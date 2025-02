第10回開催を迎えるベトナム国内最大規模の日越イベント「ジャパン ベトナム　フェスティバル」3月8日・9日にホーチミンで開催！過去最大の290ブースが大集結！

株式会社AAB

本イベントは、「アジアにおける平和と繁栄のための広範な戦略的パートナーシップ」をテーマに掲げ、2013年の日越外交関係樹立40周年を記念してスタートしました。前回の第9回では、日越外交関係樹立50周年の節目を継承し、428,000人の来場者を迎えるなど、大きな盛り上がりを見せました。また、外務省をはじめとする日越両国の政府機関が協力し、官民一体で運営されるJVFは、ベトナム最大級の日越交流イベントへと成長しています。

会場となるホーチミン市9月23日公園(Bエリア)には、日越に関連する企業・団体によるPRブース、日本商品販売ブース、文化体験ブースなど、過去最大の290ブースが並びます。また、中央エリアには、毎回大人気の日本食を体験できるフードエリアも登場!特設ステージでは、日越の人気アーティストが出演する 「Japan Vietnam Music Show」 をはじめ、ポップカルチャー、伝統芸能、キャラクターショーなど、バラエティ豊かなコンテンツが2日間にわたり続々と展開されます。

さらに、パリ五輪ブレイキン日本代表選手・AYUMI(福島あゆみ) がステージに登場。ベトナムチームと、日本より来越する最年少女性クラブDJとしてギネス世界記録を保持するDJ RINOKAによるスペシャルコラボレーションや、2025年大阪・関西万博 にて特別開催が決定している、高校生が書の美しさや演技の完成度を競う 「書道パフォーマンス甲子園」によるJVF特別パフォーマンス、日本相撲連盟より選抜選手が来越し、迫力満点の相撲技を繰り広げるなど、例年以上にスケールアップしたJVFスペシャルステージにもご注目ください。

本イベントでは、これまでの基本方針である「日越官民一体型のイベント」 をさらに深化させ、文化・社会・経済・学術を通じた未来志向の交流を推進します。また、第10回の特別テーマとして「子ども-地球-未来会議」を掲げ、日本から参加する高校生がホーチミン市内の学校を訪問し、両国の未来を担う子どもたちが「地球の未来」について発表する場を設けます。さらに、スポーツ交流をはじめとした多彩なプログラムを通じて、両国の子どもたちが直接触れ合い、互いの文化や価値観を学び合う機会を創出します。

2023年に日越外交関係樹立50周年を迎えた両国にとって、新たな50年に向けた第一歩となるよう、日越関連の民間企業や政府機関と連携し、さらなる発展を目指します。

JVF公式サイト(https://www.japan-vietnam-festival.jp/home)

JVF恒例!特設やぐらステージでの日越友好平和ぼんおどり大会!「大阪関西万博ぼんおどり」「子供盆踊り唄」「日越友好平和ぼんおどり」

JVFの恒例行事となった 「日越友好平和ぼんおどり大会」では、会場ステージ前の特設やぐらを囲み、日本の伝統文化である盆踊りを実施いたします。日越友好を象徴する「日越友好平和ぼんおどり」、今年開催される 大阪・関西万博を記念した「大阪関西万博ぼんおどり」、そして子どもたちも楽しめる「子供盆踊り唄」の3曲を披露いたします。参加は自由で、日越両国の幅広い世代の皆さまが交流を深める機会として、また、ベトナムの皆さまに日本の伝統的な祭り文化を体験していただく場として開催いたします。さらに、「大阪関西万博ぼんおどり」では、2025年大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」が登場し、来場者の皆さまと一緒に盆踊りに参加します!

第10回JVFの特別テーマ「子ども-地球-未来会議」

第10回となる本年度は、特別テーマとして「子ども-地球-未来会議」を掲げ、未来を担う子どもたちが「地球の未来」について発表する親善会議をはじめとして、数多くの多彩なテーマコンテンツを展開いたします。

アジアで活躍する”PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE”が日本より来越!ベトナム人気アーティスト”Quang Hung MasterD” ”MyMy”と共に土曜のメインステージに登場!

土曜の19:30より開催される「Japan Vietnam Music Show」にはベトナムの人気アーティスト「Quang Hung MasterD」と「MyMy」が出演決定!日本からのスペシャルゲストとして「PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE」が来越。日越人気アーティストの共演ステージ!

2024年パリ五輪ブレイキン日本代表のAYUMI (福島あゆみ)選手が登場!最年少クラブDJ(女性)としてギネス世界記録を保持しSNSを通じ世界からも注目を集めるDJ RINOKAと、JVFだけのスペシャルなコラボレーションが実現!

ブレイキン日本代表選手AYUMI×ベトナムナショナルチームに加え、土曜に出演するPSYCHIC FEVERもダンスパフォーマンスを披露します。現在SNSの総再生回数2億回を超え、世界的なDJや著名人からも反響を集めているDJ RINOKAなど、JVFだけのスペシャルステージを披露します。

日本の伝統文化・伝統芸能がJVFステージに大集結!

毎年多くのベトナム人来場者の皆様に楽しんでいただいてる日本伝統文化・伝統芸能プログラムでは高校生が書の美しさや演技の完成度を競う 「書道パフォーマンス甲子園」 がJVFにてメインステージにてパフォーマンスを披露。また来場者が実際に体験できる「書道パフォーマンス甲子園」ブースも設置いたします。また、徳島徳島から阿波踊り「達粋連」と、よさこい「安芸 東陣チーム」も来越。本格的な伝統芸能ステージをベトナムのみなさんへお届けします。

自転車・野球・サッカー・武道 JVFスポーツ交流プログラム 日本相撲連盟からは選抜選手が来越も!

スポーツ交流プログラムでは、自転車、サッカー、野球 、武道(相撲、柔道、空手道、剣道、香取神道流、合気道)の競技の魅力に触れられる体験ブースやステージパフォーマンスを予定。日越の選手や指導者による デモンストレーション や ワークショップ を実施し、スポーツを通じた日越交流を深めます。日本相撲連盟より選抜選手が来越し、迫力あるパフォーマンスを間近でご覧いただけます。

ベトナムでも人気のキャラクターブースや、カードゲームブースが大集合!人気のマンガ・アニメエリア!

ベトナムでも圧倒的な知名度を誇る人気アニメキャラクターのゲームコーナーや、グッズコーナーの他、海外の児童書やコミックを多数扱うベトナム大手出版社キムドン特設ブースなど、毎回長蛇の列ができるほどの人気エリア。今年はカードゲームイベントもこのエリアで開催決定。

会場を練り歩く「コスプレ」「浴衣」のJVFスペシャルパレード

今年のイベントでは、50着の浴衣でのパレードと、コスプレヤーによる会場パレードを実施します!和の美しさが際立つ浴衣パレードでは、色とりどりの浴衣をまとった参加者たちが会場を華やかに彩ります。コスプレパレードでは様々なキャラクターに扮した参加者が会場を練り歩きます。

フードエリアでは日本の祭り屋台フードを楽しむ、JAPAN MATSURI FOOD STREETが登場!

様々な大型ブースも展開されるフードエリアの主催者特別企画である「JAPAN MATSURI FOOD STREET」では、今まで以上に日本の祭りを演出した会場内で、祭りの定番フードが並びます!祭りゲームのコーナーもあり、日本の祭り屋台を体験できます!

過去最大のブース数!バラエティ豊かなテーマで構成され、テーマに沿ってエリア分けされた会場レイアウトが魅力

文化・スポーツ・日本商品エリア:自転車や野球、サッカーなどの体験ブース/JICAによるホーチミンメトロPRブースやJETRO/JFOODOによる日本産品PR・販売ブース

企業PRエリア:日越の多くの企業による自社製品やサービスの体験ができます。多くのブースでゲームやアトラクションが用意されています。ゲームに参加したり、ギフトをもらえるのも魅力のひとつです。様々な企業が、日本に関心の高い来場者に向けたサンプリングや広報、テストマーケティングを展開しています。さらに、このエリア内には大型テントが設置され、降雪機による本物の雪が降る演出や、武道を体験できるブースなども登場。

GOtoJAPANエリア:今回からの新エリア「日本で学ぶ・働く・暮らす」をテーマに、ベトナム人のための日本での就職・留学・生活サービスに関する情報を収集できるブースが並びます。

トラベルエリア(インバウンド):日本からの参加ブースが多いインバウンドエリアでは、JNTOや2025年開催の大阪・関西万博のブースを中心に、各自治体や空港のPRブースが大集結。

トラベルエリア(現地旅行会社):現地旅行会社による日本旅行商品のPR・販売

マンガ・アニメエリア:キャラクターグッズやゲーム、書籍販売、ファンミーティング、カードゲーム大会など毎年長蛇の列ができる人気エリア。今年9月に日本で開催予定の「TOKYO GAME SHOW」のPRブースなども出展。

飲食エリア:スペースを拡大してスケールアップしたフードエリアでは、エースコックによる「RAMEN STATION」アサヒスーパードライのフードコート、そしてJVF特別企画「JAPAN MATSURI FOOD STREET」では日本の祭りの雰囲気や屋台フードをお楽しみいただけます。

ロータスグループエリア:多くの日本食品ブランドをベトナムで展開するロータスグループによる日本商品ブースが大集合し、買い物や試食などが楽しめます。

ホーチミン市エリア:ホーチミン市のブースではベトナム料理や商品、サービス、観光地紹介などが展開されます。

JVF関連イベント・交流会

JVFでは会場外でも数多くの関連イベントを実施予定。

取材申し込みやイベントについての詳細はJVF事務局までお問い合わせください。

Meet & Greet event with PSYCHIC FEVER

日時:3月6日(木)19:00-20:30 (予定)

会場:SORA Gardens SC ※参加無料・登録不要

PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBEによるパフォーマンス・ファンとの交流イベントを実施

JNTO 訪日旅行セミナー・交流会

日時:3月7日(金)10:00~13:00

会場:Hotel Nikko Saigon

現地旅行会社向け訪日旅行セミナーおよび日本のインバウンド関係者との交流会を実施

【子ども・地球・未来会議】未来を担う子どもたちの親善会議 ※日本・ベトナム共催

日時:3月7日(金)13:30~15:00 (予定)

会場:Le Quy Don学校 (予定)

ホーチミン市内の学校にて、未来を担う学生による親善会議を開催。書道を通した日越の学生交流も実施予定

JVFサイクリング

日時:3月8日(土)7:00~8:30 (予定)

会場:ホーチミン市地下鉄沿線

日越のJVFおよびサイクルスポーツの関係者が、環境をテーマにホーチミン市のシェアサイクルに乗ってサイクリングを行う

アジア・ティーボール連盟ベトナム支部 交流試合INホーチミン市

日時:3月9日(日)9:00~12:00 (予定)

会場:Tao Dan Stadium

ハノイとホーチミンの学生Tボールチーム(4チーム)による交流試合を実施

相撲 日越交流

日時:3月10日(月)

日本の相撲選手がベトナムの武道に興味がある人々向けに相撲を紹介し、体験会を実施

実施概要

▪️名称

The 10th Japan Vietnam Festival in Ho Chi Minh City

【日本語表記】 第10回 ジャパン ベトナム フェスティバル in ホーチミン

▪️主催

ホーチミン市人民委員会

Japan Vietnam Festival 実行委員会

日本側 名誉実行委員長

武部 勤(日越友好議員連盟特別顧問)

ベトナム側 名誉実行委員長

トゥ・フイ・ルア(越日友好協会会長)

日本側:実行委員長

橋本 聖子 (参議院議員 元東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣)

ベトナム側 実行委員長

ファン・バン・マイ(ホーチミン市人民委員会 委員長)

▪️助成

独立行政法人国際交流基金



▪️協賛 ※順不同

双日株式会社 住友商事株式会社 一般社団法人 絆国際交流協会 近畿日本ツーリスト株式会社

ACECOOK VIETNAM AEON Vietnam Co.,Ltd. BECAMEX TOKYU CO., LTD.

近畿日本鉄道株式会社 日本航空株式会社 全日本空輸株式会社 LOTUS GROUP

三日月ジャパニーズリゾート&スパ 株式会社ニトリホールディングス ROHTO VIETNAM

SBIレミット株式会社 関彰商事株式会社 大成建設株式会社 株式会社タカラ

東京海上日動火災保険株式会社 Wedge holdings 株式会社ゼンショーホールディングス

Vietnam Airlines IRC ホーチミン日本商工会議所(JCCH)

Expo2025 大阪・関西万博(公益社団法人2025年日本国際博覧会協会)

公益財団法人JKA 外務省



▪️協力 ※順不同

日本室内自転車競技連盟 公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟 公益財団法人 日本相撲連盟

書道パフォーマンス甲子園実行委員会 ホーチミン市スポーツトレーニング・競技センター

Kawasaki Frontale NIHONWASOU(VIETNAM)CO.,LTD

NPO法人 きものを世界遺産にするための全国会議

▪️後援(日本側)※順不同

総務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省、国土交通省、

観光庁、文化庁、日越友好議員連盟、独立行政法人国際協力機構(JICA)

独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)、日本食品海外プロモーションセンター(JFOODO)

独立行政法人国際観光振興機構(JNTO)、独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)

在ベトナム日本国大使館、在ホーチミン日本国総領事館、一般社団法人日本経済団体連合会

ホーチミン日本商工会議所、国際機関日本アセアンセンター、公益社団法人ベトナム協会

▪️後援(ベトナム側)※順不同

越日友好議員連盟、ベトナム社会主義共和国外務省、文化スポーツ観光省、

駐日ベトナム社会主義共和国大使館、越日友好協会、ホーチミン市越日友好協会

ホーチミン市貿易投

▪️開催日時

日程:2025年3月8日(土)、3月9日(日)

時間:10:00~20:00 ※開会式 8日(土)9:30 予定資促進センター

▪️会場

9月23日公園Bエリア

Công vien 23 thang 9

Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City

▪️目標来場者数

45万人

参考:【2023年実績】第8回ジャパン ベトナム フェスティバル 48.5万人/2日間

【2024年実績】第9回ジャパン ベトナム フェスティバル 42.8万人/2日間

▪️出展ブース数

合計290ブース (※9平方メートル =1ブース)

問い合わせ

JVF 日本事務局(株式会社AAB 東京オフィス)

〒104-0042 東京都中央区入船1-6-3 1F

Irifune 1-6-3-1F, Chuo-ku, Tokyo 〒104-0042

Mail:jvf@aab.co.jp | TEL:+81-70-8437-5829

JVFベトナム事務局(AAB Vietnam)

3rd-floor Fafilm building

6 Nguyen Sieu Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

E-mail: jvf-info@aab.co.jp | Tel: +84(0)79-894-0054