【HMV record shop 心斎橋 オープン1周年】1周年を記念し、さくらいはじめさん描き下ろし作品を使用した「HMV record shop × さくらいはじめ」限定コラボグッズ販売決定！

株式会社ローソンエンタテインメント

▶HMV record shop 心斎橋 1周年ページ：https://www.hmv.co.jp/news/article/250218157/(https://www.hmv.co.jp/news/article/250218157/)

現在、東京・渋谷、新宿、吉祥寺、大阪・心斎橋の4店舗を運営する「HMV record shop」は、日本国内におけるレコードの再評価、人気の高まりと共に音楽／レコードファンのお客さまをはじめ、海外からのお客さま、レコードをはじめて聴く若年層のお客さまなどにも多くご来店いただいております。

このたび、「HMV record shop 心斎橋」が2024年3月8日のオープンから1周年を迎えることを記念し、オープン時に引き続き、アーティスト／イラストレーターとして活躍されている、さくらいはじめさんにメインビジュアルをご担当いただきました。1周年を記念し描き下ろしいただいたメインビジュアルを使用し、オープン時に多くのお客さまより好評いただいたスリップマット・カセットプレーヤー・マグカップなどの「HMV record shop × さくらいはじめ」限定コラボグッズの販売も決定いたしました。

さらに、オープン記念日となる2025年3月8日(土)には「TANK酒場」さんによるインストアイベントの開催も決定！この機会に是非店舗へお越しください！

「HMV record shop」は、今後もお客さまに音楽の楽しみ方の1つとして“レコード”を提案する、文化の“情報発信地”を目指してまいります。

HMV record shop 心斎橋 1周年記念 施策

■メインビジュアル■「HMV record shop × さくらいはじめ」限定コラボグッズ

「HMV record shop 心斎橋」の1周年を記念し、アーティスト／イラストレーターとして活躍されている、さくらいはじめさんによるイラストを使用した、スリップマット・カセットプレーヤー・マグカップなど多数のコラボグッズを販売いたします。

販売は3月下旬を予定しています。詳細は後日特設ページ、店舗公式SNSにてご案内いたします。

さくらいはじめ | SAKURAI HAJIME

20世紀のポップ・カルチュア由来のインスピレーションを洗練された今の感覚でアップデート。ポップなモチーフをシンプルな構成とエモーショナルな表情で描く。国内外でオリジナル作品を積極的に発表する一方で、ミュージシャンやブランドとのコラボレーションも多く幅広い層に愛されている。

●公式HP：https://sakuraihajime.com/

●公式Instagram：https://www.instagram.com/sakuraihajime/

■HMV record shop 心斎橋 1周年記念イベント

1周年を記念し、オープン日当日から2週連続で「TANK酒場」さんによる店内インストアイベントの開催が決定！大阪のDJ陣が1周年を盛り上げてくれますので、是非お立ち寄りください！

HMV record shop SHINSAIBASHI

1st ANNIVERSARY In-store party vol.1

日時：3月8日(土) 16:00～19:00

場所：HMV record shop 心斎橋

入場料：無料

出演(DJs)：

YOSHIHIRO OKINO (Kyoto Jazz Massive/Especial Records)

HALFBY

KEI a.k.a 単四 (電池グルーヴ)

さくらいはじめ

▶▶20:00～ after party at TANK酒場

HMV record shop SHINSAIBASHI

1st ANNIVERSARY In-store party vol.2

日時：3月16日(日) 18:00～22:00

場所：TANK酒場

入場料：無料

出演(DJs)：

YODA

TAKAHARU FURUTANI (TANK酒場)

and more...

＜TANK酒場＞

住所：大阪府大阪市中央区心斎橋筋１丁目８－３ 心斎橋パルコ 地下2階

公式Instagram：https://www.instagram.com/tanksakaba/

キャンペーンやイベントの詳細は、以下のページで随時更新予定です。

▶HMV record shop 心斎橋 1周年ページ：https://www.hmv.co.jp/news/article/250218157/(https://www.hmv.co.jp/news/article/250218157/)

【店舗概要】

■店名 ： HMV record shop 心斎橋

■所在地 ：大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3 心斎橋オーパ 8F

■営業時間 ： 11:00-21:00

■在庫枚数：約5万枚

■公式Xアカウント：https://twitter.com/HMVrs_sinsaib

■公式Instagram：https://www.instagram.com/hmvrecordshop_shinsaibashi/