMINIMAL WORKS¡×¡¢U.KÈ¯¡ÖNATIVE UNION¡×¡ÖCABIN ZERO¡×¤ÎÆüËÜÂåÍýÅ¹¤Ë¤Ê¤ë¡£2021Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©»°ÅÄ»Ô¤Î¸øÊç¤Ë¤è¤êÀÄÌî¥À¥àµÇ°´Û¤òUNBYÄ¾±ÄÅ¹¤Î´ú´ÏÅ¹¤È¤·¤Æ±¿±Ä¡£