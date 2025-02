元フィーバー333メンバーの新プロジェクトのHouse of Protection（ハウス・オブ・プロテクション）が2作目EP『Outrun You All』を5月23日にリリースすることを発表

The Orchard Japanphoto by Anthony Tran

オーストラリアでの初ツアーを終えたばかりのHouse of Protection(ハウス・オブ・プロテクション)が、本日、2作目となるEP『Outrun You All』をRed Bull Recordsより5月23日にリリースすると発表した。そして同プロジェクトの幕開けを飾る先行シングル「Afterlife」が本日より配信開始となった。

Bring Me The Horizonの元メンバーであるJordan Fishを再びプロデューサーとして迎えた新曲は、彼らが得意とする爆発的なエネルギーを失うことなく、テンポを落としたサウンドを展開。大胆な歌詞や轟音のリフの間に織り交ぜられた電子的な要素が特徴的な「Afterlife」は、House of Protectionの個性が際立つ一曲となっている。ミュージックビデオでは、ラバーコスチュームに身を包んだドミナトリックスが登場し、観る者を夢のような狂騒的な映像世界へと誘う。圧倒的なビジュアルとパフォーマンスが交錯する、衝撃的な作品に仕上がっている。

「Afterlife」の制作についてバンドは、「“It’s Supposed to Hurt”の次に作ったデモの2曲目だった。最初はギターのスタブとムチの音だけだったんだ。曲はすごく気に入っていたけど、ファーストEP『GALORE』では、意図的に重めのハーフタイムの楽曲を避けたんだ。あのEPはとにかく速いテンポでまとめたかった。でもデビューライブを終えたあと、あのサウンドのライブでの感覚が恋しくなって、もう一度曲を見直し、JordanとNickと一緒にアイデアを磨き上げた。今では僕たちのお気に入りの一曲だ。」と語っている。

昨年、House of ProtectionはデビューEP『GALORE』をリリースし、The Guardian、Kerrang!、Revolverなどの音楽メディアから高評価を受けた。結成からわずか1年にもかかわらず、ロサンゼルス(The Echo)とロンドン(The Underworld)での初公演は即完売し、世界累計1,000万回以上のストリーミングを記録。LuminateチャートではCurrent Hard Rock Albums部門で14位、Alternative New Artist Albums部門で15位にランクインし、Spotifyの「2025年注目のアーティスト」に選出。そして今月、イギリスのメタルコアバンドArchitectsのニュー・アルバムに収録される「Brain Dead」にフィーチャリング・ゲストとして参加することも決定しており、ヘヴィ・ミュージックシーンの中でも最も注目されるアーティストのひとつとなっている。

ジャンルの枠にとらわれず、自由な表現を追求するHouse of Protectionは、そのライブ・パフォーマンスでも観客を圧倒し続けている。先月、Bad OmensとPoppyのオーストラリアツアーのメイン・サポートとして初の公式ツアーを行い、5公演で計25,000人以上の観客を動員し、新曲を披露した。そして今後、Poppyの「They’re All Around Us」ツアーの11公演にメインサポートとして出演が決定しており、さらに、2025年には世界各国の主要フェスティバルへの出演も予定されている。

House of Protection 「Afterlife」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=aEVRByKVB7g ]

■House of Protectionについて

Stephen HarrisonとAric Improtaは、もし2023年に新たな情熱を見出していなければ、音楽業界から完全に離れていたかもしれない。その情熱とは、彼ら自身のバンド。Improtaはこう語る。

「僕たちのキャリアがここまできた今、“自分たちが一番好きなバンド” でなければ、やる意味がない。」

ポストハードコアのアイコン的バンドFever 333での成功、そしてそれ以前にそれぞれが活動していたThe ChariotやNight Versesでのキャリアを経た二人は、一度すべての競争やプレッシャーから距離を置き、原点である「音楽への愛」を取り戻すためにHouse of Protectionを結成。「子どもの頃にカッコいいと思ったことを全部詰め込むんだ。」

アトランタのトラップ・ミュージックからUKトリップホップ、ポストパンクやオルタナティブ、スタジアム・アンセム的な楽曲、アートロック、さらには映像制作やスケートボードカルチャーまで、あらゆる要素を取り入れたHouse of Protectionの2作目のEP『Outrun You All』は、「気持ちいいと感じたら、それをやる。そして、それが命がけであるかのようにやる」という彼らの哲学を体現している。

デビューEP『GALORE』を「ルールも期待もなし」にリリースしたHouse of Protectionは、『Outrun You All』でいよいよ本格的にシーンへと踏み込むことになる。タイトルは、Harrisonが持つ数々のタトゥーのひとつから取られており、2004年にリリースされたConvergeの名曲「Black Cloud」へのオマージュでもある。『Outrun You All』は、独立した強烈なメッセージを持つ作品であると同時に、前作『GALORE』の「夜の側面」を描くコンパニオン・ピースとも言える。まるでThe Smashing Pumpkinsの『Mellon Collie and the Infinite Sadness』のセカンド・ディスクのように、暗い部分はより暗く、美しい瞬間はより美しく、リスクはさらに大胆に取られている。

これらすべての土台となっているのは、デビュー作『GALORE』が得た熱狂的な評価による「確固たるアーティストとしての自信」。HarrisonやImprotaの過去のバンドのファンに歓迎されるのは当然のことだったが、『GALORE』はそれを超えて、アメリカのハードコアシーンの枠を超えた注目を瞬く間に集めた。リリースから1年足らずでNME、The Guardian、Revolver などの音楽メディアから絶賛され、Spotifyの「2025年注目のアーティスト」にも選出。この成功によって、彼らは「エキスパートである必要はない」という自由を手にし、「慣れ親しんだもの」ではなく「新しくてワクワクするもの」を追い求めることができるようになった。『Outrun You All』には、リスナーだけでなくバンド自身が驚かされる瞬間が随所に詰め込まれている。Improtaは、「クエンティン・タランティーノの『良いストーリーを書くなら、どこに行き着くのかわからないまま書くべきだ』という言葉が好きなんだ。」と語る。

この作品は、House of Protectionが築き上げた自信を祝福するものだが、そのタイトルには彼らの音楽的ヒーローたちへの敬意を超えた、より深い意味が込められている。『Outrun You All』は、彼らと同じ道を歩むことができなかった仲間や友人たちへのトリビュートでもある。「僕たちはずっと話してきたんだ。才能のある人たちが、自分のやっていることを諦めるのを見るのは、どれほどつらいことかって。」とImprotaは語る。「でも、僕たちは絶対にそうはならないと思ってる。僕たちは毎日、お互いの情熱を共有し、鼓舞し合っている。そして、まだ最高の瞬間はこれからやってくるんだ。」

まさに、『Outrun You All』は、ImprotaとHarrisonが新たな勢いを掴み、House of Protectionというバンドが本当のスタートラインに立ったことを示す作品なのだ。

■リリース情報

House of Protection(ハウス・オブ・プロテクション)

ニューシングル「Afterlife」配信中

配信リンク:https://hop.ffm.to/afterlife

レーベル:Red Bull Records

House of Protection(ハウス・オブ・プロテクション)

ニューEP『Outrun You All』2025年5月23日リリース

配信リンク:https://hop.ffm.to/outrun

レーベル:Red Bull Records

Tracklist

1. 524å§łユーロユーロ|°

2. Afterlife

3. Godspeed

4. I Need More Than This

5. Fire

6. Phasing Out

7. Slide Away

■Music Video

「Afterlife」https://www.youtube.com/watch?v=aEVRByKVB7g

■Follow House of Protection

YouTube: https://www.youtube.com/@houseofprotection

Instagram: https://www.instagram.com/House_Of_Protection

Facebook: https://www.facebook.com/houseofprotectionmusic

TikTok: https://www.tiktok.com/@houseofprotectionmusic

X: https://twitter.com/houseofprotectn

ーー

The Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト&レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。

ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。