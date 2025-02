「俺より強い奴（コーダー）が、ここにいる！」。元Microsoftのエンジニアが、現場（ストリート）で直面する問題を切り抜けるための実践的スキルを解説する『ストリートコーダー』、2月26日発売！

株式会社秀和システム

株式会社秀和システム(東京都・代表取締役会長兼社長 上田智一)は、2025年2月26日、新刊『ストリートコーダー』を発刊します。本書は、Manning Publicationsの『Street Coder』の日本語訳で、開発の現場でしか得られない「現場の知恵」が詰まった超実践的な解説書です。

「ストリートコーダー」とは、プロフェッショナルな現場(ストリート)で経験を積み、実務で求められるさまざまなスキルを身に付け、柔軟に問題解決できるプログラマーのことです。授業では教えてくれない実用的な手法を携え、独学では習得できなかった実践的な技術を有しています。

本書は、現場叩き上げの開発者(=ストリートコーダー)である筆者が、現場で学んだ熱い開発テクニックをふんだんに盛り込りこんでいます。現場ですぐに役立つ考え方、現実に即した手法、本当は役に立つアンチパターン、テストの本質、積極的にリファクタリングすべき理由とリファクタリングすべきではない場合、必要なときに行う必要な最適化など、筆者が現場を切り抜けていく中で重要だと感じた事柄であり、「これまで誰も教えてくれなかった」「もっと早く知りたかった」という知識ばかりです。

現場(ストリート)は予期せぬ出来事の連続です。そんな世界で闘い、生き残るためのガイドマップとして、本書を活用してください。

原著者のSedat Kapanoglu氏は、本書の刊行に寄せて、次のような言葉を寄せてくれています。

I'm very excited to see the Japanese edition of Street Coder on bookstore shelves! I've seen it released in many languages, but this edition is extra special as the book's title was directly influenced by the Japanese culture. I'm very pleased and humbled by the effort and the attention to detail put into this edition.

『Street Coder』の日本語版が書店に並ぶことを非常に楽しみにしています。この書籍は数多くの言語で出版されてきましたが、日本の文化に直接インスパイアされたタイトルであるという点で、この日本語版は非常に特別な存在です。日本語版に注がれた細部へのこだわりと、その努力に深く敬意を表します。

〇目次

Chapter 1 現場へ

Chapter 2 実践理論

Chapter 3 役に立つアンチパターン

Chapter 4 おいしいテスト

Chapter 5 やりがいのあるリファクタリング

Chapter 6 セキュリティを精査する

Chapter 7 能動的な最適化

Chapter 8 好まれるスケーラビリティ

Chapter 9 バグとともに生きる

■書籍概要

書名 ストリートコーダー

著者 Sedat Kapanoglu 著/高田 新山、秋 勇紀 訳/水野 貴明 監訳

定価 3,520円(税込)

発売日 2025年2月26日

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4798073458

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18036363/

※全国書店、ネット書店にてお買い求めいただけます