『潮紗理菜のサリマカシーラジオ』初の番組公開収録イベントに 阿座上洋平と影山優佳のゲスト出演が決定！

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

interfm（東京:89.7MHz 横浜:76.5 MHz）は、音声コンテンツプラットフォーム「AuDee」のメンバーシップ番組『潮紗理菜のサリマカシーラジオ』初の番組公開収録イベント（開催日：2月24日（月・振休）／場所：TOKYO FMホール）に、阿座上洋平さんと影山優佳さんのゲスト出演が決定しましたことをお知らせ致します。

昨年9月から音声コンテンツプラットフォーム「AuDee」メンバーシップ番組として配信がスタートした『潮紗理菜のサリマカシーラジオ』（毎週火曜20:00～配信）。番組初となる公開収録イベントは昼夜2ステージ開催。1部（昼）のゲストは、潮紗理菜が以前所属していた日向坂46のTV番組「日向坂で会いましょう」（テレビ東京）のナレーションを担当している人気声優の阿座上洋平さんが出演。2部（夜）のゲストには潮紗理菜と同じ元日向坂46の1期生メンバーだった影山優佳さんが出演します。

イベントチケットは完売済み。公開収録の模様は同番組内で後日配信予定です。通常の「AuDee」メンバーシップ番組と同様、前半パートは無料、後半パートは会員限定でお聴き頂けます。どうぞお楽しみに。

■公開収録イベント概要

イベント名：潮紗理菜のサリマカシーラジオ 番組公開収録

2（月）＋2＋4（日）＝8（ハチー）

チーム紗理菜みんな集合だよ！SP

開催日程：2025年2月24日（月・振休）

1部／開場11:30 開演12:00 2部／開場16:30 開演17:00

開催場所：TOKYO FMホール（半蔵門）

パーソナリティ：潮紗理菜

ゲスト：【1部】 阿座上洋平、【2部】 影山優佳

配信日時：2025年3月4日（火）、11日（火）20:00～ ※変更の可能性あり

■番組概要

配信プラットフォーム：AuDee https://audee.jp/

番組名：潮紗理菜のサリマカシーラジオ https://audee-membership.jp/ushio-sarina/

配信内容：動画生配信／前半パート（無料）、後半パート（番組メンバーシップ会員のみ）

番組ハッシュタグ：#サリマカ897

■パーソナリティ

潮 紗理菜（うしお・さりな）

生年月日：1997年12月26日

身長：157cm

出身地：神奈川県

血液型：O型

趣味：ヨガ、散歩、謎解き

特技：街に溶け込んでいる８を見つけること、縄跳び

資格：普通自動車免許、エレガンスマナーインストラクター

経歴

日向坂46メンバー（2016.05.11~2023.12.31）

テレビ東京/日向坂で会いましょう

interfm/日向坂46潮紗理菜のサリマカシーラジオ

舞台/マギアレコード 魔法少女マドカ☆マギカ外伝 二葉さな役

舞台/フラガール 谷川紀美子役

舞台/レ・ミゼラブル～惨めなる人々～ コゼット役

公式HP：https://www.centforce.com/profile/t_profile/ushiosarina.html

Instagram：https://www.instagram.com/ushiosarina8_8/

■ゲストプロフィール【1部】

阿座上 洋平（あざかみ・ようへい）

誕生日：８月７日

出身地：群馬県

出身校：青二塾東京校３１期

資格・免許：漢検２級、普免

趣味：映画鑑賞、キャンプ、バスケットボール

第十八回 声優アワード 助演声優賞受賞

公式HP：https://www.aoni.co.jp/search/azakami-yohei.html

X：https://x.com/azakami_youhei

■ゲストプロフィール【2部】

影山 優佳（かげやま・ゆうか）

生年月日：2001年5月8日

出身地：東京都

血液型：O型

趣味：サッカー、勉強、謎解き、舞台鑑賞

公式HP：https://ogipro.com/talent/kageyama/

Instagram：https://www.instagram.com/kageyamayuka_official

X：https://x.com/KageyamaStaff

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【 interfmは、2020年9月1日、全国ＦＭ放送協議会（JFN＝ジャパンエフエムネットワーク）の特別加盟社になりました 】