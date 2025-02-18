¥¥óÆù¥Þ¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ´°Á´¿·ºî¡ØBMC ¥¥óÆù¥Þ¥ó¥·¥êー¥º Âè1ÃÆ¡Ù¤¬Á´¹ñ¤Î¥Û¥Óー¥·¥ç¥Ã¥×¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢Web¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥áー¥«ー¤ÎCCPJAPAN³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¿Íµ¤Ì¡²èºîÉÊ¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÀ½¤ÇºÆ¸½¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥êー¥º¡ØBust Model Collection ¥¥óÆù¥Þ¥ó Âè1ÃÆ¡Ù¤«¤é¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¡×¡Ö¥Æ¥êー¥Þ¥ó¡×¡Ö¥éー¥á¥ó¥Þ¥ó¡×¤Î3¼ïÎà¤òÁ´¹ñ¤Î¥Û¥Óー¥·¥ç¥Ã¥×¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢Web¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¤â¤·¡¢Ä¶¿Í¤¬¼Âºß¤·¤¿¤é¡©¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¹ü³Ê¤ä¶ÚÆù¤Ê¤É¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½
¤·¤¿¥¥óÆù¥Þ¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¡ÖCMC¡×(CCPJAPAN Muscular Collection¡Ë¤Ç
¿ôÂ¿¤¯¤ÎÄ¶¿Í¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿CCPJAPAN³ô¼°²ñ¼Ò¡£
¥¥óÆù¥Þ¥óÀ¸ÃÂ45¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢CCPJAPAN¤ÎÁ÷¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥óÆù¥Þ¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢
´°Á´¿·ºî¥·¥êー¥º¡ØBMC¡ÙBust Model Collection¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ¹
¡ØBust Model Collection¡Ù¥·¥êー¥º¤È¤Ï
¥¥óÆù¥Þ¥ó¤ÎÎò»Ë¾å¡¢¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâÅª¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿Ä¶¿ÍÃ£¤Î±ÉÍÀ¤ò»¾¤¨¡¢
µÇ°Èê¤ä¥È¥í¥Õ¥£ー¤Î¤è¤¦¤Ë¶»Áü¤È¤·¤Æ¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ËÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¥·¥êー¥º¡£
±ÑÍºÃ£¤¬ÊÂ¤ÖÍÍ¤Ï¡¢Àµ¤Ë¡ÖÄ¶¿Í¤ÎÅÂÆ²¡×¡£
¹¥¤¤ÊÄ¶¿Í¤òÊÂ¤Ù¡¢µ®Êý¤À¤±¤ÎÄ¶¿Í¤ÎÅÂÆ²¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âè1ÃÆ¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÀµµÁÄ¶¿Í¡×
¼ç¿Í¸ø¤Î¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥óÆù¥Þ¥óºîÉÊ¥·¥êー¥º¤ÇÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Æ¥êー¥Þ¥ó¡×
¡Ö¥éー¥á¥ó¥Þ¥ó¡×¡Ö¥í¥Ó¥ó¥Þ¥¹¥¯¡×¡Ö¥¦¥©ー¥º¥Þ¥ó¡×5¼ï¤ÎÄ¶¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¡×¡Ö¥Æ¥êー¥Þ¥ó¡×¡Ö¥éー¥á¥ó¥Þ¥ó¡×¤Î3¼ï¤ÎÄ¶¿Í¤¬Í½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡ª
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥·¥êー¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡ÚÂ¤·Á¡Û¡ÚºÌ¿§¡Û¡Ú»ÅÍÍ¡Û¤Î3ÅÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂ¤·Á¡Û
BMC¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇCCPJAPAN¤¬Ä¹¤¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿CMC¥·¥êー¥º¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¶ÚÆùÂ¤·Á¤òËÜ¥·¥êー¥º¤Ç¤â¸«»ö¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨CMC¥·¥êー¥º¤È¤Ï
¤â¤·¡¢Ä¶¿Í¤¬¼Âºß¤·¤¿¤é¡©¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¹ü³Ê¤ä¶ÚÆù¤Ê¤É¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤·¤¿¡¢¥¥óÆù¥Þ¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¡ÖCMC¡×(CCPJAPAN Muscular Collection¡Ë
¥Ü¥Ç¥£ÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸¶ºî¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¿ÍÂÎ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¶ÚÆùÂ¤·Á¤ò¿ï½ê¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤È¥ê¥¢¥ë¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤¿¸¶·¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ´ÅÚÂ¤·Á¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¸¶·¿À½ºî¤ò¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÂ¤·Á¤Ç¤ÎÀ½ºî¤òÃæ¿´¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ëÂ¤·Á¤ØÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢½¤Àµ¤ä¥µ¥¤¥ºÄ´À°¤ÎÂÐ±þ¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿°Ù¡¢Â¿¤¤»þ¤Ï8ÅÙ°Ê¾å¤Ë¤âÅÏ¤Ã¤Æ¡¢´Æ½¤¡¦½¤Àµ¤ò·«¤êÂØ¤¨¤·¤Æ´°À®¤Þ¤ÇÄ´À°¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¸¶·¿¤Ç¤¹¡£
¡ÚºÌ¿§¡Û
ºÌ¿§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎCMC¥·¥êー¥ºÆ±ÍÍ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ーËè¤Î¥¤¥áー¥¸¤È¹ç¤ï¤»½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥óÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ï¸¶ºî¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¿§¤ò´ðËÜ¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ê¿ÍÂÎ¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¥Ùー¥¹¥«¥éー¤Ë¥·¥ã¥Éー¤Ê¤É¤Î±¢±Æ¤ò²Ã¤¨¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÂ¤·Á¤¬¤è¤ê±Ç¤¨¤ëÎ©ÂÎ´¶¤ò¶¯¤á¤¿ºÌ¿§¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ÅÍÍ¡Û
¡ØBMC¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇCMC¥·¥êー¥º¤Ç¥á¥¤¥óÁÇºà¤È¤·¤Æ¤¤¿¥½¥Õ¥Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥È¥í¥Õ¥£ー¤Î¤è¤¦¤Ê¶»Áü¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤é¡¢¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥¹¥ÈÀ½¤òºÎÍÑ¡£
12cm¤Û¤É¤ÎÊÂ¤Ù¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¤â¡¢200g¶á¤¤½Å¤µ¤¬¤¢¤ê¼ê¤Ë»ý¤Ä¤È½ÅÎÌ´¶¤Î¤¢¤ë¼Á´¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À½ÉÊ¤òÃÖ¤¤¤¿ºÝ¤Î³ê¤ê»ß¤á¤È¤·¤Æ¡¢ÀÖ¤¤¥Õ¥§¥ë¥È¤¬Å½¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PKG¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸¶ºî¼Ô¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´ÀèÀ¸¤ÎÉÁ¤«¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ä¸¶ºî¤Î²èÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡ÚÂè1ÃÆ¡Û¤è¤ê¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¡×¡Ö¥Æ¥êー¥Þ¥ó¡×¡Ö¥éー¥á¥ó¥Þ¥ó¡×¡¡¤Î3¼ï¤ò Á´¹ñ¤Î¥Û¥Óー¥·¥ç¥Ã¥×¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢Web¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡ª
À§Èó¤ª¼ê¸µ¤Ç¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Ì¤¤¤¿Â¤·Á¡¦ºÌ¿§¤ÇÁ÷¤ë¿·¤¿¤Ê¥¥óÆù¥Þ¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£BMC ¥¥óÆù¥Þ¥ó¥·¥êー¥º No.1 ¥¥óÆù¥Þ¥ó
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§BMC ¥¥óÆù¥Þ¥ó¥·¥êー¥º No.1 ¥¥óÆù¥Þ¥ó
¥áー¥«ー¾®Çä´õË¾²Á³Ê¡¡¡§10,800±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
È¯Çä»þ´ü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯4·î
¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Á´¹âÌó12cmÁÇºà¡¡¡¡
ÁÇºà ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ PU¡¢PS¡Ê¥¥ã¥¹¥ÈÀ½¡Ë
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§15ºÐ°Ê¾å
»ÅÍÍ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ºÌ¿§ºÑ¤ß´°À®ÉÊ¡¢È¢Æþ¤ê
À¸»ºÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ãæ¹ñ
Ãøºî¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§(C)️¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´
¢£BMC ¥¥óÆù¥Þ¥ó¥·¥êー¥º No.2 ¥Æ¥êー¥Þ¥ó
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§BMC ¥¥óÆù¥Þ¥ó¥·¥êー¥º No.2 ¥Æ¥êー¥Þ¥ó
¥áー¥«ー¾®Çä´õË¾²Á³Ê¡¡¡§10,800±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
È¯Çä»þ´ü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯5·î
¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Á´¹âÌó12cmÁÇºà¡¡¡¡
ÁÇºà ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ PU¡¢PS¡Ê¥¥ã¥¹¥ÈÀ½¡Ë
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§15ºÐ°Ê¾å
»ÅÍÍ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ºÌ¿§ºÑ¤ß´°À®ÉÊ¡¢È¢Æþ¤ê
À¸»ºÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ãæ¹ñ
Ãøºî¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§(C)️¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´
¢£BMC ¥¥óÆù¥Þ¥ó¥·¥êー¥º No.3 ¥éー¥á¥ó¥Þ¥ó
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§BMC ¥¥óÆù¥Þ¥ó¥·¥êー¥º No.3 ¥éー¥á¥ó¥Þ¥ó
¥áー¥«ー¾®Çä´õË¾²Á³Ê¡¡¡§10,800±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
È¯Çä»þ´ü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯5·î
¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Á´¹âÌó12cmÁÇºà¡¡¡¡
ÁÇºà ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ PU¡¢PS¡Ê¥¥ã¥¹¥ÈÀ½¡Ë
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§15ºÐ°Ê¾å
»ÅÍÍ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ºÌ¿§ºÑ¤ß´°À®ÉÊ¡¢È¢Æþ¤ê
À¸»ºÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ãæ¹ñ
Ãøºî¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§(C)️¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´
¢£¤´Ãí°Õ
¡¦ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Ï15ºÐ°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤Ï¥µ¥ó¥×¥ë¤Î°Ù¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ½ÉÊ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÉÊ¼Á´É¾å¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯»ÅÍÍ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦È¯Çä»þ´ü¤ÏÀ¸»ºÀ½Â¤¾å¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¡¢È¯Á÷Æü¤¬ÃÙ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤´Í½ÌóÄº¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
CCPJAPAN¸ø¼°HP¡ÊÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ë¡§https://ccp.jp/
CCPJAPAN¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥Ö¥í¥°¡§ http://blog.livedoor.jp/ccp_ism/
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§ https://twitter.com/ccp_official_jp
¸ø¼°Instagram¡§ https://www.instagram.com/ccp_official_info/