ÌÚÂ¼º»¿¥¡ß¹âÅÄ¿¿´õ ¸µÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥óÆ±»ÎÂÐÃÌ¤â¡ª½÷»Ò¥¢¥¹¥êー¥È¥á¥Ç¥£¥¢B&¤¬¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥ÉLUMIURGLAS¤È¹ñºÝ½÷À¥ÇーÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
2025Ç¯3·î10Æü¡Ê·î¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒLink Sports¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¾®Àô¿¿Ìé¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë½÷À¸þ¤±¥¹¥Ýー¥ÄWeb¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖB&¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥Æ¥£¥°¥ì¥¤¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§者²¸¸µ¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¹ñºÝ½÷À¥ÇーÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤ÏÌÚÂ¼º»¿¥¤µ¤ó¤È¹âÅÄ¿¿´õ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë½÷»Ò¥¢¥¹¥êー¥ÈÂÐÃÌ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー(R)¤Î²ÖÅÄ¿¿¼÷Èþ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥á¥¤¥¯¼Â±é¹ÖºÂ¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤ÒËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤´¼èºà¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
Æü»þ¡§2025Ç¯3·î10Æü¡Ê·î¡Ë13:00-15:00
¾ì½ê¡§RandÉ½»²Æ»¡Ê¢©150-0001 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°4ÃúÌÜ24－3¡Ë
¢¨¤´¾·ÂÔÀ©¤Î¥¯¥íー¥º¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ê°ìÈÌÍè¾ì¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
¢¨½÷»Ò¥¢¥¹¥êー¥ÈÌó10Ì¾¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¤È¤·¤Æ¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆü¤ÏLUMIURGLAS¸ø¼°Instagram¤è¤ê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
12:40～ ¥á¥Ç¥£¥¢¼õÉÕ³«»Ï
13:00～ ¼çºÅ¼Ô¤è¤ê°§»¢¡Ê¥ë¥ß¥¢¥°¥é¥¹ ¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Íー¥¸¥ãー ±Æ»³Àé¿Ò»á¡Ë
13:05～ ¡Ö¶¯¤¯Èþ¤·¤¯¡¢»ä¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¡×¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊÌÚÂ¼º»¿¥»á¡ß¹âÅÄ¿¿´õ»á¡Ë
13:50～ ¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¤Î¥á¥¤¥¯¡×¤Ø¤Î¹Ö½¬¡¦¼Â±é ¡Ê²ÖÅÄ¿¿¼÷Èþ»á¡ßÌÚÂ¼º»¿¥»á¡ß¹âÅÄ¿¿´õ»á¡Ë
14:15～ ¼çºÅ¼Ô¤è¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¡Ê¥ë¥ß¥¢¥°¥é¥¹ ¹Êó ¼ãÎÓÍ¤Èþ»á¡Ë
14:17～ ¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
14:20～ ¥á¥Ç¥£¥¢°Ï¤ß¼èºà¡¦¾¦ÉÊÂÎ¸³²ñ¡¦¥¢¥¹¥êー¥È¸òÎ®²ñ
14:40 ¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»
ºòÇ¯½é³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿Athlete Beauty Session¡£¡Ö¶¯¤¯Èþ¤·¤¯¡¢»ä¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ä©Àï¤¹¤ë½÷À¤ò±þ±ç¤·Â³¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø
¥ê¥¥Ã¥É¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー¤Î¸¦µæ¤ËÎÏ¤òÃí¤®¡¢À¸³¶¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¿LUMIURGLAS¡Ê¥ë¥ß¥¢¥°¥é¥¹¡Ë¤Ï¡¢¹ñºÝ½÷À¥Çー¤Ç¤Î´ë²è¤È¤·¤Æ¡È½÷À¤ÎÄ©Àï¡É¤ò¹Í¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡ÖAthlete Beauty Session¡×¤ò³«ºÅ¡£
¹ñºÝ½÷À¥Çー¤Ç¤Î¼Â»Ü¤È¤·¤Æ¡Ö½÷À¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯Ä©Àï¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¥µ»¤Ç¤´³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÌÚÂ¼º»¿¥¤µ¤ó¤È¹âÅÄ¿¿´õ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¡¢LUMIURGLAS¡ßB&¤À¤«¤é¤³¤½ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä£±. ½÷»Ò¥¢¥¹¥êー¥ÈÂÐÃÌ¡ÖÌÚÂ¼º»¿¥&¹âÅÄ¿¿´õ¤È¹Í¤¨¤ë¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯Ä©Àï¤¹¤ëÊýË¡¡×
¤È¤â¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤ªÆó¿Í¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¡¢¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¤Î¶ìÇº¤äÀ®Ä¹¤Î²áÄø¡¢¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤ÎÈë·í¡¢¸½ºß¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤«¤é´¶¤¸¤ë¡È¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤Î½÷À³èÌö¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¸åÈ¾¤Ï¥¢¥¹¥êー¥È¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー(R)¤Î²ÖÅÄ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥á¥¤¥¯¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¶¥µ»¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢½÷À¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯Ä©Àï¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥²¥¹¥È¾Ò²ð¡Û
¡¦ÌÚÂ¼º»¿¥¡Ê¸µ¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÆüËÜÂåÉ½¡Ë
ÆüËÜ¤ÎÀäÂÐÅª¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢¥¢¥Æ¥Í¡¢ËÌµþ¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥ê¥ª¤È¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯4Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2012Ç¯¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¥êー¥°¤Ç¤¢¤ë¥È¥ë¥³¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢2Ç¯´Ö¤ÎÄ©Àï¤ÎÃæ¤Ç¥èー¥í¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ó¥º¥êー¥°Í¥¾¡¤â·Ð¸³¡£¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÁ´ÆüËÜ¥Áー¥à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢1¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤ÆV¥êー¥°¤ËÄ©¤ß¡¢2017Ç¯¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¡£¸½ºß¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤ÎËµ¤é¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°Ãæ¡£
¡¦¹âÅÄ¿¿´õ¡Ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÆüËÜÂåÉ½¡Ë
¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¡¢Åìµþ¡¢¥Ñ¥ê¤È¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯3Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¡£2021Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢Á´6»î¹ç¤Î¤¦¤Á5»î¹ç¤Ç2¥±¥¿ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·¡¢Âç²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¹¶¼é¤Ë°ÂÄê¤·¤¿³èÌö¤ò¸«¤»¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç¹õÃì¤È¤·¤Æ¸ÞÎØ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£¸½Ìò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò¼¡À¤Âå¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤ËÅÁ¤¨¤Æ¹Ô¤¯µ¡²ñ¤ò¹¹¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTRUE HOPE¤òÀßÎ©¤·¡¢¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¥¢¥¹¥êー¥È¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦²ÖÅÄ¿¿¼÷Èþ¡Ê¥¢¥¹¥êー¥È¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー(R)¡Ë
¸½Ìò¥¢¥¹¥êー¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢°úÂà¸å¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤ä³ØÀ¸¥¢¥¹¥êー¥È¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³Ú¤·¤àÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¾Ñ¤¤¡Ê¤è¤½¤ª¤¤¡Ë¤ÈÆâÌÌ¤ÎÎ¾Êý¤òËá¤¯¡ÖÈþ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢½÷À¤¬¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ï¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Ç¥¤¥ó¥«¥ì½Ð¾ì¡£Precious oneÂåÉ½¡£¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¡¢À®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡Ö¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä£².¥¢¥¹¥êー¥È¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー(R)²ÖÅÄ¿¿¼÷Èþ¤Ë¤è¤ë¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¤Î¥á¥¤¥¯¼Â±é¡×
ÅöÆü¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë½÷»Ò¥¢¥¹¥êー¥È1Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ä¡¢¶¯¤¯¸«¤»¤¿¤¤¡×»þ¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¼Â±é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÌÚÂ¼º»¿¥¤µ¤ó¤È¹âÅÄ¿¿´õ¤µ¤ó¤«¤é¤â¡¢¼Â±é¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼èºà¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ
¼èºà¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢3/3¡Ê·î¡Ë18:00¤Þ¤Ç¤Ë²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤´µÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÚÂ¼º»¿¥¤µ¤ó¤È¹âÅÄ¿¿´õ¤µ¤ó¤Ø¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÈ×¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤Î»þ´Ö¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»öÁ°Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ¾ìÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¼Ò¿ô¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤´µÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ø¤Ï¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¸å¸ÄÊÌ¤Ç¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
https://forms.gle/vb89pizpnXygqRpH8
¡ÚÅöÆü¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¦ÅöÆü¤Ï12:40～¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¥Áー¥ë¤ä¥àー¥Óー¤Î°ÌÃÖ·è¤á¤ÏÀèÃå½ç¤Ë¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥×¥ì¥¹¥¨¥ê¥¢°Ê³°¤Ç¤Î¤´¼èºà¤ä¤´»£±Æ¤Ï¤ª¹µ¤¨´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ãó¼Ö¾ì¤Î¤´ÍÑ°Õ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ª¼Ö¤Ç¤Î¤ª±Û¤·¤Ï¤ªÈò¤±¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢¤ª»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡¢¤´¼ÁÌäÅù¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é²¼µ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
LUMIURGLAS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖAbsolute beauty ¤½¤Î¾å¼Á¤ò¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤Ò¤È¤Î¾ï¼±¤Ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢¥ê¥¥Ã¥É¥¢¥¤¥é¥¤¥Êー¤Î¸¦µæ¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¡ÖÃ¯¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Ê¤é¤Ì¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬¡¢¶À¤Ë±Ç¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò¡Ö¥¥ì¥¤¤À¡×¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¡£
¤½¤Î¼«¿®¤³¤½¤¬¡¢ÆâÌÌ¤«¤é°î¤ì½Ð¤ëÈþ¤·¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òµ±¤«¤»¤Ä¤Å¤±¤ë¤«¤é¡£
¤á¤¶¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¾¿Í¤äÎ®¹Ô¤Ë¤Ê¤¬¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤ÎÈþ¤ÎÀäÂÐ¼´¤òÉÁ¤¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡£¡ÚLUMIURGLAS (¥ë¥ß¥¢¥°¥é¥¹) ¡Û¤¬¾å¼Á¤ò¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤Ò¤È¤Î¾ï¼±¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/lumiurglas/
B&¡Ê¥Óー¥¢¥ó¥É¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö½÷»Ò¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»×¤¤¤È·Ð¸³¤òÅÁ¤¨¤ëWeb¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÂÎÄ´¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹´ÉÍý¡¢·ëº§¡¦½Ð»º¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤ÎÊÑ²½¡¢¶¥µ»´Ä¶¤äÀ¸Íý¤Ê¤É½÷À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÝÂê&¸½¾õ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê½÷À¤¬¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤Î·Ð¸³ÃÍ¤ò¤â¤È¤Ë¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼èºàµ»ö&Æ°²è¤òÈ¯¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤ä»Ò°é¤Æ¤ÈÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤Ç¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë½÷À¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢½÷À¤¬¿ÍÀ¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¹¥Ýー¥Ä¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¥Ò¥ó¥È¤ä¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÎ©¤Á¾å¤²¤¿web¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤ä¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç½÷À¤¬¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë´Ø¤ï¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÎ©¾ì¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.beautynation.jp
Instagram¡§https://www.instagram.com/band_sports_official/¡¡
²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒLink Sports¤Ï¡¢IT¡ß¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¼´¤Ë¥¢¥×¥ê³«È¯¡¦¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡ÖIT ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¿¨¤ì¤ë½Ö´Ö¤òºî¤ë¡×¤³¤È¡£¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¤¹¤ë¿Í¤ä»Ù¤¨¤ë¿ÍÃ£¤¬¤è¤ê¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢Æü¡¹ËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒLink Sports
¢£ËÜ¼Ò¡§¢©150-0044¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±ß»³Ä®3-6 E¡¦¥¹¥Úー¥¹¥¿¥ïー2F
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ ¾®Àô ¿¿Ìé
¢£ÀßÎ©Æü¡§2014Ç¯1·î27Æü
¢£URL¡§ https://linksports.co.jp