MSI、ARGBライティングに対応したグラフィックスカードホルダー「MPG ARGB GRAPHICS CARD STAND / WHITE」を発売

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、ARGBライティングに対応したグラフィックスカードホルダー「MPG ARGB GRAPHICS CARD STAND」を2025年2月21日(金)に発売いたします。価格は税込3,580円です。

【MPG ARGB GRAPHICS CARD STAND / WHITE】:税込3,580円

製品URL:https://jp.msi.com/PC-Component/MPG-ARGB-GRAPHICS-CARD-STAND

【MPG ARGB GRAPHICS CARD STAND/ WHITEの主な特徴】

●GPUの長さ・厚みにあわせた位置調整をツールレスで実行可能

グラフィックスカードの長さや厚みに応じて、スタンドの底部から30~135mmの間で固定パーツの位置調整が可能です。さらに、位置調整はツールレスで実行可能で、GPUを変更する際などでも簡単に対応できます。

●強化ガラス製+ARGBライティング対応でPCを華やかに演出

ARGBライティングに対応した8mm厚強化ガラスにより、PCをよりスタイリッシュにアップグレードできます。ブラック/ホワイトの2カラーあるため、自分の構成にあった色を選択できます。

●ガラス面は90度の角度調整が可能

GPUスタンドの強化ガラス面は90度の角度調整ができるため、使用環境にあわせて角度をつけるなどの、自由度の高い取り付けが可能です。

●マグネットスタンドなので、多くのケースに容易に設置可能

ベース部分にマグネットを内蔵し、置くだけで簡単に設置できるため、多くのPCケースに対応可能です。

MSIについて

