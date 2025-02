【ＢＳ日テレ】好評放送中！韓国ドラマ「優雅な帝国」主演のイ・シガン「Talk＆Live2025年春」開催記念！直筆サイン入りチェキを５名様にプレゼント！！

BS日テレにて毎週月曜~金曜ごご3時放送中の韓国ドラマ「優雅な帝国」主演のイ・シガンが来日!「Talk&Live2025年春」の開催を記念して、直筆サイン入りチェキを抽選で5名様にプレゼントいたします!

BS日テレ☆バブバブちゅ~♪公式Xにてフォロー&リポストキャンペーンを実施!

株式会社BS日本

■概要:BS日テレにて好評放送中の韓国ドラマ「優雅な帝国」主演のイ・シガンさんサイン入りチェキを抽選で5名様にプレゼントいたします!

■賞品:主演イ・シガンさん 直筆サイン入りチェキ 5名様

■期間:2025年2月19日(水)15:00~2025年3月5日(水)23:59

▼応募方法

1. BS日テレ公式X(@BS4chan)をフォロー

2. キャンペーン投稿をリポスト

韓国ドラマ「優雅な帝国」 BS日テレにて毎週月曜~金曜ごご3時 放送中!

【2月20日(木)放送内容】

Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2023 KBS. All rights reserved

ヒジェがチャン会長の看病をしていると、チャン会長が目を覚まし…。一方、ジュニはソンイルに連れていかれた友達の家がヤン議員の家だと分かり愕然とする。そして、ヤン議員にウヒョクの存在がバレたのではと心配になるジュニは、ソンイルに別れを切り出す。また、ヤン議員もジュニとウヒョクに関していろいろ調べだすと…。そんな中、ヒジェは脱税の痕跡を発見できるのではと考え、帳簿を見せてくれとギユンに頼むのだが…。

<番組内容>

復讐は情け容赦なく優雅に...

優雅な帝国(WJ)エンターテインメントの創設者チャン・チャンソン会長の1周忌に、会長の一人息子でありその職を継いだチャン・ギユンは、2兆ウォン規模の新事業“VKメディア文化バレー”の立ち上げを発表しマスコミの注目を集める。1兆ウォンの投資も決まり、その追い風にギユンをはじめ妻のジャクリーン、後ろだてのヤン議員らは浮かれていた。そのころ、WJエンターテインメントと同じビルの中にある弱小事務所のNAエンターテインメント(NAエンター)にシン・ジュギョン本部長を訪ねて日本からジュギョンの友人だという在日4世のソ・ヒジェがやって来るが、ジュギョンを知るNAエンターの面々はジュギョンそっくりのヒジェに驚く。しかし、ヒジェは何者かに追われ、逃げて乗り込んだエレベーターでヒジェは偶然にもギユンと出会う。ギユンもまた前妻であり死んだはずのジュギョンそっくりのヒジェに驚愕して声をかけてしまう。日本語を話すヒジェに人違いだと分かるもその大胆な行動に思わず目を奪われる。さらに、ヒジェは駐車場で追っ手の目をくらまそうとそばにいたギユンに顔を近づけキスをするふりをし…。

「2023 KBS演技大賞」

連続ドラマ 優秀演技賞(男性部門):イ・シガン

Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2023 KBS. All rights reserved<番組概要>

[タイトル] 韓国ドラマ「優雅な帝国」

[放送話数] 全78話

[放送日時] 毎週月曜~金曜 ごご3時~4時放送

[放送局] BS日テレ

[出演者] チャン・ギユン役/イ・シガン 「ブラボー 私の人生」「復讐の花束をあなたに」

シン・ジュギョン/ソ・ヒジェ役:ハン・ジワン 「魔女のゲーム(原題)」

チョン・ウヒョク役:カン・ユル 「不良に惚れた時」

ジャクリーン・テイラー役:ソン・ソンユン 「愛のプレッツェル」

ナ・スンピル役:イ・サンボ 「ミス・モンテクリスト」

[スタッフ] 演出:パク・ギホ「ミス・モンテクリスト」「憎くても愛してる」

脚本:ハン・ヨンミ「逆転のマーメイド」

[制作国/年] 韓国/2023年

[クレジット] Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2023 KBS. All rights reserved

[番組HP] https://www.bs4.jp/Elegant-Empire/

